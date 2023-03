Willkommen in der Eichenrieder Männerwirtschaft

So eine Männerwirtschaft! Damit jeder Topf seinen Deckel findet, muss nicht nur die gute Stube, sondern vor allem das Familienchaos aufgeräumt werden (v. l.): Lisa Stadler, Hubert Scheckenhofer, Christof Stangl, Renate Bichlmeier, Laura Stadler und Max Baum. © Vroni Vogel

Die Volksbühne Eichenried zeigt derzeit den vergnüglichen Schwank „Männerwirtschaft“. Es gibt noch Restkarten für weitere Vorstellungen.

Eichenried – Ist die Vampirette de luxe eine männerverschlingende Erotikmaschine oder bloß dazu da, um die vielen Staubwuckerl im verlotterten Männerhaushalt aufzusaugen? Ist Melli gleich Melissa? Wer kriegt den Hof? Welches Geheimnis trägt die Postbotin mit sich herum? Und wo ist der Zettel mit dem Lottogewinn? Fragen über Fragen beschäftigen die Moser-Brüder, die ihre Einschichtigkeit satt haben und sich auf Brautschau begeben. Prompt verheddern sich die drei Mannsbilder in den Verwirrstricken, die sie selbst ausgelegt haben.

Ob in der „Männerwirtschaft“, so der Name des Stücks von Fritz Klein, die Liebe Einzug hält, das soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Mit dem Dreiakter brachte die Volksbühne Eichenried einen vergnüglichen Schwank auf die Bühne im Gasthaus Stangl. Die Premiere am Freitag war von vielen Lachern, Zwischenapplaus und großem Beifall am Ende des Stücks begleitet. Die gut gelaunten Gäste freuten sich auch sichtlich über den Theaterabend in geselliger Runde.

So eine Männerwirtschaft! Die Brüder Alfred (Hubert Scheckenhofer), Martin (Max Baum) und Adoptivbruder Freddy (Christof Stangl) haben sich zwischen vollen Wäschekörben, zerlesenen Heimatzeitungen, herumliegenden Gummistiefeln und einem Arsenal leerer Bierflaschen häuslich eingerichtet. Während im Stall alles tipptop ist, herrscht im Wohnhaus Chaos. Eine ordnende weibliche Hand soll das Durcheinander beseitigen.

„Ich opfere mich und heirate“, verkündet prompt Nesthäkchen Freddy, der eine Kontaktanzeige aufgegeben hat. Sein älterer Bruder Alfred würde ihn lieber auf eine Haushaltsschule schicken, um Freddys Kochkünste zu perfektionieren und weil er selber den Hafen der Ehe anzusteuern gedenkt ebenso wie Bruder Martin, der sich noch lang nicht in dem verflixten Alter fühlt, „wo de Liab a Schinderei is“. Bloß blöd, dass sich die drei Herren nicht kurzgeschlossen haben, sondern geheimniskrämerisch ihre Paarungsabsichten voreinander verbergen. Als sich dann plötzlich diverse Frauen auf dem Hof einfinden, sind Missverständnisse programmiert.

Da wird die tüchtige Staubsaugervertreterin Melissa (Renate Bichlmeier) als „Bordsteinschwalbe“ vom Anwesen verjagt, und die liebreizende Melli (Lisa Stadler) muss sich zwischen zwei Brüdern entscheiden, denen der Kamm schwillt und die plötzlich zu rivalisierenden Kampfhähnen mutieren. Die patente Evelyn (Laura Stadler) hat einiges an Beziehungsarbeit leisten, um sich ihren Martin zu angeln und dafür zu sorgen, dass letztlich jeder Topf seinen Deckel findet. Dass die resolute Postbotin (Manuela Baum) schon lange ein Familiengeheimnis hütet, das sie mit den Mosers verbandelt, sorgt für weitere Familienturbulenzen. Es gilt also nicht nur die gute Stube aufzuräumen, sondern zudem ein durch und durch verheddertes Beziehungsgewirr zu entflechten.

Mit viel Spielfreude setzte das Darstellerteam den Dreiakter in Szene. Regie führten Veronika Wenzel und Sabrina Kamrad. Theaterchefin Daniela Krause war diesmal als Frau für alle Fälle hinter den Kulissen tätig, unterstützt von einem umsichtigen Helferteam.

Weitere Aufführungen

Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März, jeweils um 19.30 Uhr. Die Karten kosten für Erwachsene zehn Euro sowie für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre fünf Euro. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Vroni Vogel