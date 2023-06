Endlich genug Platz im Moosinninger Rathaus

Umbau der ehemaligen Sparkassenfiliale

Der Moosinninger Rathaus-Umbau ist fast fertig. Für Bürger- und Standesamt gibt es jetzt einen separaten Eingang.

Moosinning – Das Moosinninger Rathaus stößt seit einigen Jahren platzmäßig an seine Grenzen. Für die Gemeinde war es von daher ein „Glücksfall“, so Bürgermeister Georg Nagler, dass die Sparkasse ihre Filiale im gleichen Gebäude Ende 2020 geschlossen hat. Die Kommune hat die Räume gekauft und umgebaut. Die Arbeiten sind inzwischen fast fertig, die ersten Büros bezogen.

Anfang der 1970er Jahre hatte die Kreis- und Stadtsparkasse Erding das Grundstück an der Erdinger Straße gekauft. Zusammen mit der Gemeinde wurde 1972/73 das Gebäude errichtet – in der einen Hälfte die Sparkasse, in der anderen, die von der Gemeinde Moosinning erworben worden war, die Gemeindeverwaltung.

Seit einigen Jahren nun ist man im Rathaus an der Kapazitätsgrenze angelangt. Mit der Schließung der Sparkassenfiliale habe sich eine „Win-win-Situation“ ergeben, die für Nagler zudem alternativlos war, da so das Rathaus mit überschaubarem Aufwand erweitert werden konnte. Dazu wurde im ersten Stock ein Durchbruch zwischen den Gebäuden erstellt.

Zugleich hat man auch den Bestand neu strukturiert. Nagler spricht von „Clustern“, also der Bündelung einzelner Bereiche wie Kasse/Kämmerei und Bauen/Bautechnik. „Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen in den Bereichen Bau und Straßenunterhalt und haben dort auch personell aufgestockt“, sagt Nagler. Für den Bereich Bauen/Bautechnik ist das bisherige Bürgeramt mit der offenen Theke verschlossenen Büros gewichen: „Wir haben festgestellt, dass diese Offenheit im Alltag vor allem wegen des Datenschutzes schwierig ist“, erklärt Nagler.

Ihr Bürgeramt und damit alles, womit sie im Laufe des Lebens wohl die meisten Berührungspunkte haben, finden die Moosinninger nun im ehemaligen Sparkassengebäude. Dorthin gelangt man über einen neuen Eingang, für den das Podest vor dem Rathaus erweitert wurde. Passwesen, Renten-, Einwohnermeldeamt und öffentliche Sicherheit sind dort gebündelt, bald kommt noch das Standesamt hinzu, dafür wird gerade gewerkelt.

Im Eingangsbereich des Bürgeramts bekommen die Moosinninger Infomaterial und Gelbe Säcke, außerdem steht dort eine Fotokabine für biometrische Passbilder bereit. „Das ist die Zukunft“, sagt Nagler und spielt auf die Vorgabe der Bundesregierung an, dass ab 1. Mai 2025 Lichtbilder für Pässe und Personalausweise ausschließlich digital erstellt und mit einer sicheren Verbindung direkt ans Bürgeramt geschickt werden müssen.

Rathaus Moosinning: Weiterhin Terminvergabe, aber auch spontane Besuche sind möglich

Vor den Büros gibt es einen kleinen Wartebereich. Klein, weil die Gemeinde nach wie vor auf feste Termine setzt: „Während Corona hat sich das Buchen von Terminen bewährt, bei den Bürgern ebenso wie bei den Mitarbeitern.“ Darüber hinaus kann man auch ohne Termin kommen – muss dann aber mit Wartezeit rechnen.

Auch der Barrierefreiheit hat man beim Umbau Rechnung getragen. Im Altbestand hingegen „sind wir gefordert und auch dran“, sagt Nagler, denn beispielsweise mit dem Rollstuhl kommt man zwar per Aufzug zum Rathauseingang. Der Sitzungssaal aber ist nur über eine Treppe zu erreichen. „Da sind wir in Überlegungen, wie wir mittelfristig eine komplette Barrierefreiheit realisieren können. Gerade bei Trauungen finde ich es immer schade, wenn ältere Angehörige hochgebracht werden müssen. Das ist einfach keine zeitgemäße Situation mehr“, macht Nagler deutlich.

Neben der Neustrukturierung hat sich im Altbestand auch an anderer Stelle etwas getan. Man hat die Böden im Treppenhaus ausgetauscht, die Büros im Souterrain sind heller und freundlicher geworden, die dortige Mitarbeiterküche beziehungsweise der Aufenthaltsraum wurde ebenfalls neu möbliert und saniert. „In der Zeit mussten wir alle ein bisschen zurückstecken“, sagt Nagler und dankt den Mitarbeitern für Geduld und Verständnis.

Jetzt ist das Rathaus laut dem Bürgermeister platzmäßig gut versorgt. Sollte es doch wieder enger werden, sind im Untergeschoss des Sparkassengebäudes noch freie Kapazitäten vorhanden. „Wir haben also noch Potenzial, um uns zu entwickeln“, sagt Nagler, der sich besonders freut, dank der neuen räumlichen Situation wieder einen Azubi einstellen zu können: Im September beginnt ein junger Mann seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, aktuell hat die Gemeinde auch einen Praktikanten der Fachoberschule.

Noch in diesem Jahr soll ein Tag der offenen Tür im Rathaus stattfinden, an dem sich die Bürger in aller Ruhe die Räume anschauen können. „Es ist unser Rathaus, für unsere Bürger. Und es sind ja Steuergelder, die dafür verwendet wurden“, erklärt Nagler und spricht von rund einer halben Million Euro, die die Gemeinde für den Umbau ausgegeben hat.