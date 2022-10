SPD Moosinning: Viel Lob für alle Fraktionen

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Sie führen den SPD-Ortsverein Moosinning-Eichenried (vorne, v. l.): : Josef Romir, Georg Nagler und Richard Döllel sowie (hinten, v. l.) Edi Stadler, Norbert Prien, Maria Stangl, Werner Köttner und Sepp Scharl. © Wolfgang Krzizok

Voll des Lobes ist Georg Nagler, Vorsitzender der SPD Moosinning-Eichenried und Bürgermeister, für den Gemeinderat.

Moosinning – Bevor es bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Moosinning-Eichenried um Politik ging, wurde erst einmal über Fußball gefachsimpelt. Ebenso locker und harmonisch ging es anschließend beim offiziellen Teil zu – und auch bei den Neuwahlen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Ortsvorsitzender und Bürgermeister Georg Nagler freute sich vor neun Mitgliedern, „dass wir seit langem endlich wieder zusammenkommen können“. Nachdem der SPD-Ortsverein früher immer beim Maier-Wirt getagt hatte, der bekanntlich geschlossen hat, habe man beim Daimerwirt „eine neue Heimat gefunden“.

Zweieinhalb Jahre sei er jetzt Bürgermeister, sagte Nagler, freute sich über den „großen Erfolg bei den Kommunalwahlen“ und lobte den gesamten Gemeinderat: „Es geht allen um die Belange im Ort. Das zeichnet uns aus.“ Der Austausch in den Fraktionen sei ihm ehr wichtig. Nagler lobte die sachorientierte, wertschätzende Gremiumsarbeit im ganzen Gemeinderat. Und was die eigenen Leute betrifft, betonte er: „Wir haben keinen Fraktionszwang.“

In seinem Rechenschaftsbericht lobte Nagler auch „die konstruktive Arbeit der SPD im Kreistag“. Jugend- und Sozialarbeit seien hier die Schwerpunkte. Ein großes Projekt in der Gemeinde sei die Ortsdurchfahrt Eichenried gewesen, mit der Verbreiterung des Gehwegs. „Das ist nur gegangen wegen der konstruktiven Zusammenarbeit aller Fraktionen und der Anlieger“, betonte Nagler.

Nach den Themen Kindergärten und Glasfaser ging er auf die Bodenrichtwerte ein. „Ich war überrascht und schockiert, wie sich das entwickelt hat“, gab er zu. „Das ist der Druck von München, und wir wollen versuchen, da im Gemeinderat entgegen zu wirken.“ Und er versprach: „Wir wollen bezahlbaren Wohnraum anbieten.“

Obdachlosigkeit, das Bussystem, die Zukunft des Maier-Wirt-Areals sowie die Rathauserweiterung waren weitere Themen, die Nagler aufgriff. Die Zeit seit den Kommunalwahlen „ist vergangen wie nix“, meinte er und fügte an: „Ich glaube, ich bin mittlerweile ganz gut angekommen in der Rolle des Bürgermeisters.“

Kassier Josef Romir sagte in seinem Rechenschaftsbericht, „dass wir im vergangenen Jahr zwar mehr ausgegeben als eingenommen haben“, dennoch besitze der Ortsverein ein Guthaben in Höhe von 5325 Euro. Der höchste Ausgabeposten sei ein seltener gewesen, denn man habe den Internetauftritt von einer Media-Agentur neu gestalten lassen. „Das hat 1500 Euro gekostet, aber das war gut angelegtes Geld“, so Romir. Mit großen Ausgaben sei in nächster Zeit nicht zu rechnen.

Die Wahlen leitete Altbürgermeister und Ehrenbürger Rudi Ways, richtete jedoch zunächst allgemeine Worte an die Genossen. „Ich finde die Zusammenarbeit im Gemeinderat positiv, das habe ich in zwölf Jahren nicht erlebt“, sagte er und fügte selbstkritisch an: „Ich wollte einen kooperativen Stil einführen, aber das hat nicht geklappt.“ Und zu Nagler sagte er: „Mach weiter so, dann wird es dir weiterhin Spaß machen.“

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Georg Nagler

Stellvertreter: Richard Döllel

Kassier: Josef Romir

Schriftführer: Norbert Prien

Beisitzer: Sepp Scharl, Edi Stadler

Revisoren: Maria Stangl, Werner Köttner