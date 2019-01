Auch Neuching will die Deutsche Glasfaser

Die Deutsche Glasfaser möchte nun auch in der Gemeinde Neuching ein Glasfasernetz aufbauen. Übertragungsraten ab 100 Mbit pro Sekunde im Up- und Download sollen Telefonieren, Surfen sowie TV in Turbo-Geschwindigkeit ermöglichen.

Neuching – Auf der Überholspur ins megaschnelle Datennetz: Die Deutsche Glasfaser (DG) möchte nun auch in der Gemeinde Neuching ein Glasfasernetz aufbauen. Übertragungsraten ab 100 Mbit pro Sekunde im Up- und Download sollen Telefonieren, Surfen sowie TV in Turbo-Geschwindigkeit ermöglichen.

Um dieses zukunftsweisende Netz realisieren zu können, müssen 40 Prozent der Neuchinger Haushalte aus Oberneuching, Niederneuching und Wolfsleben einen Vertrag mit der DG unterzeichnen. Es können etwa 611 Wohneinheiten angeschlossen werden. Ein entsprechendes Schreiben sowie Infomaterial haben alle Haushalte der drei Ortsteile per Post bekommen. Zudem findet ein Informationsabend am Donnerstag, 24. Januar, ab 19 Uhr im Gasthaus Neuwirt in Oberneuching statt.

In der Gemeinderatssitzung am morgigen Dienstag wird Veronika Kriese von der DG das Projekt vorstellen. Sitzungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Am Rathausplatz ist bereits seit Samstag ein Infopoint aufgestellt. Dort können sich Bürger immer donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 15 Uhr informieren. Geplant ist zudem ein eigener Beratungstag.

Für den Vertrag muss man sich bis 8. April entscheiden. Während dieser Zeitspanne, der sogenannten Nachfragebündelung, müssen 40 Prozent der Haushalte zusagen. Dann entstehen keine Baukosten für den Hausanschluss. Wer später auf die schnelle Datenautobahn aufspringt, muss mindestens 750 Euro bezahlen.

Die monatliche Nutzungsgebühr liegt im zweistelligen Bereich. Wird die 40-Prozent-Hürde erreicht, soll Ende des Jahres, spätestens Anfang 2020, mit dem Bau begonnen werden. Eine Nutzungsvereinbarung hat die DG mit der Gemeinde bereits abgeschlossen. Die genaue Trassenführung wird mit dem Bauamt abgestimmt. Eine detaillierte Gesamtplanung wird dem Gemeinderat vorgelegt.

Die vorhandene Infrastruktur, zum Beispiel Rohre, wird soweit möglich mitbenutzt. Die Verlegungsmethode erfolgt über sogenanntes Micro- oder Minitranching, das bedeutet eine Verlegung der Glasfaser in reduzierter Tiefe. Die Bauzeit beträgt rund sechs Monate.

Die DG investiert nach eigenen Angaben in Deutschland 1,5 Milliarden Euro ins Glasfasernetz. Sechs Kommunen im Landkreis Erding können davon profitieren – neben Neuching sind das Finsing, Berglern, Isen sowie Pastetten und Forstern. In letzteren beiden Gemeinden hat es, wie berichtet, im ersten Anlauf nicht mit den 40 Prozent der Haushalte geklappt. Dort wurde die sogenannte Nachfragebündelung bis zum 28. Januar verlängert. DANIELA OLDACH