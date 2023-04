Freiflächen-Photovoltaik auf 27 Hektar bei Zengermoos

Von: Wolfgang Krzizok

Nördlich von Zengermoos soll eine riesige Anlage entstehen – mit 30 Millionen kWh Strom pro Jahr (Symbolbild). © Wolfgang Tutsch

Moosinning – In Zengermoos soll eine riesige Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Das Projekt ist in der Moosinninger Gemeinderatssitzung vorgestellt worden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde einstimmig beschlossen.

Jürgen Duxa von der Firma Planwerk 7 in Ismaning präsaentierte das Projekt. 27,2 Hektar umfasst das Gebiet, das nördlich von Zengermoos und westlich der Goldacher Straße liegt. „Es handelt sich dabei um eine Anlage mit aufgeständerten Modulen mit einer Höhe von maximal drei Metern“, erklärte der Planer. „80 Zentimeter sollen frei bleiben, es kann auch ein Meter werden.“ Eine Einfriedung sei aus Sicherheitsgründen erforderlich. Unten würden aber etwa 20 Zentimeter frei bleiben, damit kleinere Tiere dort ein- und ausgehen könnten.

Bei der überbauten Fläche handle es sich um rund ein Prozent der Ackerfläche in der Gemeinde. „Es entsteht ein extensiv genutztes, arten- und blütenreiches Grünland“, betonte Duxa und ergänzte: „Es dient auch der Pflege des Zengermoos-Grabens und wird in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde errichtet.“ Zudem würden im Norden 18 Bäume gepflanzt, dazu eine Streuobstwiese angelegt. Außerdem seien Unterstellmöglichkeiten für Tiere geplant, auch für größere, da Teile des Geländes für eine landwirtschaftliche Nutzung frei bleiben sollen. „Das werden Rückzugs- und Biodiversitätsinseln“, sagte Duxa.

Insgesamt soll die Anlage etwa 30 Millionen kWh Strom pro Jahr erzeugen, „das brauchen 30 000 Menschen im Jahr“.

Wie es mit einem eventuellen Rückbau aussieht, wollte Andreas Eschbaumer (CSU) wissen. „Es muss eine Rückbau-Bürgschaft in Höhe von 225 000 Euro hinterlegt werden“, stellte der Planer fest. Wenn die Anlage länger als sechs Monate nicht in Betrieb ist, müsse rückgebaut werden. „Aber es kann alles recycelt werden“, versicherte Duxa. Das gesamte Investitionsvolumen betrage 22 Millionen Euro, wobei „für die Gemeinde keinerlei Kosten entstehen“.

Die Stromeinspeisung erfolge über ein Umspannwerk in Hallbergmoos. Eine entsprechende Kabeltrasse befinde sich in der Planung. An die Gemeinde fließen 0,2 Cent pro kWh, was rund 700 00 Euro im Jahr entspreche. Da der Betriebssitz im Gemeindegebiet bleibe, erhalte die Gemeinde auch die Gewerbesteuer, versprach der Planer. Eine Betreibergesellschaft sei bereits gegründet worden, die Solarpark Zengermoos GmbH. „Die Gemeinde kann sich daran beteiligen“, sagte Duxa. Auch eine entsprechende Bürgerenergiegenossenschaft soll es geben, die müsse allerdings erst gegründet werden. Es werde letztlich eine GmbH & Co. KG, Hauptanteilseigner werden die Stadtwerke München.

„Wir wollen die Energiewende vorantreiben, das ist ein großer Schritt in Richtung Autarkie“, betonte Bürgermeister Georg Nagler (SPD) und sagte: „Hier können wir ein großes Zeichen setzen.“ Seine Gemeinderatskollegen schlossen sich dieser Meinung an und stimmten einstimmig für den Aufstellungsbeschluss.