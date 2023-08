Zwei Moosinninger beim Weltjugendtag in Lissabon: „Fast wie ein Riesenfestival“

Ein Event zwischen Glaube und Feiern

Moosinning/Lissabon – Strenger Glaube, viele Traditionen und tägliche Gebete: Damit verbinden viele Menschen klassischerweise die katholische Kirche. Doch der Weltjugendtag in Lissabon hat gezeigt, dass Glaube auch anders geht, nämlich modern, fetzig und weltoffen. Das finden die jungen Teilnehmer aus dem Landkreis. Wir haben mit zwei von ihnen gesprochen.

Marieluise Eder aus Moosinning pilgerte zum ersten Mal nach Lissabon zum Weltjugendtag – ein Treffen von jungen Menschen, die ihren Glauben und die Gemeinschaft feiern, das fast eine Woche lang dauert. Die 24-Jährige war früher Oberministrantin und ist jetzt Wortgottesdienstleiterin und Lektorin. Gerne erinnert sie sich an die kürzlich in Portugal verbrachten Tage zurück: „Es war wunderschön, den Glauben mal ganz anders zu erleben.“

Täglich habe es ein Rahmenprogramm gegeben, bestehend aus einem Morgenimpuls und verschiedenen Andachten auf einer der sieben Bühnen. Jedoch konnten die Gläubigen ihre Tage frei gestalten – egal, ob Sightseeing in Lissabon, Konzerte am Abend oder der Besuch der Katechesen und der Christusstatue am Südufer des Tejo. „Von dort aus hatten wir einen wahnsinnigen Ausblick“, schwärmt Eder, die in ihrer Heimatgemeinde auch im Gemeinderat sitzt.

Für die Verpflegung sei ebenfalls bestens gesorgt gewesen: Mit einem Pilgerausweis gab es die Möglichkeit, sich in Lokalen oder Bäckereien kostenlos ein Pilgermenü zu holen. „Übernachtet haben wir vor Ort in einer Schule, viele Pilger waren auch in Gastfamilien untergebracht. So konnten wir das Land auf eine ganz andere Art kennen lernen“, erzählt Eder.

Am Samstag pilgerten alle Teilnehmer dann zur Bühne, auf der Papst Franziskus eine Ansprache hielt. In verschiedene Sektoren aufgeteilt, schlugen alle Gruppen dort ihr Lager auf, da am Sonntagmorgen ebenfalls eine Andacht mit dem Papst anstand. „Das war einfach nur Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, über eine Million Menschen auf einem Fleck, das war wie ein Riesenfestival“, ist Eder noch immer ganz begeistert.

Das Highlight des Weltjugendtags waren die Ansprachen des Papstes. Die Themen seien jedoch wieder „etwas veraltet“ und wie in den Vorjahren auf Freundschaft, Gemeinschaft und Nächstenliebe fokussiert gewesen. Themen wie Homosexualität, die Gleichberechtigung der Frau oder auch die Missstände in der Kirche seien nicht zur Sprache gekommen.

So war das persönliche Highlight von Marieluise Eder nicht die Ansprache des Papstes, sondern viel mehr das Beisammensein so vieler Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, von Korea über die USA bis hin zu Honduras. „Normalerweise verbindet man mit gläubigen Katholiken traditionell gekleidete Menschen, oft auch ältere Personen. Mir bleibt ein geschminktes, schickes Mädchen in Erinnerung, das ich nie mit dem Glauben verbunden hätte. Kaum kam der Glockenschlag, kniete es sich mit den nackten Beinen auf den Boden und spürte sich mit Gott ganz verbunden. Das fand ich Wahnsinn, dass junge moderne Menschen den Glauben so sehr fühlen“, schwärmt die Moosinningerin.

Auch Sebastian Kratzer, der ebenfalls aus Moosinning kommt, erinnert sich gerne an das Erlebnis zurück: „Ich war auch zum ersten Mal dabei, so richtig vorstellen konnte ich mir das Ganze aber nicht. Deshalb war ich einfach nur überwältigt von den vielen Kulturen und Erfahrungen, die wir gemacht haben“, sagt der 20-Jährige und erzählt: „Ich habe eine Freundschaft mit einem Jungen aus Nicaragua geschlossen, solche Verbindungen findet man normal nicht. Aber auch die Kirche hat sich wahnsinnig angestrengt, für uns Jugendliche attraktiv zu sein und alles modern zu gestalten.“

So bleibt die Hoffnung der jungen Gläubigen, dass es auch in Zukunft möglich sein wird, gemeinsam zu feiern und den Glauben zu leben, auf friedliche und moderne Art. Denn das mache Gemeinschaft und Nächstenliebe aus. Beim nächsten internationalen Weltjugendtag im Jahr 2027 in Südkoreas Hauptstadt Seoul sowie schon zum Heiligen Jahr 2025 bei einem besonderen Jugend-Event in Rom wollen die beiden Moosinninger übrigens wieder dabei sein. Denn „man kann ein fremdes Land, den eigenen Glauben und sich selbst auf eine ganz neue Art kennen lernen“.