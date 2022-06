„Kunst hat keine Grenzen“: Renate Dreiseitel zeigt Bilder im Moosinninger Rathaus

Von: Wolfgang Krzizok

Im Farbenmeer (v. l.): Renate Dreiseitel, Monika Kammerer, 3. Bürgermeister Andreas Wachinger, Bürgermeister Georg Nagler und Gemeinderat Leo Brenninger bei der Ausstellungseröffnung im Moosinninger Rathaus. Ablenkung nach der Krebsdiagnose © Wolfgang Krzizok

„Kunst hat keine Grenzen – Kunst ist Freiheit – Kunst ist endlos“: So lautet das Motto von Renate Dreiseitel, die derzeit ihre Bilder im Rathaus Moosinning ausstellt. Die Eichenriederin präsentiert Werke in verschiedensten Techniken und Stilrichtungen mit unterschiedlichsten Materialien.

Moosinning – „Als hier im Rathaus ein paar Tage keine Bilder gehängt sind, war das eine fade G’schicht, das haben auch die Mitarbeiter festgestellt“, betonte Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler bei der Vernissage. „Zum Glück ist jetzt wieder was da.“ Er lobte die 53-Jährige, die sich nebenbei auch noch um den Eichenrieder Bücherschrank kümmert, und meinte: „Da sind ganz viele Bilder dabei, bei denen ich sage: Die gefallen mir.“ Wenn er auf ihre Werke blicke, verstehe er sie, wenn sie sage: „Kunst hat keine Grenzen.“

Dreiseitel erzählte, dass sie als Friseurmeisterin lange selbstständig gewesen sei. Nebenbei habe sie Malkurse sowie Vorführungen besucht und auch viele Bücher gelesen. Ihre Stimme versagte, und ihr kamen die Tränen, als sie von ihrer Krebserkrankung sprach. Malen und basteln sei damals für sie eine Ablenkung gewesen. „Ich habe immer versucht, positiv zu bleiben“, sagte sie. „An guten Tagen habe ich gemalt, an schlechten habe ich mich hingelegt.“

Normalerweise hätten ihre Bilder keine Namen, „aber eins heißt ,Gedächtnislücke‘“, erklärte sie. „So ist es mir bei meiner Krankheit ergangen, dieses Wirrwarr im Kopf habe ich versucht darzustellen.“ Sie habe stets versucht, sich schöne Gedanken zu machen, und habe festgestellt: „Malen heilt, malen lenkt ab.“

Künstlerin Renate Dreiseitel: „Experimentierfreudigkeit nimmt kein Ende“

Sie habe sich immer schon vorgenommen, viele neue Techniken auszuprobieren, erzählte die 53-Jährige, und sie habe gemerkt: „Die Experimentierfreudigkeit nimmt kein Ende, ich habe noch so viele Ideen.“ Es sind nicht nur die verschiedenen Techniken wie Acryl oder Öl, die sie begeistern. Auch die verschiedenen Materialien wie Bauschaum, Backpapier, Glitzersteine, Folien, Blechschrott oder auch Kaffeepulver lösen eine Kreativität in ihr aus.

„Es kann sein, dass ich auf der Straße einen Bierdeckel finde oder eine Schraube und dann was draus mache“, erzählte Dreiseitel lachend. „Ich finde es schön, wenn was entsteht.“ Mal male sie in Blau, mal in Orange, je nach Laune. Oft übermale sie ihre Bilder auch wieder, wenn sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sei oder ihr plötzlich wieder was anderes einfalle.

Erste Ausstellung für Renate Dreiseitel

„Man kann sich aber auch total verrückt machen“, berichtete sie nachdenklich. und meinte dann schmunzelnd in Anspielung auf Vincent van Gogh: „Ich verstehe immer mehr, dass man sich auch mal ein Ohrwaschl abschneidet.“

Die Präsentation ihrer Bilder im Rathaus sei ihre erste Ausstellung, entsprechend aufgeregt sei sie, gab Dreiseitel zu. Monika Kammerer, die Lebensgefährtin ihre Bruders Adi, habe sie dazu ermuntert und ihr sehr viel geholfen. „Ich bin total aufgeregt“, berichtete sie. Bürgermeister Nagler zollte der Eichenriederin „großen Respekt“, dass sie den Schritt gewagt habe. „Im Kopf muss man einfach positiv bleiben“, stellte Dreiseitel zum Abschluss der Vernissage fest und betonte, dass sie noch viel vorhabe. Denn: „Meine Experimentierlust nimmt kein Ende.“

