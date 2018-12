Frontalzusammenstoß: Herrschinger (52) muss reanimiert werden

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten hat sich am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr auf der B 388 ereignet.

Eichenried – Laut Polizeibericht geriet der Unfallverursacher, ein 52-jähriger VW-Fahrer aus Herrsching, bei Eichenried mit seinem Golf aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden BMW, gelenkt von einem 31-Jährigen aus Baden-Württemberg.

Der Unfallverursacher, der aus Richtung München kam und in Richtung Erding unterwegs war, musste an der Unfallstelle reanimiert werden, nachdem er durch Feuerwehrkräfte aus seinem Fahrzeug geborgen werden konnte. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des BMW wurde schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin im BMW, eine 31-Jährige aus Baden-Württemberg, wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Schwerer Unfall auf der B388 bei Eichenried - Rettungshubschrauber im Einsatz Zur Fotostrecke

Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste zudem die Straßenreinigung anrücken. Die Bundesstraße wurde für vier Stunden komplett gesperrt. Eingesetzt waren mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Erding, zwei Rettungshubschrauber mehrere Rettungsfahrzeuge sowie etwa 50 Kräfte der umliegenden Feuerwehren.