Durch Neuchings Geschichte in fünf Episoden

Von: Bernd Heinzinger

Herzog Tassilo III. (M.) und die Bischöfe trafen sich zur Synode vor 1250 Jahren – liebevoll dargestellt vom Neichinger Schupfatheater. © Bernd Heinzinger

Mit dem Freilichtstück „Tassilos Zeitreise“ feierte das Neichinger Schupfatheater Premiere - und trotzte damit dem Regen am Freitagabend.

Neuching – Bange Blicke Richtung Himmel bei der Premiere von „Tassilos Zeitreise“ am Freitag auf dem Wenhardt-Hof in Niederneuching: Kurz vor dem Start der allerersten Freilichtaufführung des Neichinger Schupfatheaters öffnete der Himmel seine Pforten. Hektische Bewegungen folgten, um alles in Sicherheit zu bringen. Doch bald wurde es trocken, und der Startgong erklang.

Die Theaternachwuchsgruppe erklärte schauspielerisch, um was es sich bei der in diesem Jahr gefeierten Synode überhaupt handelte. Kurz darauf folgte der erste witzige Einspieler auf der großen Leinwand. Dabei kämpfte Herzog Tassilo III. mit der heutigen Bürokratie. Bei einer Synodenanmeldung im Jahr 2023 müsste er diverse Formulare ausfüllen und weitere Widrigkeiten überstehen – vor 1250 Jahren war dies einfacher, und zum Auftakt von „Tassilos Zeitreise“ schritt der Herzog hoch zu Ross in Richtung Bühne.

Die zahlreichen Zuschauer jubelten ihm eifrig zu, des Applauses konnten sich die Darsteller den gesamten Abend über sicher sein. An die 70 Leute machten insgesamt mit, erklärte Theaterleiter Markus Sedlmeir: „Normalerweise sind wir acht, neun Hanseln. Das ist natürlich was ganz anderes.“

In fünf Episoden ging es auf eine heitere und unterhaltsame Reise durch Neuchings Vergangenheit. Dabei erlebten die Zuschauer, dass die Neuchinger „quer durch ihre Geschichte ein aufmüpfiges Volk“ waren. Der erste Akt behandelte das Zusammentreffen zur Synode. „Ist ihr Messwein auch so ungenießbar?“, lautete die erste Frage eines Bischofs. Als ob man keine anderen Probleme hätte. Tassilo (Florian Fink) forderte, sich auf die wichtigen Themen wie das Zusammenleben zu konzentrieren. Als man auf die Gefahr von außen zu sprechen kam, meinte er: „Sinnlose Kriege, Seuchen, die das öffentliche Leben lahm legen, oder fremde Völker, die zu uns kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Probleme in 1200 Jahre noch gibt.“ Ob Tassilo damit recht hatte?

Über eine volle Zuschauertribüne bei der Premiere von „Tassilos Zeitreise“ durfte sich das Neuchinger Theater trotz schlechter Wetterprognose freuen. © Bernd Heinzinger

Tragisch ging es bei der Liebesgeschichte der Salome zu, die sich als Adelige verbotenerweise in einen Weber verliebte: „Diese Gesetze sind gemacht von Menschen ohne Menschlichkeit“, schimpfte sie. Alles würde sie für die Liebe auf sich nehmen: „Ich verfluche es, eine Adelige zu sein!“ Es half aber nichts, Salome musste ins Verlies und fand nach ihrer Freilassung nie wieder die große Liebe.

Schon in den ersten beiden Akten zeigten die Darsteller eine beeindruckende Performance, Textaussetzer gab es keine. Mit detailgetreuen Kostümen überzeugten sie das Publikum ebenfalls.

Die Zeitreise setzte sich mit einem ernsten Thema fort – dem Bierkrieg. Eine Erhöhung um 2 auf 26 Pfennig für die Mass? Das kann nicht sein! „Bei acht Mass am Tag geht das schon ganz schön ins Geld.“ Die Neuchinger kamen auf die Idee, sich im Bierkonsumenten-Verein dagegen zu organisieren. Als sie zu hören bekamen, dass man auf dem Oktoberfest schon 38 Pfennig zahlt, empörten sie sich: „Das kann sich doch keiner leisten!“ Der Akt fand in der Dorfwirtschaft statt, und durch die lustige Darstellung samt Auswirkungen des Bierkonsums blieb beim Publikum vor Lachen kein Auge trocken.

Apropos trocken: Nach der Pause fing es wieder gehörig an zu regnen, zum Glück für die Organisatoren diesmal nur kurz. Davon ließen sie sich nicht beirren, und der vierte Akt begann laut: Mit einem echten Jeep fuhren die deutschen Soldaten ein mit der Aufgabe, die Kanalbrücke zu sprengen. Abermals spielte das Bier eine Rolle, denn der Dorfwirt hatte die Idee, die Krieger in die Wirtschaft einzuladen. „Aber bitte immer einen Doppelbock“, lautete die Ansage an die Bedienung, und es klappte. Betrunken zogen die Soldaten ohne Sprengung von dannen.

Mit dem Jeep nach Neuching: Eigentlich wollten die Soldaten 1945 zu Kriegsende die Kanalbrücke sprengen, stattdessen ließen sie sich beim Dorfwirt abfüllen. © Bernd Heinzinger

Nach den einzelnen Episoden erklärte immer wieder der Herzog, was damals tatsächlich geschah.

Nicht ganz so lange her sind die Geschehnisse des finalen Akts: die Vereinigung von Ober- und Niederneuching. Bei einem Fußballspiel hatten die Mannschaften jeweils nicht genügend Spieler und traten nach internen Diskussionen kurzfristig als Neuching an. Kapitän war Bürgermeister Thomas Bartl, der zu der „verrückten Idee“ sagte: „Ich habe es im Kreuz, beide Gemeinden anzuführen.“ Da zeigten sich auch die alten Grantler neben dem Feld bald begeistert. Die SpVgg Neuching gab es übrigens wirklich schon einige Jahre vor der Fusion 1970.

Am Ende bekam das Schupfatheater großen Applaus, und Sedlmeir freute sich: „Es ist richtig, dass wir heute durchgezogen haben. Alles hat trotz des Wetters super geklappt, der große Aufwand hat sich gelohnt.“

Weitere Termine und Zusatzaufführung

Weitere Termine sind Freitag/Samstag, 7./8. Juli, jeweils um 20.15 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Aufgrund der großen Resonanz überlegt das Schupfatheater, am 14. oder 15. Juli eine Zusatzvorstellung anzubieten. Eine Entscheidung fällt, je nach Nachfrage, Mitte dieser Woche.