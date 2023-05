Tritt ins Gesicht: „Reflex“ oder versuchter Totschlag?

Von: Hans Moritz

Unschöne Szenen haben sich auf dem Burschenfest abgespielt (Symbolfoto). © MZV-Archiv

Auf dem Burschenfest in Oberneuching ist im Rausch die Gewalt eskaliert. Nun hat der Prozess am Landgericht Landshut begonnen.

Südlicher Landkreis – Rund 1200 Feierwütige trafen sich vergangenen November auf der Beachparty des Burschenvereins Oberneuching, um gemeinsam zu feiern. Ein 27-Jähriger bekam dabei in den frühen Morgenstunden einen Faustschlag verpasst, woraufhin er „wie ein Brett nach hinten umfiel“, wie es eine Zeugin der Polizei gegenüber formulierte. Der Täter, ein 25-jähriger Erlangener, trat nach – „quasi aus einem Reflex heraus“, wie sein Verteidiger Maximilian Kaiser am Dienstag vor dem Landgericht erklärte.



Die Staatsanwaltschaft sieht das anders: Der 25-Jährige muss sich neben gefährlicher Körperverletzung wegen versuchten Totschlags verantworten. Die erste Strafkammer muss prüfen, ob der Angeklagte lebensgefährdende Verletzungen oder gar den Tod des 27-Jährigen billigend in Kauf genommen hat.



Allein die Frage nach der Intensität des Trittes wird kaum zu beantworten sein. „Nicht so stark“, sagte eine Barmitarbeiterin auf die Bitte hin, sie möge bei ihrer Einschätzung an einen Freistoß beim Fußball denken. Ein Securitiy-Mitarbeiter, der seit mehr als 30 Jahren in der Branche arbeitet, hingegen meinte diesbezüglich, „Gerd Müller. Das Netz wäre durchgerissen“.



Der von Staatsanwältin Julia Knauer vertretenen Anklage zufolge fand die Attacke am 27. November gegen fünf Uhr morgens statt. Das Personal wollte heimgehen. Der 27-Jährige soll den Angeklagten gebeten haben, das Gelände zu verlassen. Zeugen sprachen von einem leichten Schubsen Richtung Ausgang. Dem Angeklagten zufolge sagte der 27-Jährige zusätzlich „Verpiss Dich“. Da habe er einfach zugeschlagen. „Ohne nachzudenken“ habe er dann „wie aus einem Impuls heraus“ nachgetreten. Laut Anklage ging der Fußtritt „wuchtig ins Gesicht“. Der Geschädigte habe das Bewusstsein verloren. Der 25-Jährige habe erneut zutreten wollen, was der Security-Mitarbeiter aber verhindern konnte. Als die Barmitarbeiterin verkündete, sie rufe die Polizei, sei der Angeklagte schließlich geflohen. Dass es beim 27-Jährigen zu keinen gravierenderen Verletzungen gekommen ist, „war lediglich dem Zufall geschuldet“, heißt es im rechtsmedizinischen Gutachten.



Vor der Attacke habe der Geschädigte mitbekommen, dass da einer auf der Party Ärger mache. Der 25-Jährige räumte vor Gericht ein, zuvor schon mit einem Bekannten aneinandergeraten zu sein. Verteidiger Kaiser wies darauf hin, dass sein Mandant auf der Party gratis habe trinken können. Zudem habe er vor der Feier 1,5 Gramm Kokain konsumiert. Einer Blutprobe zufolge hatte der Angeklagte 1,17 Promille zur Tatzeit.



Bereits in der Vergangenheit ist der 25-Jährige unter Alkoholeinfluss straffällig geworden. Ein Bericht des Bewährungshelfers von 2019 attestierte dem Montagearbeiter aber eine „gute Entwicklung“; der 25-Jährige sei zu der Einsicht gelangt, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben könne. Offensichtlich habe er diesbezüglich seine Meinung wieder geändert, meinte Vorsitzender Richter Ralph Reiter. Er habe gedacht, er habe den Alkohol mittlerweile im Griff, antwortete der 25-Jährige. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. nig