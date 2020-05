Pfarrverband St. Anna im Moosrain: Kirche nur mit Anmeldung im Netz

Am 17. Mai starten in den Kirchen St. Emmeram Moosinning und in St. Martin Oberneuching die Gottesdienste. Ein Besuch ist nur nach vorheriger Anmeldung im Internet möglich.

Gottesdienste starten am 17. Mai

von Veronika Macht schließen

