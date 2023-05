Fahrt durch die blühende Neuchinger Landschaft

Arbeitskreis Natur und Umwelt Neuching stellt Wanderwege vor

1250 JAHRE SYNODE Natur-Arbeitskreis stellt mit Anhänger-Rundfahrt Wanderwege vor

Neuching – Die alte Linde am Kreuzberg hätte bestimmt viel zu erzählen. Der denkmalgeschützte Baum ist schon rund 200 Jahre alt. Viel Besuch bekam er am gestrigen Sonntag. Denn „das Wahrzeichen vom Kreuzberg“, wie Georg Lupperger sen. die Linde bezeichnet, war die erste Station der Anhänger-Rundfahrt anlässlich der Vorstellung des „AKNU-Wanderwegs“.

Der Andrang zur Fahrt im Rahmen des Synodenjahres war riesig. Ursprünglich hatten die Mitglieder des Arbeitskreises Natur und Umwelt (AKNU) mit rund 20 Teilnehmern gerechnet. Schlussendlich trafen sich am Rathaus in Oberneuching dann dreimal so viele kleine und große Naturliebhaber. Bei Kaiserwetter ging es am bayernweiten Heimat-Erlebnistag mit einem Eicher, einem Fendt und einem Schlüter samt jeweiligen Zuganhängern durch die blühende Neuchinger Landschaft.

Den Tross führte Lupperger mit seinem 45 PS starken Fendt-Traktor, Baujahr 1985, an. Dahinter steuerte Markus Reicheneder den himmelblauen Eicher, Baujahr 1951. Das Gefährt von Alfred Mair hat 16 PS und wurde aufwendig restauriert. Dahinter chauffierten Otto und Florian Hainz den Schlüter, Baujahr 1952, der sich im Familienbesitz befindet.

+ Bei den Stationen trafen sich die zahlreichen Teilnehmer wieder. Georg Lupperger (deutend) erklärte dabei Wissenswertes rund um Flora und Fauna in der Gemeinde sowie die Arbeit des Arbeitskreises Natur und Umwelt. © Daniela Oldach

„Der Fendt ist bei mir jeden Tag im Einsatz“, erklärte Lupperger. Der Vize-Vorsitzende des AKNU wusste aber auf ebenso unterhaltsame wie informative Weise noch mehr zu erzählen. So schwärmte er eben von besagter Linde. „Das ist schon eine einmalige Sach’. Es ist ein Solitärbaum, steht also ganz alleine in der Landschaft.“ Den nächsten Baum dieser Art könne man erst wieder in Richtung Wartenberg sehen. Das Areal am Neuchinger Kreuzberg sei schon etwas Besonderes. Und vom Neuchinger Kreuzberg aus könne man bis nach Zolling (Kreis Freising) und vor allem nach Moosinning blicken.

„Wir haben einen wunderschönen Wanderweg entwickelt“, sagte Lupperger. „Man braucht nicht mehr weit wegzufahren. Einfach raus aus der Haustür und rein in die wunderschöne Natur.“ Diese für Kinder und Erwachsene geeignete Tour starte über den Kreuzberg am Kanal entlang zum Wald. Weg Nummer zwei führt von der Kreuzberg-Linde über den Bubbach-Ursprung bis zur Eselwiese.

Dass die besagte Linde heute so gut dastehe, verdanke man laut Lupperger auch dem mittlerweile verstorbenen Kaspar Hainz.

Vorbei ging die Fahrt an vielen blühenden Flächen, die gerade in der Brutzeit wertvolle Lebensräume für Tiere sind. Etliche Beerensträucher wurden auch gepflanzt, damit die Vögel Nahrung finden. Der AKNU hat dazu etliche Flächen von Landwirten gepachtet. „Da blüht es bis in den November hinein, bis der Frost kommt“, erklärte Lupperger.

Station Nummer zwei war die Burschenkapelle. „Alles hier ist vor 40 Jahren entstanden“, so Lupperger. Bei Föhn könne man von dort sogar bis ins Chiemgau schauen.

Von der Ausgleichsfläche für den Bau der Flughafentangente Ost (FTO) ging es weiter in Richtung Viehweide. Dieses Areal südlich von Oberneuching ist ein prächtiger Laubwald mit mehr als 20 Baumarten und Lebensraum für viele Lebewesen. Ein Highlight war der Blick auf Ober- und Niederneuching. Für Lupperger ist es ein Privileg, hier wohnen zu dürfen.

In der Viehweide gab es übrigens Seegras, „das wiegt sich so wie ein See“, erklärte Lupperger. Früher habe ein Bauer sich eine Matratze aus Seegras anfertigen lassen, während Knechte und Mägde auf Haferstroh nächtigen mussten.

Wer die Natur jetzt auf eigene Faust erkunden möchte, findet im Flyer „Lieblingswege zu den AKNU-Pflanzen“ alles Wissenswerte dazu: von den beiden Wegbeschreibungen über die Pflanzungen am Wegesrand bis hin zur Auflistung von Ruhebankerln.

Eine gemeinsame Begehung der Bankerlwege mit dem Besuch der AKNU-Bepflanzungen findet am Sonntag, 18. Juni, statt.