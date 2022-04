„Wovon will uns Putin befreien?“

Von: Wolfgang Krzizok

Freude über die Hilfsbereitschaft: Elena Hoyler mit einer Palette voller Hygieneartikel. © Wolfgang Krzizok

Zwischen Trauer über die Zustände in ihrer ukrainischen Heimat und Freude über die großartige Hilfsbereitschaft ist Elena Hoyler aus Eichenried hin und her gerissen. Und sie sammelt schon wieder Hilfsgüter für den nächsten Konvoi.

Eichenried – „In der Ukraine waren immer schon viele Russen, es gab russische Schulen, wir sind zusammen mit russischen Kindern aufgewachsen und zweisprachig groß geworden“, erzählt die 43-jährige Elena Hoyler und fragt mit Tränen in den Augen: „Wovon will uns Putin befreien?“

Seit Wochen tobt der Krieg in der Ukraine, viele Hilfskonvois waren und sind dorthin unterwegs. Besonders engagiert im Landkreis ist der Verein „Helferschwein e.V.“ mit Sitz in Eichenried. Vorsitzender Harry Hoyler mit seinen Mitstreitern, allen voran Comedian Markus Langer und Liedermacher Roland Hefter, unterstützen seit Jahren Hilfsprojekte in München wie zum Beispiel „Lichtblick Hasenbergl“ oder auch krebskranke Kinder. Dass sich das Augenmerk des Vereins derzeit verstärkt auf die Ukraine richtet, hat einen besonderen Grund: Hoylers Frau Elena ist Ukrainerin, stammt aus Lemberg (Lwiw) und hat dort noch Familie sowie Freunde.

Als junge Frau ist Elena Hoyler Ende der 1990er Jahre über eine Bekannte nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Bald lernte sie Harry kennen. „Bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick, und er hat einfach nicht locker gelassen“, erzählt sie schmunzelnd. Zwei Jahre waren sie liiert, bevor sie im Juni 2000 geheiratet haben: „Und seitdem gehen wir durch dick und dünn.“ Ihr Mann musste sie auch trösten, als sie von zwei Schicksalsschlägen heimgesucht wurde: Kurz hintereinander starben ihre Eltern. „Meine Mama mit nur 61 Jahren im November 2020, als ich gerade im Flieger nach Lemberg saß, mein Papa im August 2021.“ Und jetzt der Krieg in ihrer Heimat.

Volle Hütte: Erst werden die Hilfsgüter sortiert und dann verladen. © Wolfgang Krzizok

Nach wie vor besitzt Elena Hoyler einen ukrainischen Pass: „Und darauf bin ich stolz.“ Seit November 2021 habe sie den russischen Einmarsch geahnt, erzählt die 43-Jährige. „Damals haben alle russischen Diplomaten innerhalb kurzer Zeit die Ukraine verlassen.“ Das alleine sei nicht so ungewöhnlich gewesen, „aber dass sie alle ihre Familien mitgenommen haben, war ein ganz schlechtes Zeichen“. Ihr sei dann schon bald klar gewesen: „Putin marschiert ein.“

Als der russische Angriffskrieg am 24. Februar begann, habe sie um 5 Uhr früh einen Anruf aus Lemberg von ihrer Familie bekommen. „Harry konnte es nicht glauben, er hätte es nie gedacht. Wir waren schockiert, wie gelähmt.“ Es sei eigentlich vorauszusehen gewesen, dass Putin ungefähr an diesem Tag zuschlagen werde. Ist doch der 23. Februar in Russland der „Tag der Roten Armee“ beziehungsweise der „Tag des Verteidigers des Vaterlands“. Dieser Tag galt in der Sowjetunion als einer der wichtigsten Feiertage, heute ist er einer der wichtigsten Feiertage in Russland. „Seit die Ukraine eigenständig ist, gibt es bei uns diesen Tag nicht mehr“, erklärt Helena Hoyler.

Sie habe dann den ganzen Tag mit der Familie und vielen Freunden in Lemberg telefoniert. „Es war so schlimm für mich, ich konnte nicht mehr richtig schlafen“, erzählt sie. Sie glaubt, dass Putin vor nichts halt machen wird. „Er will alles vernichten und die Ukraine auslöschen – die Sprache, einfach alles.“

Ausdrücklich lobt sie den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. „Wir sind stolz auf ihn, er macht einen Wahnsinns-Job. Er versteckt sich nicht, geht raus, auch in Krankenhäuser“, sagt Elena Hoyler anerkennend und fügt schmunzelnd hinzu: „Außerdem sind wir der gleiche Jahrgang.“ Was die Kriegsführung betrifft, so glaubt sie, „dass die Russen im Bodenkampf keine Chance gegen uns haben, denn hier sind wir daheim“. Das große Problem sei der Luftkampf „und die hinterfotzigen Angriffe“. Auch Zivilisten in humanitären Korridoren würden beschossen. „Diese Verbrecher“, schimpft Elena Hoyler, und die Tränen steigen ihr wieder in die Augen.

„Wir in der Ukraine haben Demokratie, wir dürfen sagen was wir wollen“, betont sie. „Unser Land war im Aufschwung, wir waren auf einem guten Weg.“ Das bestätigt auch ihr Mann Harry. „Ich war ja schon öfter drüben, aber wie sich dieses Land entwickelt hat, war schon bemerkenswert“, sagt er, und seine Frau ergänzt: „Wir hatten immer viele russische Touristen, die auch von der ukrainischen Küche begeistert waren. In Lemberg haben wir außerdem eines der schönsten Opernhäuser in Europa und viele andere tolle Sehenswürdigkeiten“, schwärmt sie. „Die Innenstadt hat ein bisschen was von Prag, ein bisschen was von Wien, ein bisschen was von München.“ Und wenn sie in Erding unterwegs ist und dort übers Kopfsteinpflaster läuft, „dann glaube ich, ich bin daheim“, meint sie mit einem zaghaften Lächeln.

„Mir ging es anfangs echt nicht gut“, stellt Elena Hoyler fest. „Aber dann haben wir uns gedacht: Warum hier sitzen, weinen und depressiv werden? Was können wir tun?“ Für die Erdbebenopfer in Kroatien hätten sie schon einmal einen Hilfskonvoi auf die Beine gestellt, einen bis kurz vor Zagreb gefahren. Und jetzt sollte ein Konvoi für die Ukraine organisiert werden. „Ich bewundere Harry für seine Connections – ich bin echt stolz“, meint sie anerkennen und fügt dann augenzwinkernd – in Anspielung auf die Leibesfülle ihres Gatten – hinzu: „Ich bin die reichste Frau, ich habe ein weit über hundert Kilo schweres Goldstück.“

Immer bereit: Harry Hoyler ist ständig am Organisieren. © Wolfgang Krzizok

Harry Hoylers Wahlspruch lautet: „Ned lang denga – einfach macha.“ Während er einen Aufruf im Internet startete, unterstützt von vielen seiner Helferschwein-Kollegen, telefonierte Elena Hoyler mit der Heimat, was dort dringend gebraucht wird. „Und dann war es einfach nur – Wow!“, beschreibt die 43-Jährige das, was sich danach auf ihrem Hof tat. „Schon am dritten Tag war Ausnahmezustand, so viel ist gespendet worden“, berichtet sie. „Da waren auch kleine Geschenke dabei, liebevoll eingepackt, mit Briefen dazu, das hat mich sehr bewegt. Harry und ich haben oft zusammen geweint, diese Hilfsbereitschaft ist unglaublich.“

Die Herzlichkeit der Menschen sei für sie „einfach überwältigend“ gewesen. „Dafür gibt es keine Worte. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Menschen haben angerufen und gefragt: ,Was braucht ihr’? Es waren tausend Hände, die geholfen haben.“ Es seien Leute gekommen, die einfach nur etwas abgeben wollten. „Und dann sind sie bis spät abends geblieben und haben beim Sortieren geholfen. Unglaublich!“

Drei Konvois sind mittlerweile über Polen zur ukrainischen Grenze aufgebrochen (wir berichteten), der vierte ist gerade in Vorbereitung (siehe unten). „Insgesamt waren bis jetzt 70 Fahrzeuge unterwegs, darunter einige 40-Tonner, mit etwa 1000 Kubikmetern an Hilfsgütern“, erzählt Harry Hoyler. Dabei war eine Frau rund um die Uhr am Telefonieren, Organisieren und Übersetzen. Der dritte Konvoi fuhr sogar in die Ukraine, mit dabei: Elena Hoyler. „Die ist stur, das konnte ich ihr nicht ausreden“, meint ihr Mann lachend, der froh ist, dass seine Frau und ihre Mitfahrer wieder wohlbehalten daheim angekommen sind. Auch diesmal hatten sie erneut Flüchtlinge aus der Ukraine eingesammelt.

Helfer und Gerettete: Nach der unversehrten Ankunft aus der Ukraine sind (v. l.) Vitali Khmys, Tatiana Minchenkova, Armin Landshammer, Harry Hoyler, Vladislav, Anastasia, Jim Alston, Natalia, Vasylii und Viktoria Andriichuk, Vasja und Vera Khmyz, Elena Hoyler, Kristina Minchenkova und Aleksander Andriichuk erleichtert. © Privat

„Bei unseren Helfern herrscht ein unglaublicher Zusammenhalt“, meint Elena Hoyler anerkennend. „Man braucht Herz und muss ein bissl verrückt sein.“ Was ihr besonders weh getan habe, ist die Tatsache, dass viele Familien auseinandergerissen worden sind. Viele Frauen und Kinder seien geflohen, ein großer Teil warte seit Wochen an der polnisch-ukrainischen Grenze und hoffe, „dass sie bald wieder zurückkönnen“.

Wie es weitergeht? „Putin ist unberechenbar, er ist in die Enge getrieben, ich hoffe, dass er nicht den Knopf drückt“, sagt Elena Hoyler besorgt. Ihre Schwester Tanja lebt bereits länger in Eichenried, ihre zweite Schwester Kristina ist zusammen mit der elfjährigen Tochter im ersten Hilfskonvoi dort hin gebracht worden. „Ich mache, was ich kann“, sagt die 43-Jährige, die auch als Übersetzerin oft im Einsatz ist. „Ich werde von Leuten angerufen, die habe ich noch nie gesehen oder von ihnen gehört. Aber das passt, ich bin immer bereit.“

Organisatorin und Übersetzerin: Elena Hoyler im Einsatz. © Wolfgang Krzizok

Was ihr besonders am Herzen liegt: „Ich möchte einfach nur Dankeschön sagen an alle Nachbarn, Helfer und so weiter. Ich bin so stolz auf diese Welle der Hilfsbereitschaft.“ Und die 43-Jährige verspricht: „Wenn alles vorbei ist, machen wir ein großes Helferfest.“

Dann aber wird Elena Hoyler wieder ernst. Zu sehr schmerzt die Situation in der Ukraine, und sie fragt sich, was nach dem Krieg werden soll. Ein unbeschwertes Zusammenleben von Ukrainern und Russen, so wie sie es als Kind erlebt hat, werde es so schnell nicht mehr geben, glaubt sie. „Im Moment ist einfach nur blanker Hass da“, sagt Elena Hoyler mit Tränen in den Augen.

Der nächste Hilfskonvoi in die Ukraine ist bereits in Vorbereitung.

„Wir dokumentieren den gesamten Verlauf der Spenden bis zur Ankunft“, verspricht Harry Hoyler. Benötigt werden: Reis, Nudeln, Essen in Dosen wie Suppen oder Eintöpfe, Haferflocken, Instant-Essen, -Kaffee und -Tee, Honig, Trockenfrüchte, Nüsse, Nussmischungen, Schokolade, Babynahrung und -windeln, Hunde- und Katzenfutter, Milchpulver, Wasser ohne Kohlensäure sowie Feuchttücher für Kinder und Erwachsene, weil es dort kein Wasser mehr gibt. Die Organisatoren bitten darum, keine Kleider oder abgelaufene Waren zu spenden. Gesammelt wird ab Gründonnerstag über die gesamten Osterfeiertage. Die Spenden können jeweils ab 9 Uhr an der Schönstraße 41 in Eichenried abgegeben werden.