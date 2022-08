Vier Spiele, vier Siege! Aufsteiger FC Moosinning II wird langsam unheimlich

Teilen

Gute Kopfballchance für die Lengdorfer, doch Bernhard Nußrainer (Nr. 9) köpft am Moosinninger Kasten vorbei. Foto: Eicke Lenz © Eicke Lenz

Die Bezirksliga-Reserve mischt die Kreisliga auf. Nach vier Partien hat die Elf von Spielertrainer Benedikt Thumbs immer noch eine weiße Weste.

Moosinning – Aufsteiger FC Moosinning II führt weiterhin die Tabelle der Kreisliga mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen an. Auch der FC Lengdorf verlor sein Gastspiel bei der Moosinninger Reserve – mit 1:3 Toren. Was nach einem mehr oder weniger ungefährdeten Sieg der Moosinninger aussieht, war aber in Wirklichkeit eine enge Kiste.

Die Moosinninger begannen eher verhalten und verließen sich auf ihre sichere Abwehr. Bei den Vorstößen sprangen zunächst zwei Ecken heraus, die aber harmlos blieben, weil Lengdorfs Abwehrspieler auch in der Luft die Hoheit hatten. Doch Mitte der ersten Halbzeit leistete sich die Lengdorfer Abwehr zentral vor dem Tor ein unnötiges Foulspiel an Marco Esposito, der sich selber den Ball für den Freistoß zurecht legte. Und wie schon einige Male zuvor traf er zum 1:0.

Lengdorf wittert Abseitsstellung beim 2:1 für Moosinning

In der Folge drängten die Lengdorfer mit weiten Flanken die Moosinninger Abwehr in die Defensive, die sich dem aber gut erwehrten. Zwei Eckbälle der Lengdorfer brachten zwar gute Torchancen, doch die Bälle flogen nicht ins Tor, sondern knapp vorbei.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste noch mehr Druck, doch vor allem den weiten Pässen fehlte die Präzision – und den Torschüssen die Genauigkeit. Knapp zehn Minuten nach der Pause tauchte dann Martin Lechner allein vor dem Moosinninger Tor auf und bekam einen genauen Pass serviert. Er scheiterte aber mit seinem Schuss an Moosinnings Torwart Tobias Pfanzelt, der auch den Nachschuss abwehrte – nicht aber den dritten Schuss von Lechner, der zum Ausgleich führte. Der Treffer gab dem Gast Auftrieb. Er versuchte, immer mehr Druck zu entfalten, doch darunter litt bei den Pässen die Genauigkeit. Einen dieser Pässe fing Moosinnings Spielertrainer Benedikt Thumbs ab. Er schickte den schnellen Sebastian Michalak steil, der mit einem Zwischenspurt seinen Verteidiger abschüttelte und abgezockt zum 2:1 traf.

Die Lengdorfer hatten den Torschützen im Abseits gesehen und reklamierten, doch der Unparteiische verließ sich auf seinen Assistenten. Lengdorfs Protest verhallte ungehört, und der Elan der Gäste ließ nun kurz nach.

„Wir waren in der ersten Halbzeit mindestens gleichwertig und haben in der zweiten über weite Strecken mehr vom Spiel gehabt und uns auch gute Möglichkeiten erarbeitet.“

Dann schlug Moosinning erneut zu. Spielertrainer Manuel Gröber setzte mit einem weiten Pass erneut Michalak ein, der einmal mehr seine Schnelligkeit ausspielte und den Ball zum 3:1 ins Lengdorfer Netz setzte. Zwar brachte der FCL für die letzten Minuten noch drei frische Akteure, doch Moosinning ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Stimmen zum Spiel

Benedikt Thumbs (Spielertrainer FC Moosinning): „Es war ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen, das viel Kraft kostete. Wir sind überglücklich, dass wir nach vier Spielen vier Siege auf dem Konto haben. Es war bisher die härteste Aufgabe, die Lengdorfer haben uns alles abverlangt. Das Spiel stand lange auf der Kippe und hätte auch mit dem umgekehrten Ergebnis enden können. So gesehen hatten wir Glück, denn auch die Gäste aus Lengdorf hatten ihre Möglichkeiten. Meine Mannschaft hat gut gespielt und in der Abwehr nicht viel zugelassen.“

Franco Soave (Spielertrainer FC Lengdorf): „Wir haben heute eine unglückliche Niederlage eingesteckt. Wir waren in der ersten Halbzeit mindestens gleichwertig und haben in der zweiten über weite Strecken mehr vom Spiel gehabt und uns auch gute Möglichkeiten erarbeitet. Nur beim Abschluss ließen wir die Treffsicherheit vermissen. Wir hatten nach dem Ausgleich auch eine klare Torchance zum 2:1, die wir aber nicht genutzt haben. Dann fiel das 2:1 für die Moosinninger, ein Tor, das nicht nur nach unserer Ansicht irregulär war, da der Stürmer bei dem entscheidenden Pass im Abseits gestanden war.“ (EICKE LENZ)