Was soll mit dem Pelzwirt passieren?

Von: Veronika Macht

Das Areal des ehemaligen Gasthofs Maier in Moosinning soll überplant werden. Dafür bittet die Gemeinde die Bürger um Mithilfe. © Vroni Macht

Die Gemeinde Moosinning überplant den Bereich des ehemaligen Gasthofs Maier und bittet die Bürger per Fragebogen um Mithilfe und Ideen.

Moosinning – Nach weit mehr als 100 Jahren hat im August 2020 der Moosinninger Gasthof Maier, besser bekannt als Schnitzelwirt oder Pelzwirt, geschlossen. Wie berichtet, hat die Gemeinde einen Teil dieser Fläche gekauft, genauer gesagt 2675 Quadratmeter, die man nun überplanen möchte. Dafür bittet die Gemeinde die Moosinninger um Mithilfe: „Bei der Ideenfindung wollen wir alle Bürgerinnen und Bürger einbinden, um eine optimale Nutzung zu erreichen“, heißt es in dem Aufruf.

„Wir möchten einfach den Bedarf eruieren“, erklärte Bürgermeister Georg Nagler (SPD) im Gemeinderat. Dazu wurde ein Fragebogen entworfen, den man direkt am Computer ausfüllen beziehungsweise herunterladen kann. Die Umfrage ist anonym, die Angaben werden vertraulich behandelt und nur im Rahmen der Erhebung verwendet, verspricht die Gemeinde.

Unter anderem will sie wissen, welche Wohnungsgrößen dort entstehen sollen – von der Ein-Zimmer-Wohnung mit bis zu 40 Quadratmeter bis zur Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung mit maximal 100 Quadratmetern. Auch werden die Bürger gefragt, welche sonstigen Bedürfnisse die Wohnung erfüllen und welche Ausstattung sie haben soll – etwa Barrierefreiheit, Balkon, einen überdachten Pkw-Stellplatz oder auch eigene Ideen.

Daneben interessiert die Gemeinde, was nach Meinung der Bürger im Erdgeschoss anstelle von Wohnungen sonst noch untergebracht werden sollte oder notwendig wäre. Hier sind ebenfalls eigene Ideen gefragt, als mögliche Beispiele sind im Fragebogen ein Eiscafé oder ein Schreibwarenladen genannt. Insgesamt umfasst das Papier sechs Fragen. Wer mitmachen will, gibt den Fragebogen bis zum 16. Juni im Rathaus ab oder schickt ihn per E-Mail an poststelle@moosinning.de oder per Post an die Gemeinde Moosinning, Erdinger Straße 30 A in 85452 Moosinning.

Zum Fragebogen kommt man online über den Link „Bürgerbefragung Ortsmitte Moosinning“, der sich gleich auf der Startseite der Gemeinde-Homepage auf www.moosinning.de befindet. Außerdem wurde der Fragebogen im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Die Antworten werden dann vom Gemeinderat ausgewertet.