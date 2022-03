Ismaninger Maibaum geklaut: Die Wachen einfach eingesperrt

Von: Wolfgang Krzizok

Die Torpedos aus Moosinning und die Burschen aus Unterföhring schlugen kurz vorm Wachwechsel - und schon war der Baum weg. © privat

60 Maibaumdiebe aus Moosinning und Unterföhring haben in Ismaning zugeschlagen. Die Auslöseverhandlungen sind inzwischen abgeschlossen.

Moosinning/Ismaning – „Dingelingeling – das war’s mit Ismaning“ haben der Torpedo Club Moosinning und die Unterföhringer Burschen am Sonntag stolz auf Facebook verkündet. In einer gemeinsamen Aktion hatten sie Sonntagfrüh den Ismaninger Maibaum gestohlen, der gerade erst einen Tag lang eingelagert war.

„Dass wir uns mit den Unterföhringern zusammengetan haben, war eigentlich gar nicht geplant“, erzählt Torpedos-Vorsitzender Alex Auerweck. „Bei einem zufälligen Treffen sind wir spontan auf die Idee gekommen.“ Es wurde fleißig ausgekundschaftet, und Sonntagfrüh, um kurz vor 6 Uhr, begann die Aktion mit gut 60 Leuten.

Auerweck ging ins Wachhäusl, in dem vier Ismaninger Wächter und drei junge Burschen aus Kirchheim saßen. Er verwickelte sie in ein Gespräch, da wurde plötzlich das Häusl verrammelt, damit keiner mehr raus konnte. Während die 60 Diebe den 31 Meter langen und rund vier Tonnen schweren Maibaum auf einen Nachläufer aufluden und Richtung Ortsgrenze unterwegs waren, „habe ich in der Hütte für Ruhe gesorgt“, sagt Auerweck lachend und ergänzt: „Die Kirchheimer haben sowieso nichts gemacht, und die Ismaninger haben verzweifelt versucht, jemanden mit dem Handy zu erreichen, aber so früh ist keiner ans Telefon hingegangen“, erzählt der Torpedos-Vorsitzende.

Am Montagabend begannen bereits die Auslöseverhandlungen. Und man wurde sich schnell einig. Schon am Mittwochabend wird der Maibaum nach Ismaning zurückgebracht. Das Auslöseessen findet dann am Sonntag, 10. April statt, „wenn die Ismaninger ihr Rollbratenessen haben“, berichtet Auerweck.