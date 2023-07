Bei Halle und Heim geht es nur noch um Details

Von: Veronika Vogel

Mit dem Aushub hatte es angefangen: Jetzt ist die Neuchinger Sporthalle fast fertig. © Vroni Macht

Modern und gemütlich: Die Gestaltung des Vereinsheims in der neuen Sporthalle in Neuching stellte Planer Max Wittmann in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend vor.

Neuching – Anregungen aus dem Ratsgremium waren berücksichtigt worden. So soll das Vereinsheim mit Sechsertischen bestückt werden, was begrüßt wurde. Die Möbel sollen dunkel sein, für die Bezüge wurde seitens des Planers die Farbe Blau vorgeschlagen. Herausgehoben werden soll der Stammtisch, der mit einer rustikalen Holztischfläche versehen werden soll. Der Bodenbelag soll in einem Grauton gehalten werden. Elemente wie eine bunte Wand – beispielsweise in einer Terrakotta-Farbe – oder eine naturnahe, schalldämpfende Mooswand als Blickfang waren weitere Vorschläge.

Man war sich im Gemeinderat einig, dass man ein ansprechendes Vereinsheim mit einladender Atmosphäre haben wolle. Die Ideen des Planers stießen auf Zustimmung. „Eine gute Mischung“, kommentierte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU). Auch Christian Steiner (WGN) lobte das Konzept, das „in eine ganz gute Richtung“ gehe.

Die Mooswand wurde zwar gerade mit Blick auf die Schalldämmung als innovatives Element gesehen, allerdings gab es hierzu durchaus Einwände. Manfred Mittermaier (FWG) wandte ein, dass es sich um einen öffentlichen Raum handle, „wo jeder hintatscht“ und sprach sich stattdessen für eine bunte Wand aus. Vizebürgermeister Martin Bichlmaier (SPD) räumte ein, dass ihm die Mooswand gut gefallen würde. Für ihn stellte sich aber wie für einige andere Räte die Frage der Praktikabilität. Gestaltungsdetails sollen erst noch festgelegt werden. Grundsätzlich gab das Ratsgremium für die Planung des Vereinsheims grünes Licht.

Gemeindechef Bartl informierte zudem in einem Sachstandsbericht zum gesamten Sporthallenneubau. Anfang Juli habe die Einweisung der Feuerwehren Ober- und Niederneuching in die Räumlichkeiten stattgefunden, damit diese sich in einer Gefahrenlage besser zurechtfinden könnten. Auch ein Treffen von Vereinsmitgliedern und Übungsleitern der Spielvereinigung sei erfolgt, um sie in die Handhabung der Turn- und Sportgeräte einzuweisen. Die Masten der Tennisplatzbeleuchtung seien gesetzt worden. Derzeit stehe der Einbau des Belags an.

Die Verkabelung für die Geh- und Radwegebeleuchtung zwischen Ober- und Niederneuching sowie zum Sportgelände werde vom örtlichen Stromversorger SEW durchgeführt. Auch für den Glasfaseranschluss werde gesorgt. Steiner regte an, Ladestationen für E-Autos vorzusehen. Sein Hinweis wurde aufgenommen.

Überdies beschloss der Gemeinderat, die Reinigungsarbeiten für die Sporthalle zunächst auf ein Jahr an den wirtschaftlichsten Bieter mit einer Summe von rund 28 800 Euro zu vergeben. CSU-Rätin Beatrix Ertl wollte wissen: „Wie oft wird gereinigt?“ Ihr wurde geantwortet, dass je nach Bereich unterschiedliche Reinigungszyklen vorgesehen seien, die verändert werden könnten. Es brauche erst Erfahrungswerte, meinte Bartl. Oft frequentierte Räumlichkeiten wie der Eingangsbereich seien in jedem Fall öfter zu säubern. Man könne, je nach Bedarf, aufstocken oder reduzieren. Martin Bauer (CSU) wies daraufhin, dass der Sommer- und Winterbetrieb unterschiedliche Erfordernisse habe und man dies berücksichtigen müsse.

Am Tag der offenen Tür, am Sonntag, 30. Juli, kann die neue Sporthalle besichtigt werden. Um 10 Uhr ist die Eröffnung mit Übergabe der Hofschilder und Weißwurstfrühstück. Die Segnung der Halle und der Eintrag ins Goldene Buch des Landkreises ist für 12 Uhr angesetzt. Um 13.30 Uhr wird die Fotoausstellung „Die Zeit vor unserer Zeit“ eröffnet. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Bis 17 Uhr werden immer wieder Hallenführungen angeboten.