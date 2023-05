Bekommt Neuchings Sporthalle einen Firmennamen?

Von: Bernd Heinzinger

Beim Auftakt der Feierlichkeiten zu „1250 Jahre Synode Neuching“ wurde Neuchings neue Turnhalle erstmals genutzt. Jetzt überlegt die Gemeinde, ob die Halle einen Namen bekommen könnte. © Bernd Heinzinger

Die Sponsoring-Idee für einen Namen für die neue Neuchinger Sporthalle sorgt im Gemeinderat für Skepsis. Der Name „Tassilo-Halle“ hingegen kommt gut an.

Neuching – Bekommt die neue Neuchinger Sporthalle bald einen Namen? In der Gemeinderatssitzung machten sich die Mitglieder jedenfalls Gedanken darüber.

An der Ostseite der Sporthalle wäre im Bereich der Fensterbrüstung ein Schriftzug möglich. Die Verwaltung hatte sich daraufhin in Absprache mit dem Architekturbüro bei den Stadtwerken Erding nach den Kosten informiert – sie hatten Ähnliches vor einigen Jahren in der Großen Kreisstadt realisiert. Damals kostete diese Werbung knapp 8000 Euro, angesichts der Preissteigerungen der vergangenen Jahre rechnet man in Neuching daher mit rund 10 000 Euro für eine Anlage aus einzelnen Buchstaben, die jeweils hinterleuchtet sind.

Markus Sedlmeir (ÜWG) fragte nach: „Wir reden hier von irgendeinem Firmennamen, konkret ist aber noch nichts?“ Dies konnte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) bestätigen. Die Gemeinde mache sich aktuell grundlegend Gedanken darüber, ob derartiges überhaupt in Frage käme.

Markus Lanzl (FWG) konnte sich damit nicht unbedingt anfreunden: „Ich finde, dass es unsere eigene Halle ist und sie nicht beispielsweise Bäcker-Neumeier-Halle heißen soll.“ Der Bürgermeister beschwichtigte und betonte: „Wir wollen den Namen ja nur dann vergeben, wenn jemand eine Riesensumme zahlen will. Ansonsten lassen wir es.“

Ein weiterer Vorschlag fand dann aber durchaus Freunde im Gremium, auch wenn dieser sicherlich kein Geld bringen dürfte: Man könnte die neue Sportstätte doch auch einfach auf den Namen „Tassilo-Halle“ taufen – in Anlehnung an Herzog Tassilo III.