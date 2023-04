Proklamation bei den Wildschützen Eichenried: Schützenkönigin Barbara Gruber verteidigt ihren Titel

Gemeindevergleichsschießen im November geplant

Ihre Schützenkönige proklamiert und Vereinsmeister geehrt haben die Wildschützen Eichenried in ihrer Jahreshauptversammlung. Die Majestäten wurden in der Schützen- und der Jugendklasse sowie mit dem Lichtgewehr ausgeschossen.

Eichenried – Die Königswertung entschied mit einem 47 Teiler Barbara Gruber für sich, die auch im vergangenen Jahr in der Königswertung vorne lag. Sie verwies Christian Range mit einem 48,6 Teiler auf den zweiten Platz. Platz drei sicherte sich Thomas Haßelbeck mit einem 89,6 Teiler.

Die Königswürde bei den Jugendlichen sicherte sich mit einem 60 Teiler Maximilian Range, er war im letzten Jahr Dritter geworden. Mit einem 73,4 Teiler errang Lukas Baake in diesem Jahr den zweiten Platz. Den dritten Platz sicherte sich mit einem 89,1 Teiler Julia Wenzel. Schützenprinz mit dem Lichtgewehr wurde mit einem 65,9 Teiler Bruno Vogt. Lena Schuhmann lag als Schützenprinzessin mit einem 441 Teiler auf Platz zwei.

In der Vereinsmeisterschaft gab es diesmal auch wieder einen Vereinsmeister mit dem Lichtgewehr. Bruno Vogt entschied die Wertung mit 201,8 Ringen vorne. Die Schülerklasse gewann mit 203,5 Ringen im Schnitt Maximilian Range vor Florian Haßelbeck mit 165,9 Ringen. Der Titel in der Jugendklasse ging mit 253,2 Ringen an Luka Baake. Julian Haßelbeck belegte mit 246,8 Ringen den zweiten Platz. Mit 259,1 Ringen lag Yannik Range auf Platz drei. Die Damenklasse gewann mit 273,1 Ringen Barbara Gruber. Mit 264,3 Ringen folgte Lena Eibel auf dem zweiten Platz.

Deutlich auf dem ersten Platz in der Schützenklasse lag Thomas Hasselbeck mit 282,3 Ringen. Er verwies Hubert Scheckenhofer mit 262,5 Ringen auf Platz zwei und Christian Range mit 259,1 Ringen auf Platz drei.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung berichtete Schützenmeisterin Barbara Gruber über die Veranstaltungen im vergangenen Jahr, darunter die Teilnahme an zwei Fahnenweihen und die Feier im Rahmen des zehnjährigen Schützenstand-Jubiläums. Außerdem haben sich die Wildschützen Eichenried am Ortsfest im August anlässlich 100 Jahre Ortsname Eichenried beteiligt.

Sportleiter Christian Range berichtete im Anschluss über das sportliche Jahr 2022, unter anderem über den Stand der Mannschaft im Rundenwettkampf, sowie die Teilnahme am Gemeindevergleichsschießen, welches terminbedingt erst im Januar 2023 stattfand. Range gab auch einen kurzen Ausblick auf das bevorstehende Jahr, da die Wildschützen am 11. November das Gemeindevergleichsschießen ausrichten und auch am Sparkassenpokal wieder teilnehmen.

Jugendleiter Thomas Haßelbeck berichtete über das sportliche Jahr der Jugend, welche ebenfalls sehr erfolgreich am Gemeindevergleichsschießen teilgenommen hat und gab die Ergebnisse der Jugendmannschaft bekannt.

Am Ende der Versammlung wurde über die Anschaffung zwei neuer Vereinsgewehre abgestimmt und darüber berichtet, dass neue Vereinsshirts angeschafft werden.