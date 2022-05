Sternstraße in Moosinning: 22 Wohnungen und eine große Tiefgarage

Von: Wolfgang Krzizok

Drei Baukörper sieht das Neubauprojekt an der Sternstraße in Moosinning, zwischen Erdinger, Dorf- und Sonnenstraße, vor. © X3 Architekten

Der Entwurf für das Grundstück an der Sternstraße in Moosinning steht. Neben 22 Betriebswohnungen soll auch eine große Tiefgarage entstehen.

Moosinning – Es wird wohl nicht mehr lange dauern, dann rollen an der Sternstraße in Moosinning die Bagger an. Ende des vergangenen Jahres hatte die Gemeinde dort ein großes Grundstück verkauft, in der Gemeinderatssitzung wurde nun der Planentwurf vorgestellt.

Nach dem Verkauf des gemeindlichen Grundstücks habe der vom neuen Besitzer beauftragte Planer zusammen mit der Verwaltung und dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München einen Entwurf zur Änderung des Bebauungsplans ausgearbeitet, erklärte Bürgermeister Georg Nagler (SPD).

Sternstraße Moosinning: Drei Baukörper mit insgesamt 22 Wohneinheiten

„Der Entwurf sieht die Errichtung von drei Baukörpern mit insgesamt 22 Wohneinheiten vor, die erforderlichen Stellplätze werden in einer Tiefgarage untergebracht“, erläuterte Nagler. Es handle sich dabei um Betriebswohnungen. „Insgesamt entspricht der vorgelegte Plan dem Rahmen des gemeindlichen Innenentwicklungskonzepts“, stellte der Bürgermeister fest.

Der Bebauungsplan bestehe seit 1998, der Planungsverband könne mit der Planung mitgehen. „Wir sehen Vorteile und Gefahren hinsichtlich der Parksituation – das ist uns bewusst“, betonte der Bürgermeister. Die Lösung sei eine Tiefgarage. „Das Konzept gliedert sich ein in unser Innenentwicklungskonzept“, meinte er abschließend.

Debatte über Tiefgarage

„Ich finde die Planung gut, sie passt sich ins Umfeld ein“, sagte auch Josef Romir (SPD). „Ich weiß, dass es Bedenkenträger gibt wegen einer überdimensionierten Tiefgarage, aber ich finde es gut, wenn die Autos unter der Grasnarbe sind.“

Auch Marietta Burger-Braun (CSU) sprach sich für die Tiefgarage aus. „Mir gefällt das gut, dann ist da kein Saustall mit Garagen, wo die Leute ihr Graffel aufheben“, meinte sie. Gänzlich anderer Meinung war Anneliese Ways (SPD/parteifrei), die sich bei der Abstimmung zusammen mit Sebastian Weinzierl (SPD/parteifrei) und Andreas Wachinger (CSU) gegen eine Tiefgarage aussprach.

Zweiter Diskussionspunkt war die Festlegung auf Betriebswohnungen. „Wenn es kleine Wohnungen sind, die fürs Personal gebraucht werden, könnte ich mitgehen“, meinte Romir, der aber anregte: „Das sollten wir auch so dokumentieren.“ Dem widersprach Manfred Lex (CSU), der sagte: „Da braucht’s nicht unbedingt eine Bindung.“ Bei der anschließenden Abstimmung wurde eine Überprüfung der rechtlichen Möglichkeit einer Fixierung auf Werkswohnungen gegen zwei Stimmen abgelehnt.

