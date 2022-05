Eine Szene aus dem beschwerlichen Torfstecher-Leben

Neuwahlen und Ehrungen bestimmten die Jahreshauptversammlung der Volksbühne Eichenried beim Stanglwirt (stehend, v. l.): 2. Schriftführerin Manuela Baum, die Revisoren Engelbert Baum und Hubert Scheckenhofer, 2. Kassierin Anita Hilpert, Jugendspielleiterin Birgit Lehrhuber sowie (sitzend, v. l.) Hannah Molter (Ehrung für 20 Jahre Mitgliedschaft), 2. Vorsitzende Renate Bichlmaier, Vorsitzende Daniela Krause und Kathrin Huber, vormals Kübelsbeck (Ehrung für 20 Jahre). Bürgermeister Georg Nagler gratulierte. © Vroni Vogel

Der Vorhang hebt sich wieder: Die Volksbühne Eichenried plant im August ein kurzes Theaterstück und im Frühjahr 2023 eine Komödie.

Eichenried – Der Theatervorhang hebt sich nach der Pandemie-Pause wieder: Die Volksbühne Eichenried will sich im Sommer mit einem kurzen Theaterstück am Jubiläumsfest zum Ortsnamen Eichenried beteiligen, das heuer am 6. und 7. August gefeiert werden soll. Zudem ist im kommenden Jahr die Inszenierung der Komödie „Wer zuletzt lacht, erbt“ geplant, die im Frühjahr 2023 zur Aufführung kommen soll.

In der Jahreshauptversammlung beim Stanglwirt informierte Vorsitzende und Spielleiterin Daniela Krause über die Pläne. Für das Jubiläumsfest im Sommer, mit dem das 100-jährige Namensgebung des Orts Eichenried gewürdigt werden soll, will man eine Theaterszene des verstorbenen Pfarrers Josef Forster auf die Bühne bringen, in der er sich mit dem beschwerlichen Torfstecher-Leben anno dazumal auseinandergesetzt hat. Die Szene spielt in einer Wirtshausschenke, in der sich die Torfstecher und Saisonarbeiter treffen, berichtete Krause.

Sie wies außerdem darauf hin, dass Renate Schraufstetter von der katholischen Frauengemeinschaft Eichenried für die Jubiläumsfeier im August einen Sketch zum Ortsnamen geschrieben habe, den sie mit ihrem Team aufführen wolle.

Bei den Neuwahlen wurde Krause als Vorsitzende und Spielleiterin in ihrem Amt bestätigt. Der weitere Vorstand: 2. Vorsitzende Renate Bichlmaier, 1. Schriftführerin Lotte Brenninger, 2. Schriftführerin Manuela Baum, 1. Kassierin Veronika Wenzel und 2. Kassierin Anita Hilpert. Die Jugendleitung übernahm erneut Birgit Lehrhuber. Revisoren sind Hubert Scheckenhofer und Engelbert Baum.

Außerdem wurden in der Versammlung Hannah Molter, Kathrin Huber, Verena Freygang, Martina Stangl, Lisa Scherzl und Monika Priebe für 20-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Zudem beschlossen die Mitglieder einstimmig eine Satzungsänderung: Die Vereinseinladungen sollen künftig per E-Mail oder Post erfolgen und nicht, wie bisher, über Veröffentlichungen in der Tagespresse und im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Vroni Vogel