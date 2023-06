Sonja Piontek veröffentlicht Workbook für mehr Achtsamkeit: Ein Rezeptbuch zum Glücklichsein

Von: Veronika Macht

Raus in die Natur: Für Sonja Piontek – hier beim Mountainbiken – ist das ein wichtiger Teil der Work-Life-Balance. Dem Thema Achtsamkeit hat sie nun ein Buch gewidmet. © Fotos: Sonja Piontek/Collage: vam

Autorin Sonja Piontek aus Moosinning hat ein Workbook zum Thema Achtsamkeit veröffentlicht.

Moosinning – „Achtsamkeit ist das natürliche Gegengift gegen Sorgen und Stress“, sagt Autorin Sonja Piontek. Ihr zufolge steht sie dafür, im Hier und Jetzt zu sein, körperlich wie mental, den Moment zu „be-achten“, wie er gerade ist. Aber auch dafür, sich und sein Leben zu achten, also wertzuschätzen: „Achtsamkeit ist die Fähigkeit, das Leben bewusst zu erleben und sich aktiv ein leichtes, zufriedenes Leben zu gestalten.“ Darüber hat die Wahlmoosinningerin ein Buch geschrieben. „Ich – Mein Workbook für mehr Achtsamkeit“ lautet der Titel – ein Wegweiser für mehr Zufriedenheit im Leben und „ein Rezeptbuch zum Glücklichsein“.

Piontek blickt auf eine internationale Konzernkarriere zurück, hat in sechs Ländern gelebt, sich erfolgreich selbstständig gemacht. 2020 war ihr persönliches Krisenjahr: Sie verlor ihr ungeborenes Kind, ihren Partner und durch die Pandemie ihre beruflichen Aufträge. Doch Aufgeben kam für sie nicht in Frage. Piontek arbeitete sich aus dem Tal der Tränen heraus – wie ein Phönix, der aus der Asche aufsteigt. Diese Figur und die dafür notwendige Achtsamkeit wurden zum Symbol für ihr Leben.

Piontek gibt zu: „Lustigerweise hatte ich lange Zeit wenig Bezug zu dem Wort ‚Achtsamkeit’, dachte dabei an Räucherstäbchen-Schwaden, gestrickte Ringelsocken und drei sphärisch ins Universum gehauchte Ommms.“ Damit habe sie sich als Businessfrau schwer getan. „Bis ich irgendwann begriff, dass das, was ich seit Jahren erfolgreich praktiziere, und das, was mir maßgeblich aus meiner Krise herausgeholfen hat, nichts anderes als gelebte Achtsamkeit ist.“

Auf dem Weg dorthin ist für Piontek das Wichtigste zu verstehen, „dass es um dich geht und du es selbst in der Hand hast, dir ein Leben mit mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit aufzubauen“. Das sei zwar eine große Verantwortung, aber auch eine wundervolle Chance.

Um diese erfolgreich umzusetzen, brauche es fünf Schritte. Als erstes müsse man verstehen, wer man ist – mit allen Stärken, Wesenszügen, Werten und Besonderheiten – und zu erkunden, „was genau dich glücklich macht“. Im zweiten Schritt gehe es um die eigenen Wurzeln, die Herkunft und die Prägungen; um Erfolge und Highlights genauso wie um schwere Zeiten und Schicksalsschläge.

Danach komme eine ehrliche Bestandsaufnahme des Lebens unter anderem in den Bereichen Liebe, Partnerschaft, Familie, Körper, Gesundheit, Ernährung, mentale Gesundheit und Work-Life-Balance. Teil vier sei die große Frage, welche Ziele und Visionen man für die verschiedenen Bereiche hat. „Der wichtigste letzte Schritt ist dann das Wie, also die Werkzeuge und Denkanstöße auf dem Pfad hin zu mehr Achtsamkeit, Leichtigkeit und Zufriedenheit“, erklärt Piontek. Dafür gebe es viele Werkzeuge und Maßnahmen, die ganz leicht ins Alltagsleben eingebaut werden könnten. Zum Beispiel, sich bewusst das eigene Umfeld anzusehen: Wer sind die zehn Personen, die in meinem Leben den größten Platz einnehmen? Jede davon wird mit einem Smiley versehen – positiv, neutral, negativ. Danach überlegt man, wie man die negativen Smileys reduzieren und mehr positive in sein Alltagsleben integrieren kann.

Im Sinne der Selbstliebe sei es zudem wichtig zu verstehen, „dass es immer eine Wahl gibt, auch wenn diese oft schwer zu erkennen ist“. Schritt für Schritt könne man sich bewusst(er) darüber werden, was einem im Leben wichtig ist, was man braucht, um glücklich zu sein, und was einem, seiner Seele und seinem Körper guttut. Für Piontek der vielleicht wichtigste Gedanke: „Es darf dir gut gehen, und es hat nichts mit Egoismus oder Selbstsucht zu tun, dir ein zufriedenes Leben zu gestalten.“

Dazu gehöre auch der Umgang mit Schicksalsschlägen. Im Sinne der Achtsamkeit sind laut Piontek dabei drei Dinge elementar: zu verstehen, dass es okay ist, nicht okay zu sein, denn Verletzlichkeit sei keine Schwäche; dass man sich Hilfe holt; und dass man für sich den Entschluss fasst, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Dazu passend hat Piontek noch einen Tipp: „Ich habe neulich im Netz einen frechen, aber so stimmigen Spruch gelesen: ,Tun ist wie wollen, nur geiler!‘ Fang also an, auf dich zu achten, in dich zu investieren und dir voller Achtsamkeit das Leben zu gestalten, das du verdienst.“

Infos zum Buch

„ICH – Mein Workbook für mehr Achtsamkeit“ von Sonja Piontek ist erhältlich im Buchhandel und online für 19,99 Euro als Paperback oder 14,99 Euro für Kindle. Auf www.sonjapiontek.com stehen alle Informationen zu Piontek, ihrem neuen Buch, ihrem Phoenix-Mindset-Podcast sowie der Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei, die sie von 25. bis 30. September anbietet.

Auch interessant: Sonja Piontek hat im Oktober 2021 im National Geographic Verlag das Buch „Sonnengeflüster“ mit einem außergewöhnlichen Reisebericht über Namibia veröffentlicht. Ein Jahr später hat sie den erfolgreichen Podcast „Phoenix Mindset“ gestartet.