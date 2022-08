Seit Freitagabend: Tobias (25) wird nach Brasswiesn-Abbruch vermisst

Von: Timo Aichele

Teilen

Ein rotes Hawaii-Hemd und eine Lederhose trug Tobias Dreiseitel am Freitag auf der Brasswiesn. Nun wird der 25-Jährige vermisst. © privat

Seit Freitagabend sind Freunde und Familie von Tobias Dreiseitel aus Eichenried in Sorge. Der 25-Jährige verschwand auf dem Brasswiesn-Festival und ist seitdem nicht aufgetaucht.

Eching/Eichenried - Der 25-jährige Tobias Dreiseitel aus Eichenried wollte mit zwei Freunden unbeschwert auf der Brass Wiesn feiern. Seit Freitagabend wird er nach Angaben der Polizei aber vermisst. Gegen 21 Uhr verloren sich die Freunde aus den Augen. Wenig später brach auch der telefonische Kontakt ab.

Eichenried: 25-Jähriger nach Festival vermisst

An diesem Abend wurde auch das gesamte Festival am Echinger See im Landkreis Freising wegen eines Unwetters abgebrochen. Tausende machten sich auf den Heimweg. Von dem 25-Jährigen fehlte fortan jede Spur, am Samstag meldeten die Freunde ihn bei der Polizei als vermisst. Auch in den sozialen Netzwerken kursieren Suchaufrufe.

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung eines Hubschraubers, der Wasserwacht, der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel blieben am Samstag bis in die frühen Morgenstunden ohne Erfolg.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Tobias nach Brasswiesn-Abbruch vermisst

Der Vermisste trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein weinrotes Hawaiihemd und eine braune Lederhose. Er ist etwa 1,75 Meter groß und schlank, hat braun/grüne Augen, kurze, dunkelbraune Haare mit Seitenscheitel, und trug zuletzt eine Halskette von S-Oliver. Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel. (0 81 65) 95 10-0.