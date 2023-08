Helferschweine brechen nach Slowenien auf

Von: Wolfgang Krzizok

Schwere Überschwemmungen haben vor wenigen Tagen Slowenien heimgesucht. Internationale Hilfe ist nötig. © AFP

Die Helferschweine sind wieder im internationalen Einsatz.

Moosinning – „Die Arbeit geht nicht aus“, sagt Harry Hoyler und fügt lachend an: „Die ersten 24 Stunden am Tag bin ich nur am Telefonieren.“ Der Gründer und Vorsitzende des Moosinninger Vereins Helferschwein hat nämlich schon wieder ein neues Projekt: Unterstützung der Flutopfer in Slowenien.

„Kerngeschäft“ des Vereins sind Hilfsprojekte in der Region. „Im vergangenen Jahr haben wir 50 000 Euro hier gespendet, das werden wir heuer wieder tun“, verspricht Hoyler und zählt als Beispiel einige Projekte auf. „Wir haben die Stiftung Schneekristalle von Michaela Gerg mit 2000 Euro unterstützt, Lichtblick Hasenbergl mit 7500 Euro, Ein Herz für Rentner mit 2500 Euro“, berichtet er und ergänzt: „An die Aktion Brücke haben wir 4500 Euro übergeben. Die betreuen rund 1300 Obdachlose in München, werden aber von der Stadt nicht unterstützt, weil sie ihren Sitz in Germering haben.“

Eine Herzensangelegenheit ist ihm die Ukraine-Hilfe, nicht zuletzt, weil seine Frau Elena Ukrainerin ist. 104 voll beladene Lkw mit Hilfsgütern, „zuletzt 26 40-Tonner in Serie“ sind mittlerweile ins Kriegsgebiet gefahren. Der nächste steht schon bereit.

Auch das Schicksal der Menschen im Ahrtal hat Hoyler bewegt. Und so hat er zusammen mit vielen Helfern einen Konvoi, bestehend 36 40-Tonnern und vier Sprintern, auf die Beine gestellt, um den Flutopfern zu helfen (wir berichteten). „Der 37. steht bereit“, sagt Hoyler und erzählt, dass ihn Bekannte aus Erftstadt nun dazu animiert hätten, auch den Flutopfern in Slowenien zu helfen.

Die Schäden, die das Hochwasser dort angerichtet hat, werden auf rund eine halbe Milliarde Euro geschätzt. Gerade erst haben die Aufräumarbeiten begonnen, „und da muss man vorsichtig rangehen, denn vor allem Erdrutsche sind eine ständige Gefahr“, weiß er. „Das sind lauter Freiwillige aus vielen Vereinigungen aus dem Ahrtal, aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die jetzt unten in Slowenien sind, zum Teil mit schwerem Gerät, und packen dort mit an“, erzählt Hoyler. „Sie haben mich angerufen und gesagt, sie seien für jede weitere Unterstützung dankbar.“

Daraufhin hat er auf der Helferschwein-Homepage eine umfassende Bedarfsliste erstellt, was in den slowenischen Flutgebieten dringend benötigt wird, wie zum Beispiel Bautrockner, Stromgeneratoren, Schutzwasserpumpen, Waschmaschinen, Schutzkleidung, Werkzeuge aller Art, Schaufeln, Arbeitshandschuhe und so weiter. Aber auch haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Schlafsäcke und vieles mehr werde gebraucht.

„Wir nehmen auch Geldspenden entgegen und kaufen dann halt Sachen zu“, erklärt Hoyler. Dabei soll auf der Überweisung der Verwendungszweck „Slowenien-Hilfe“ vermerkt werden. „Was nicht gebraucht wird, sind Textilien.“ Wer Sachspenden abgeben möchte, soll sich mit Hoyler unter Tel. (0170) 5116175 in Verbindung setzen. Geldspenden können auf das Konto des Helferschwein e.V., IBAN DE02 7004 0041 0213 4054 00, BIC COBADEFFXXX, überwiesen werden. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt. „Es wäre doch gelacht, wenn wir nach Slowenien nicht auch ein paar Hilfstransporte auf die Beine stellen könnten“, sagt Harry Hoyler und lacht – ehe er wieder ans Telefon geht.