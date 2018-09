Kaplan Thomas Belitzer: „Ich freue mich auf das Kennenlernen“

Kaplan Thomas Belitzer ist an seiner neuen Wirkungsstätte im Pfarrverband St. Anna im Moosrain angekommen. Am Wochenende wurde er von den Gläubigen dort willkommen geheißen.

Moosinning – „Ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen“, sagte der neue Kaplan Thomas Belitzer bei seinem Antrittsgottesdienst am Samstagabend in der Moosinninger Pfarrkirche St. Emmeram und bedankte sich für die schöne Begrüßung. Der 32-jährige Geistliche tritt hier, im noch jungen Pfarrverband St. Anna im Moosrain, seine erste Priesterstelle an.

Dabei gab Belitzer zu, dass er zunächst gar nicht gewusst habe, wo Moosinning eigentlich liegt und den Ort erst einmal gegoogelt habe. Manchmal sei es wichtig, das spirituelle Google zu öffnen, „um zu sehen, wo wir sind“, meinte Belitzer im theologisch übertragenen Sinne.

Moosinnings Pfarrer und Kreisdekan Michael Bayer sagte, es sei „eine wunderbare Sache, einen Kaplan zu haben“ und nicht selbstverständlich – „und auf einmal war er da“, sagte Bayer schmunzelnd. Er wünschte seinem Kollegen „viel Erfolg, viel Freude und ein großes Herz für alle“.

Kaplan Belitzer zelebrierte die Messe und Dekan Bayer hielt die Rede, deren Schwerpunkt auf der Seelenhygiene lag. Bayer erinnerte an Klementine aus der Werbung mit ihrem Slogan „nicht nur sauber, sondern rein“. Gleichzeitig habe er oft den Satz gehört: „A bisserl Dreck hod no koam gschodt.“ Es gehe vor allem um die innere Reinigung. „Selbstverständlich haben wir manchmal böse Gedanken“, sagte Bayer. Es sei notwendig, sich das einzugestehen und sich mit dem Negativen auseinanderzusetzen, um aufrichtig zu leben. „Doch das Negative darf nicht die Herrschaft übernehmen.“ Wer aus seinem Herzen eine Mördergrube macht, gerate in Gefahr, übergriffig zu werden. Man sollte Chancen für einen „kleinen Neuanfang“ nutzen, um sich zu entlasten. Erfüllende Beschäftigungen könnten zu einer „positiven Lebensenergie“ beitragen.

Eine Möglichkeit sei auch die Beichte. Es sei ein „schönes Gefühl“, sich nicht nur sauber, sondern auch ein bisschen rein zu fühlen, mit sich selbst im Einklang zu sein. Manchmal sei dieser Prozess harte Arbeit.

Am Ende des Gottesdienstes informierte Kaplan Belitzer über seinen beruflichen Werdegang. „Ich freue mich auf die nächsten Jahre und das persönliche Kennenlernen“, sagte Belitzer, bevor er den Primizsegen zu seinem Dienstbeginn spendete.

Diesen Segen des Neupriesters spendete Belitzer am gestrigen Sonntag dann auch bei den Messfeiern in Eicherloh und in Oberneuching.

Vroni Vogel