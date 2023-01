Musiker Andi Starek in TV-Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“

Von: Veronika Macht

In den SWR-Studios in Baden-Baden bei Moderator Andy Borg (M.) waren Andi Starek (l.) und sein Bandkollege Ado „Adi“ Kihara zu Gast. Der Rest der Tokio Spitzbuam wurde per Schalte aus Japan zugeschaltet. © Privat

Der Eichenrieder Musiker Andi Starek und seine Gruppe Tokio Spitzbuam sind am 1. Januar in der TV-Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ zu sehen.

Eichenried – Schlager, Schlager – und kein Ende in Sicht: Die TV-Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist ein Zuschauermagnet. Am Sonntag, 1. Januar, ist die 50. Ausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow zu sehen. Mit dabei ist dann auch der Eichenrieder Musiker Andi Starek und seine Gruppe Tokio Spitzbuam.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Starek produziert in seinem Oakmoor-Studio in Eichenried seit ein paar Jahren die Gruppe Teddy und die Lollipops, die schon viermal in der SWR-Sendung zu Gast war. So ist der Kontakt zum Schlager-Spaß entstanden: „Die Produzenten sind auf mich zugekommen. Zum 50. Jubiläum wollten sie was Besonderes machen, und das mit den Tokio Spitzbuam passte da perfekt“, erzählt der Musiker. Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits im Mai in den SWR-Studios in Baden-Baden.

Starek und sein Bandkollege Ado „Adi“ Kihara aus Tokio, der damals zu Besuch in Deutschland war, waren zusammen vor Ort. Die anderen Musiker der Tokio Spitzbuam hingegen wurden via Liveschalte aus Japan zugeschaltet: Während Starek und Kihara also in Baden-Baden aufspielten, musizierten die restlichen Bandmitglieder in Tokio – und zwar im „Zum Eichenplatz“, einer der renommiertesten deutschen Wirtschaften dort. „Die Wirte sind gute Freunde von uns, da spielen wir regelmäßig. Sie sind totale Deutschland- und Oktoberfestfans“, erzählt Starek.

Für ihn ist der Auftritt in der Schlagershow eine Premiere. „Ich habe zwar im Regionalfernsehen schon einige Sendungen mitgemacht, aber in der Größe noch nicht“, sagt Starek und erzählt, dass er und Kihara zur Aufzeichnung der Sendung herzlich empfangen worden seien. Bei einer Pre-Party am Tag davor wurde schon gemeinsam musiziert, und die Gäste der Sendung lernten sich untereinander kennen. Denn neben den Tokio Spitzbuam sind in der 50. Ausgabe der von Borg präsentierten Sendung, die es seit Dezember 2018 gibt, unter anderem auch Patrick Lindner, Eric Philippi, Bonny Tones, die Zellberg Buam, Landfunk Tirol, Tina Rainford und die Althistorische Narrenzunft Offenburg zu sehen.

Die Tokio Spitzbuam präsentieren in ihren Song „Konnichiwa“, der seit einigen Jahren als Partyversion in Tokio fest etabliert ist: „Viele Bands spielen unser Lied bei Oktoberfesten“, sagt Starek. Für den Schlager-Spaß haben die Musiker „Konnichiwa“ aber neu aufgenommen – und zwar als Oberkrainer-/Polkaversion. Außerdem spielen sie zusammen mit Andy Borg den Oberkrainer-Klassiker „Unsere Tante Mizzi“ als Live-Version.

Im Vordergrund der Sendung stehen die Musik und jede Menge Gaudi, aber die Zuschauer erfahren auch einiges über Stareks Vergangenheit als Sumoringer und über die Gründungsgeschichte der Tokio Spitzbuam.

Haben bei der TV-Show zuletzt 1,51 Millionen Menschen bundesweit eingeschaltet, so sitzen bei der Jubiläumsfolge auch einige Zuschauer aus Japan vor den Bildschirmen. „Da ist ein Zeitunterschied von acht Stunden. Da die Sendung aber schon ab 16 Uhr bei uns in der Mediathek zu sehen ist, treffen sich unsere japanischen Freunde um Mitternacht Ortszeit zum Public Viewing“, erzählt Starek lachend.

Diesen Frühsommer waren die Tokio Spitzbuam übrigens zu einer kleinen Tour in Österreich, Slowenien und Deutschland, nächsten April sind weitere Auftritte in Europa geplant. Im Herbst wiederum war Starek in Japan, um gemeinsam mit der Band zu spielen – „zum ersten Mal seit Corona“. Zu hören waren die Spitzbuam unter anderem beim Tokio Musikfest als eine der drei bekanntesten Oberkrainer-Bands aus Japan, neben Maria und die Alpenbuam und der Edelweißkapelle.

Sendetermin

Ausgestrahlt wird die Jubiläumsfolge von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am Sonntag, 1. Januar, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Sie ist auch in der ARD Mediathek zu sehen.

vam