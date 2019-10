Trachtenverein Moosinning: Heiteres Verwirrspiel um die Liebe

Der Trachtenverein brilliert mit dem Dreiakter „Drei Henna und der nasse Gockl“. Zwei Aufführungen stehen noch an.

Moosinning–Mit dem Jubiläumstheater „Drei Henna und der nasse Gockl“ feierte der Trachtenverein Alpenrose Moosinning sein 100-jähriges Gründungsfest. Der Premierenabend war ausverkauft. Das Publikum applaudierte minutenlang begeistert.

In dem Dreiakter geht es um drei Bäuerinnen, die von der Liebe enttäuscht wurden. Sie haben geschworen, dass sie alles alleine schaffen und keine Männer mehr brauchen. Dass sich aber das eine oder andere junge Mädel verliebt, haben sie nicht bedacht. Da sind Turbulenzen programmiert.

Jeder dritte Mann wird erschossen – zwei waren schon da

Gleich zu Beginn hatten besonders die Frauen im Publikum viel zu lachen, begründeten doch die drei Bäuerinnen (Beate Döllel, Daniela Stimmer und Monika Kneidinger), warum sie keinen Mann mehr im Haus haben wollen. „Der ist immer nur stark im Wirtshaus, nach drei Halbe kann er Bäume ausreißen und am nächsten Tag meint man, er krepiert!“

Ja, die Männerwelt wurde ordentlich aufs Korn genommen, und das wörtlich. Die Verweigerung ging sogar so weit, dass ein Schild aufgehängt wurde: „Jedes 3. männliche Individuum wird erschossen – 2 waren schon da.“ Die junge Bäuerin (Nina Döllel, auch im richtigen Leben die Tochter der Altbäuerin) musste sich mit ihrer Freundin Cilli (Franziska Wagner) schon einiges einfallen lassen, um die „Drei Henna“ im Laufe des Abends eines Besseren zu belehren.

„Ein echtes männliches Individuum, und des redt mit mir!“

Stefan Bies brillierte in seiner Rolle als Balduin Gocklmann, der als Hauserin Genoveva auf den Hof kommt. Das Zusammen- bzw. Gegenspiel zwischen ihm und der Altbäuerin war grandios, Mimik und Gestik umwerfend. Allein die Blicke der beiden sprechen Bände. Da brauchte es keine Worte.

Verena Bies und Judith Weinfurtner füllten ihre Rollen als naive Mägde Annamirl und Urschl hervorragend aus. Nicht der kleinste Lacher kam ihnen über die Lippen, wenn beispielsweise das Annamirl todernst sagt: „Ui, da ist ein Mannsbild ein echtes männliches Individuum, und des redt mit mir!“ Oder bei der Frage: „Woher weißt Du, dass Du ein Mann bist?“ Der Saal tobte und das Annamirl schaute ernst und ungläubig.

Auch für die Männer was dabei

Auch beim Verbreiten von Klatsch verzogen die beiden keine Miene. So lasen sie beispielsweise in der Heimatzeitung, dass das Bürgermeisterproblem in Moosinning gelöst sei: „Pamela Kruppa und Georg Nagler werden heiraten!“ Darüber musste die anwesende Bürgermeisterin herzhaft lachen. Auch aus dem Sportteil hatten sie Neuigkeiten zu verkünden: „Der FC Bayern verpflichtet Thomas Kratzer als Spielertrainer!“ Dies fanden die Herren im Publikum zum Johlen.

Um den Segen der Mutter für die Hochzeit mit ihrem Gendarmen zu erhalten, müssen sich die junge Bäuerin, ihre Freundin Cilli und die Hauserin einiges einfallen lassen. Bevor ihre Pläne zum Erfolg führen, geht’s in der Bauernstube hoch her – mit gruseligen Überraschungen und so mancher Entdeckung. Warum das Stück „Drei Henna und der nasse Gockl“ heißt, das wird am Ende der Vorstellung aufgelöst.

Weitere Aufführungen...

finden am Donnerstag, 31. Oktober, und Samstag, 2. November, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula der Moosinninger Schule statt. Eintritt: neun Euro, Kinder/Jugendliche bis 12 Jahre zahlen drei Euro. Die Abendkasse ist eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet.

Elvi Reichert