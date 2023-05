Neichinger Schupfatheater: „Tassilos Zeitreise“ auf zwei Bühnen

1250 Jahre Synode Neuching: Proben für Freilichtaufführungen haben begonnen

Von Bernd Heinzinger schließen

1250 Jahre Synode Neuching: Das Neichinger Schupfatheater hat mit den Proben für seine Freilichtaufführungen von „Tassilos Zeitreise“ begonnen.

Neuching – Im Feierjahr zum 1250. Jubiläum der Synode Neuching dürfen sich die Leute auch über etwas Besonderes vom Schupfatheater freuen. Bislang fanden die Aufführungen im gemütlichen Rahmen im Stadl statt, heuer wird das Ganze eine deutliche Nummer größer.

Schon länger habe man die Idee gehabt, das Publikum auf einer Freiluftbühne zu begeistern, sagte Markus Sedlmeir, der Vorsitzende des Kulturvereins, zu dem die Theatergruppe gehört. Und jetzt ist es so weit: Ab dem 30. Juni präsentieren die Mitglieder des Neichinger Schupfatheaters auf gleich zwei Bühnen auf dem Wenhardt-Hof an der Kirchenstraße 3 in Niederneuching eine besondere Reise durch die Geschichte des Ortes. In „Tassilos Zeitreise“ werden fünf für die Gemeinde bedeutsame Episoden auf lustige Art und Weise dargestellt.

Im ersten Akt präsentieren die Theaterleute dabei die Synode selbst – die darf als Grund für den Feiermarathon 2023 nicht fehlen. Weiter geht’s mit der Liebesgeschichte der Adeligen Salome, die sich Anfang des 17. Jahrhunderts in einen Dienstboten verliebte. Einen Bierkrieg – ähnlich wie derjenige in Dorfen – gab es auch in Neuching. Sedlmeir: „Da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen.“ Wie sich das damals abspielte? Das sehen die Besucher des Theaters im dritten Akt.

Anschließend geht’s mit der geplanten Sprengung der Kanalbrücke während des Zweiten Weltkriegs weiter, die von mutigen Leuten einst verhindert wurde. Und die Gebietsreform, aufgrund derer Nieder- und Oberneuching zu einer Gemeinde verschmolzen, schließt die Freilichtaufführung des Schupfatheaters schließlich ab.

Vorlagen für die Texte gab es bei diesen Themen freilich nicht, also machte sich der Vize-Vorsitzende und Kabarettist Florian Fink selbst ans Werk. Die Vorgabe lautete, dass am Ende keineswegs strikte zwei Stunden herauskommen, in denen einfach nur die Geschichten erzählt werden. Sedlmeir: „Wir sind ja ein Bauerntheater, und da soll das Ganze lustig und locker herüberkommen.“ Fink, der unter anderem den Titel des oberbayerischen Witzemeisters trägt, stellte sich dafür als die richtige Person heraus: „Nach der Fertigstellung schauten wir uns das Ganze zusammen an und waren sehr zufrieden“, betont der Vorsitzende. Ein wenig Feinschliff habe es noch gebraucht, und so sei ein Stück entstanden, das viele Lacher, aber auch Momente des Nachdenkens verspricht.

+ Die Theatergruppe des Neichinger Schupfatheaters freut sich schon auf ihre Premiere und drei weitere Vorstellungen unter freiem Himmel. © Verein

Dass die Aufführungen eine große Herausforderung für die Theaterleute sind, darüber waren sich alle im Vorfeld bewusst. Mehr als 30 Darsteller machen mit, der eine oder andere Statist kommt noch dazu. Daher suchte der Kulturverein vorab Mitwirkende. Laut Sedlmeir durchaus erfolgreich: „Es meldeten sich einige bei uns und sind jetzt neben unserem eigentlichen Kernteam bei den Freilichtaufführungen mit dabei.“ Generell dürfe sich auch künftig jeder Theaterinteressierte melden – für Neuzugänge zeige man sich stets aufgeschlossen.

Auf dem Wenhardt-Hof entstehen also zwei Bühnen – genügend Platz für die umfangreichen Darbietungen. Für die Besucher stehen auf der Tribüne rund 200 Sitzplätze parat, für Essen und Trinken ist gesorgt – anders kennt man es vom Schupfatheater auch nicht. Über die Kulinarik machten sich die Organisatoren aber durchaus Gedanken, schließlich soll das Essen auch zum hoffentlich schönen und warmen Wetter passen. Die „Gefahr von oben“ gibt es allerdings bei einer Freilichtaufführung. Der Hof sei zwar von drei Seiten vor schlechtem Wetter geschützt, und bei leichtem Niederschlag gebe es Ponchos für die Gäste. „Für Ausweichtermine sorgen wir aber dennoch“, sagt Sedlmeir.

Neben der Größe der Aufführung an sich ist auch die Ausstattung besonders, es gibt deutlich mehr Technik als gewohnt. Im Stadl brauchte etwa keiner der Darsteller ein Headset, Lautsprecher mussten auch nicht sein. Das ändert sich bei den Freilichtaufführungen. Auch ein großer Beamer wurde organisiert – während der Umbaupausen präsentieren die Neuchinger damit mehrminütige Clips zur Unterhaltung auf einer Großleinwand. Eines der Themen ist dabei der Bau des Isarkanals: „Multimedial ist auf alle Fälle einiges geboten“, verspricht der Vorsitzende.

Ein Original-Jeep aus dem Zweiten Weltkrieg ist ebenfalls zu bestaunen, und Herzog Tassilo reitet stilecht auf einem echten Pferd Richtung Bühne. Die Nervosität, aber auch die Vorfreude steigen bei den Darstellern des Schupfatheaters. Sie wollen ihrem Publikum etwas Besonderes bieten und proben dafür bereits seit einigen Wochen.

Termine und Vorverkauf

Aufgeführt wird das Stück am 30. Juni, 1./7. und 8. Juli. Ausweichtermine bei schlechtem Wetter sind der 21. und 22. Juli.

Der Vorverkauf startet Sonntag, 14. Mai. Von 9 bis 11 Uhr gibt’s die Karten direkt vor Ort am Wenhardt-Hof. Außerdem kriegt man Tickets auf www.okticket.de.