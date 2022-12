Pandemie und Personalmangel: Nur Hand in Hand geht’s voran

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Bewältigen alle Probleme gemeinsam (hinten, v. l.): Die Kolleginnen Heike Leiner, Catrin Walkowiak, stellvertretende Leiterin Claudia Pippich, Leiterin Lisa Ertl und Sonja Nitzl, (vorne, v. l.) Melanie Babutzka, Monika Jehl, Julia Heus und Stephanie Obermeier. © Lea Warmedinger

Zur Pandemie kam der Personalmangel: Viele Kindertageseinrichtungen haben mit diesen Herausforderungen zu kämpfen. Wie sie damit umgehen, zeigt das Beispiel des Kinderhauses St. Emmeram in Moosinning.

Moosinning – Viele Kindertageseinrichtungen haben mit der Corona-Pandemie eine schwere Zeit hinter sich. Hinzu kommt die angespannte Situation beim Personal. Das katholische Kinderhaus St. Emmeram in Moosinning ist da keine Ausnahme. Die Mitarbeiterinnen erklären, wie sie gemeinsam die Schwierigkeiten bewältigt haben – und wie sie diese noch immer bewältigen.

„Als die Corona-Zeit losging, wussten wir gar nicht, was auf uns zukommen würde“, erinnert sich Leiterin Lias Ertl und findet: „Es ist wichtig, dem Team ein großes Dankeschön auszusprechen.“ 2019 hat Ertl aufgrund der Schwangerschaft ihrer Vorgängerin mit nur 26 Jahren die kommissarische Leitung des Hauses übernommen. „Ich möchte mich auch für das Vertrauen des Kitaverbunds bedanken, das mir damals entgegengebracht wurde“, sagt die heute 30-Jährige und betont: „Mir war immer wichtig, auf das Miteinander im Team zu schauen. Nirgendwo läuft alles glatt, aber wir fangen uns gegenseitig auf“ – auch in der Corona-Zeit.

Ab einer hohen Inzidenz habe es in der Pandemie nur noch Notbetreuung gegeben – für Kinder, bei denen die Betreuung unverzichtbar war, weil beide Elternteile berufstätig sind. In dieser Zeit seien teilweise nur vier bis fünf Kinder im Haus gewesen, sonst sind es 50 Mädchen und Buben. Auch habe es lange die Vorschrift gegeben, dass die Kinder dreimal in der Woche negative Schnelltests vorlegen müssen und mit Erkältungssymtomen nicht kommen dürfen.

Zwar hätten sich die Kinder schnell auf die neue Situation eingestellt und kein Problem mit Masken oder Tests gehabt, „aber nach der langen Phase ohne Betreuung haben manche Kinder eine Neueingewöhnung gebraucht“, erklärt stellvertretende Leiterin Claudia Pippich. „Sie hatten bei der Rückkehr in den Kindergarten Ängste.“ Die wöchentliche Sprachförderung für ausländische Kinder sei die gesamte Corona-Zeit über ausgefallen. „Danach waren viele Fortschritte verloren, und sie konnten fast kein Deutsch mehr.“

Die Vorschulkinder werden normalerweise spielerisch mit Lernstoff vertraut gemacht. Als Ersatz dafür brachten die Kolleginnen Arbeitsblätter und Übungen zu ihnen nach Hause. Der Austausch mit Grundschullehrern habe aber gezeigt, dass die Vorbereitung trotzdem stark gelitten habe. „Die Konzentration fehlt, die neuen Schulkinder sind nicht wie die Jahre zuvor auf die Schule vorbereitet“, sagt Pippich: „Durch die Maßnahmen haben sie zwei Jahre verloren. Ich weiß nicht, ob das aufgeholt werden kann.“

Mit den Eltern wurde per E-Mail Kontakt gehalten. Den Kindern lieferten die Kolleginnen Bastelangebote an die Haustür. Das Team habe sich in zwei Gruppen aufgeteilt, um bei einer Infektion einen kompletten Ausfall zu verhindern. Der regelmäßige Austausch wurde aber trotz der Einschränkungen nicht vernachlässigt. Mit Masken und viel Abstand haben die Kolleginnen Dinge wie die Umsetzung der sich ständig ändernden Maßnahmen besprochen. Nun habe sich die Situation wieder normalisiert. „Die Eltern können aufatmen, und für uns ist es auch leichter, die Kinder nicht mehr heimschicken zu müssen“, findet Ertl.

Ein Lichtblick sei das Fest zum 50-jährigen Jubiläum des Kinderhauses gewesen. „Die Planung war sehr aufwendig, aber Firmen und Vereine haben sich toll eingebracht. Jeder vom Team hat angepackt“, so Ertl. Über das gelungene Fest hätten sich alle gefreut. Der Ausblick für die Zukunft sei auch positiv: „Wir haben keine Angst, dass das Haus noch mal zugemacht werden muss“, sagt Pippich. Ertls großer Wunsch ist es, dass alles so gut weiterläuft und bald jemand für die freie Stelle gefunden wird.

Denn unabhängig von der Pandemie fehle im Kinderhaus eine Erzieherin für die Krippe. Eine Vollzeitkraft werde dringend gesucht. „Das ist heute schwieriger denn je“, bedauert Ertl. „Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass junge Kolleginnen in Teilzeit arbeiten wollen“, stellt Pippich fest. „Wir bräuchten also zwei Kräfte für die Erzieherstelle.“

„Die Kinder brauchen viel Förderung, und auch die Eltern sind darauf angewiesen“, sagt Pippich. Auch durch den Konsum von Fernsehen und Handy täten sich viele Kinder schwer, bei der Sache zu bleiben, hätten sprachliche Defizite, seien unruhiger. „Aber mit zu wenig Personal schaffen wir es nicht, so vielen diese Förderung zu gewährleisten.“

Julia Heus und Melanie Babutzka betreuen derzeit die Krippe. „Auf die Zwei kann ich mich verlassen“, betont Ertl. Seit September helfe Stephanie Obermeier zusätzliche sieben Stunden pro Woche. Aufgrund des Personalmangels arbeiteten alle Teilzeitkräfte im Durchschnitt um fünf Stunden pro Woche mehr.

Sonja Nitzl kümmert sich ums Mittagessen. Die Leiterin der zweiten Kindergartengruppe ist Catrin Walkowiak mit Kinderpflegerin Heike Leiner. Manfred Weiß ist der Hausmeister. „Er ist eine große Unterstützung“, sagt Ertl. Ein Kinderhaus, in dem sich die Kinder wohlfühlen, könne nur ein Ort sein, in dem sich auch das Team gut verstehe. Ertl dankt deshalb allen, „dass wir so gut zusammenhalten“.