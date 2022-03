Wildschützen unter weiblicher Führung

Der neue Vorstand der Wildschützen Eichenried (v. l.): Christian Range, Gerhard Döllel, Bianka Haßelbeck, Thomas Haßelbeck, Schützenmeisterin Barbara Gruber, Florian Herbst, Robert Janßen, Michael Döllel, Lisa Herbst und Hubert Scheckenhofer. Für den scheidenden Schützenmeister gab’s zum Dank einen Präsentkorb und ein Brotzeitbrettl mit dem Vereinsemblem. © Gabriele Gams

Hubert Scheckenhofer hat nach 24 Jahren sein Amt als 1. Schützenmeister bei den Wildschützen niedergelegt. Seine Nachfolgerin ist Barbara Gruber.

Eichenried – Die Jahreshauptversammlung der Wildschützen Eichenried stand ganz im Zeichen der Neuwahlen. Nach 24 Jahren im Amt stellte sich Hubert Scheckenhofer nicht mehr als 1. Schützenmeister zur Wahl. Der Verein ist künftig in Frauenhand: Barbara Gruber wurde zur neuen Schützenmeisterin gewählt.

Im Jahr 2020 fiel die Versammlung wegen der Pandemie aus, 2021 waren auch nur wenige Veranstaltungen möglich, viel Geplantes musste abgesagt werden, blickte der scheidende Schützenmeister Scheckenhofer in seinem letzten Rechenschaftsbericht zurück.

Für die Aktiven gab es immerhin ein Grillfest, und bei einer Spendenaktion sammelten die Wildschützen gemeinsam mit neun weiteren Eichenrieder Vereinen 4000 Euro. Sie gingen, wie berichtet, je zur Hälfte an den Helferkreis Anton und ans BRK-Herzenswunschmobil.

Kurz fielen auch die Berichte von Sportleiter Christian Range und Jugendleiter Thomas Haßelbeck aus, da vor allem der Sportbetrieb von der Pandemie betroffen war. Als der Rundenwettkampf startete, beteiligte sich der Verein mit seinen Mannschaften.

Auch der Kassenbericht von Barbara Gruber war kurz. Die größeren Posten waren die Anschaffung von EDV-Bedarf, die Verbandsabgabe und die Restaurierung des Trauerbands. Dadurch ergab sich 2020 ein leichtes Minus in der Kasse, das durch ein kleines Plus 2021 wieder ausgeglichen worden sei.

Die anstehenden Neuwahlen waren gut vorbereitet und gingen per Akklamation sehr zügig vonstatten. Schriftführerin Marlene Lainer stellte sich nach neun Jahren im Amt nicht mehr zu Wahl, ebenso wie Scheckenhofer. In seine 24-jährige Amtszeit fielen einige Höhepunkte in der Vereinsgeschichte. Bereits 1998 stellte der damals neue Schützenmeister einen Antrag an die Gemeinde bezüglich einer neuen Schießanlage. Die Umsetzung erfolgte 2012 mit dem Umzug ins neue Bürgerhaus und dem Einbau von vier elektronischen Schießanlagen. Zudem verfügte der Verein über fünf Zuganlagen. Da auch die Schützen von Hubertus Eichenried hier ihren Schießbetrieb haben, umfasst die Anlage jetzt neun moderne elektronische Schießstände.

Vor allem die Jugendarbeit wurde in Scheckenhofers Amtszeit wieder belebt. Die Vereinsfahne wurde restauriert, 2006 hat man das 100- und 2016 das 110-jährige Vereinsbestehen gefeiert. Beim 100-Jährigen trat der damals noch nicht so bekannte Roland Hefter auf, zehn Jahre später wurden ein Preisschießen ausgetragen und eine Jubiläumsscheibe ausgeschossen. Als 3. Schützenmeister des Vereins bringt Scheckenhofer weiterhin sein Fachwissen und Engagement in den Verein ein. gg

Der neue Vorstand

1. Schützenmeisterin: Barbara Gruber

2. Schützenmeister: Florian Herbst

3. Schützenmeister (neu): Hubert Scheckenhofer

1. Kassier: Robert Janßen (neu)

2. Kassier: Christian Range

1. Schriftführerin: Bianka Haßelbeck (neu)

2. Schriftführerin: Lisa Herbst

1. Sportleiter: Christian Range

2. Sportleiter: Florian Herbst

1. Jugendleiterin: Thomas Haßelbeck

2. Jugendleiter: Robert Janssen

Kassenprüfer: Leo Attensberger und Gerhard Döllel

Fahnenträger: Michael Döllel

Fahnenbegleiter: Hubert Scheckenhofer

Gabriele Gams