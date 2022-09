Ein Podcast „für alle, die ein erfüllteres Leben wollen“

Von: Veronika Macht

Eine Almwiese in den Tiroler Bergen als Studio: Für ihren Podcast „Phoenix Mindset“ sucht sich Sonja Piontek Settings aus, die zum Thema passen. In 1600 Höhenmetern ging es um „Die Magie der kleinen Glücksmomente“. © Piontek

Im Interview spricht Motivationsrednerin Sonja Piontek über ihren neuen Podcast, Glück und Erfolg.

Moosinning – Sonja Piontek (46) hat Höhen und Tiefen erlebt. Die Unternehmerin und internationale Key Note Speakerin lebte ein Leben auf der Überholspur, bis sie in ihrem persönlichen Krisenjahr 2020 sehr tief gefallen ist. Sie verlor ihr ungeborenes Kind, ihren Partner, in der Corona-Zeit ihre Aufträge.

Vor einem Jahr hat ihr ihr Buch „Sonnengeflüster“ für National Geographic dabei geholfen, aus diesem tiefen Tal emporzusteigen. „Wie ein Phönix“, sagt die Wahl-Moosinningerin, die jetzt ein neues Projekt am Start hat: „Phoenix Mindset“ heißt – passend zum Thema ihrer Motivationsreden – ihr Podcast für Erfolg und Lebensfreude. Was diese Begriffe für sie bedeuten, was ein Eiswürfel damit zu tun hat und welchen einfachen Trick sie hat, um ein glücklicheres Leben zu führen – darüber sprachen wir mit ihr.

Frau Piontek, an wen richtet sich ihr Podcast?

An all diejenigen, die ein glücklicheres, erfüllteres und erfolgreicheres Leben führen möchten, die sich mehr Leichtigkeit wünschen und bereit sind, Schritt für Schritt ihre Flügel auszubreiten. Das Gros meiner Hörer kommt aus dem deutschsprachigen Raum, weshalb der Großteil der Folgen auf Deutsch ist, manche aber auch auf Englisch.

Wie ist die Idee dazu entstanden?

Ich muss gestehen: Vor einem Jahr hatte ich das Thema Podcast null Komma null auf dem Schirm, ich hatte auch noch nie zuvor einen gehört. Aber im Rahmen der Promo für mein Buch „Sonnengeflüster“ habe ich mich als Gast für verschiedene Podcasts angeboten, um meine Geschichte zu erzählen. Das war eine fulminante Resonanz. Ich war in 20 Podcasts, bis hin zu Laura Malina Seiler. Da habe ich meine Leidenschaft dafür entdeckt. Inzwischen höre ich Podcasts sehr gerne, besonders zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.

Und jetzt produzieren Sie selber.

Genau. Ich habe so viel positives Feedback bekommen, dass ich mir überlegt habe, das selber einfach auszuprobieren, und es läuft richtig gut.

Sie sprechen über Ihre eigenen Erlebnisse, aber haben auch Gäste.

Ja, und ich freue mich riesig, wirklich besondere Menschen in meinem Podcast zu haben, die ihre Lebensgeschichten mit uns teilen und tief inspirierend sind.

Wen hatten Sie schon zu Gast?

Zum Beispiel Rimunikawi Tjipurua, der von seinem Leben in einem Himba-Dorf erzählt. Oder Rusty Labuschagne, der über seine Zeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Simbabwe spricht, wo er zehn Jahre lang für ein Verbrechen eingesperrt war, das nie stattgefunden hat. Sein Credo ist „Vergeben ist Freiheit“, Rusty ist einfach faszinierend. An ihn denke ich oft, wenn ich selbst aus eigentlich lächerlich kleinen Gründen wütend bin. Und von solchen Lebensgeschichten können wir alle lernen.

Am Samstag, 3. September, erscheint eine neue Folge. Wer ist dieses Mal Ihr Gast?

Ich spreche mit einer modernen Hexe! Gitta Klose kenne ich seit über 20 Jahren. Sie war eine rebellierende Teenagerin, voller Frust und Zorn. Heute ist sie eine der glücklichsten und zufriedensten Menschen, die ich kenne, eine Heilerin und Hexe, die anderen hilft, ihren Weg zu finden.

Wenn Sie eine Folge aufnehmen – sitzen Sie dann im Studio?

Nein, ich wähle dafür besondere Orte aus. Mir ist das richtige Setting für das jeweilige Thema wichtig. Die Folge über die „Magie der kleinen Glücksmomente“ habe ich zum Beispiel auf einer Almwiese in den Bergen aufgenommen, nachdem ich mit mit meinem Specialized eMountainbike dort hochgefahren war. Oder die Folge mit dem Himba ist mitten im Dorf in Namibia entstanden. Wenn dann eine Ziege vorbeiläuft und ins Mikrofon blökt, macht das das Ganze noch authentischer. Und Authentizität ist das Wichtigste. Dank hochprofessionellem Equipment sind solche Aufnahmen im Freien auch möglich.

Wie geht’s dann weiter?

Die Überarbeitung übernimmt eine Mitarbeiterin. Das ist natürlich ein Investment, und ein Podcast ist keine Gelddruckmaschine, vor allem nicht am Anfang. Aber ich möchte das professionell machen. Da muss man einfach investieren, Zeit wie Geld. Es ist für mich ein Puzzlestein in etwas viel Größerem – meinem „Phoenix Mindset“, einem Programm, mit dem ich schon vielen Menschen geholfen habe, ihr Potenzial zu entfalten. Darüber habe ich auch angefangen ein Buch zu schreiben.

„Phoenix Mindset“ heißt auch Ihr Podcast für Erfolg und Lebensfreude. Haben Sie dafür einen Tipp?

Sich ganz bewusst Glücksmoment zu kreieren und nicht darauf zu warten, dass sie passieren. Kleine, umsetzbare Dinge, die einem guttun.

Zum Beispiel?

Das kann etwas ganz Banales sein – ein fröhliches Lied als Wecker zum Beispiel. Oder man führt ein Dankbarkeitstagebuch, in das man jeden Abend drei kleine Dinge schreibt, für die man an dem Tag dankbar war. Oder ebenso einfach: Ich habe auf meinem Smartphone einen „Appreciation“-Ordner, also einen Wertschätzungsordner. Jedes Mal, wenn ich etwas Nettes geschickt oder gesagt bekomme, mache ich davon einen Screenshot oder ein Foto. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, schaue ich in diesen Ordner – und mit geht’s gleich besser.

Wie oft erscheint Ihr Podcast?

Alle zwei Wochen immer samstags. Ich habe zwar unglaublich viele Geschichten, die ich am liebsten alle sofort erzählen würde. Aber ich habe bewusst diesen Rhythmus gewählt, denn ich möchte, dass es für mich eine Freude bleibt und nicht zum Zwang wird.

Bei den Zuhörern scheint es gut anzukommen.

Ja, bisher hat der Podcast nur Fünf-Sterne-Bewertungen und tausende Downloads. Solche Bewertungen sind unglaublich wichtig für den Anbieter – nicht nur bei Podcasts, auch für Restaurants oder andere Dienstleistungen. Wenn mir ein Service gefällt, darf ich den gerne auch positiv bewerten.

Aber nicht immer bekommt man fünf Sterne. Wie gehen Sie mit Kritik um?

Niveaulose und destruktive Kritik lasse ich nicht an mich ran. Konstruktive Kritik hingegen tut zwar weh, aber ist auch ein Geschenk: Ich versuche dann zu sehen, wie sie mir weiterhelfen kann.

Vor knapp einem Jahr ist Ihr Buch „Sonnengeflüster“ erschienen. Wie lief’s?

Es war ein Riesenerfolg, in Windeseile musste die zweite Auflage gedruckt werden. Für mich aber viel wichtiger ist, dass es mir geholfen hat, aus einer schwierigen Situation wieder herauszukommen und den Glauben an mich zurückzubekommen.

Wie kann solch ein Erfolg gelingen?

Durchhalten und dranbleiben! Man muss viele kleine Einzelschritte unternehmen, bis man zu dem Punkt kommt, an dem der Erfolg wirklich durchbricht. Das ist wie mit einem Eiswürfel, den man von minus zehn Grad zum Schmelzen bringen will. Man strengt sich richtig an, um die Temperatur Grad für Grad zu erhöhen. Doch lange wird man von dieser Anstrengung nichts sehen – bis der Eiswürfel schließlich zu schmelzen beginn. Ob es ums Abnehmen geht, um beruflichen Erfolg oder darum, glücklich zu sein: Es ist ein konstantes daran Arbeiten.

