Im Jubiläumsjahr soll der Maibaum besonders prächtig sein

Von: Bernd Heinzinger

Die Rinde ist der Niederneuchinger Maibaum schon mal los. Mitte April wird der Stamm nach Niederneuching gebracht. © Maibaumvereinigung

1250 Jahre Synode Neuching: Für dieses Jubiläum soll der Maibaum besonders prächtig sein. Die 30-Meter-Tanne wartet jetzt auf ihren Einsatz.

Niederneuching – Im Neuchinger Synodenjahr muss freilich auch der Maibaum ein ganz besonders stattliches Exemplar sein. Für das Aussuchen, Herrichten und Aufstellen zeichnet die Niederneuchinger Maibaumvereinigung verantwortlich, und deren Mitglieder machten sich bereits zwischen Weihnachten und Silvester auf die Suche. Es ging in einen Wald in der Nähe von Eglharting – dessen Besitzer Martin Höher ist ein großer Gönner der Maibaumvereinigung und spendierte den Baum wie schon in den vergangenen Jahren.

Die Delegation aus Niederneuching entschied sich schließlich für eine rund 30 Meter hohe Fichte. Das Schlagen des Baums sei einwandfrei über die Bühne gegangen, freut sich Vorsitzender Robert Bauer. Im Anschluss lag der Stamm bis zuletzt ein wenig versteckt im Wald, doch vor kurzem tat sich etwas: Rund 15 Niederneuchinger fuhren erneut nach Eglharting und machten sich an die Arbeit: das Schepsen stand auf dem Programm. Eine Heidenarbeit, die aber allen sichtlich Spaß machte. Anschließend durften sich die fleißigen Helfer über ein Weißwurstessen auf dem Hof von Martin Höher freuen.

Jetzt liegt der neue Maibaum erst einmal weiter im Wald. Am 15. April schließlich wird der Baum in den Niederneuchinger Wenhardt-Hof gebracht. Nach einer hoffentlich unfallfreien Fahrt geht’s anschließend ans Schleifen, Hobeln und Anmalen. Das 2023er Synodenexemplar soll schließlich besonders prächtig aussehen.

Bis dann am 1. Mai das Aufstellen mit einer großen Feier stattfindet, organisieren die Verantwortlichen für die Stüberlzeit eine Reihe von Veranstaltungen. Die Maibaumvereinigung Niederneuching hat sich für dieses Jahr einiges einfallen lassen.

Schon am 7. April startet das Programm mit Steckerlfisch-Grillen am Maibaumstüberl an der Kirchenstraße 3 in Niederneuching. Richtig los geht die Feierserie mit dem Sposau-Essen am 15. April ab 17 Uhr. Ab dann ist täglich ab 18 Uhr Stüberlbetrieb. Zum Programm gehören die Rock Night mit Morphin (21. April), der Kabarett-Abend mit Lokalmatador Florian Fink (27. April) oder auch das Weißwurstfrühstück (30. April). Weitere Infos zu allen Veranstaltungen finden sich auf www.facebook.com/maibaumniederneuching.