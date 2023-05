Burschenverein Oberneuching feiert „35 + 2“-Jahre: Ein ganzer Ort in Feierlaune

Von: Bernd Heinzinger

Bereit für die Festwoche: die Mitglieder des Burschenvereins Oberneuching mit Altburschen und Festdamen. © Burschenverein

„35 + 2 Jahre“: Der Burschenverein Oberneuching startet mit einem Konzert der Spider Murphy Gang in seine Festwoche.

Oberneuching – Ein „35 + 2 Jahre“-Jubiläum? Eigentlich eine komische Zahl, doch was ist aufgrund der mittlerweile überstandenen Corona-Pandemie schon normal? Der Burschenverein Oberneuching jedenfalls wollte sein halbrundes Jubiläum eigentlich im Jahr 2021 feiern – alles war vorbereitet und geplant. Erst sollte das Maibaumstüberl den Auftakt machen, dann eine Woche lang gefeiert werden. Weil der Maibaum pandemiebedingt erst im August aufgestellt wurde, habe man sich bald dazu entschieden, auch das Gründungsfest zu verschieben, so Vorsitzender Josef Widl. Die Festwoche beginnt am 7. Juni.

Die Planungen starteten bereits 2018, erklärt Widl. Für den Feinschliff wählte man sogar einen neuen Festausschuss. Dessen Vorsitzender Hannes Lanzl und 14 weitere Burschen gaben ab diesem Zeitpunkt so richtig Gas fürs Festprogramm. Zum Auftakt am Mittwoch, 7. Juni, kommt die Band Spider Murphy Gang ins Zelt an der Lagerhausstraße. Rund 1500 Leute finden dort Platz, und zum Start habe man etwas für alle Altersklassen bieten wollen, betont Widl: „Die Spider Murphy Gang kennen schließlich junge und auch ältere Leute.“ Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Nach dem Konzert legt DJ Josh auf.

Am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), findet ab 8 Uhr das große Eichertreffen statt. Jeder sei willkommen, und als Höhepunkt dient laut Widl das große Eicher-Rad: „Da macht der Bulldog einen Looping“, so die kurze Beschreibung. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Holledauer Musikanten. „Am Rande des Wahnsinns“ heißt das Motto für Freitag, 9. Juni, ab 20 Uhr mit Clubbing im Festzelt, dazu gibt’s eine große Bar. Lacher sind am Samstag, 10. Juni, ab 19 Uhr beim Bier- und Weinfest garantiert, denn an diesem Abend findet auch eine Versteigerung von Junggesellinnen und Junggesellen statt. Alle ledigen Frauen und Männer ab 18 Jahren dürfen sich dabei anmelden. Nach einer Vorstellungsrunde im Zelt startet die Versteigerung. Für Partystimmung sorgt die Oktoberfestband Cagey Strings.

Der Ausklang des „normalen“ Festprogramms findet am Sonntag, 11. Juni, statt. Nach einem Gottesdienst gibt es einen Festumzug durch den Ort mit anschließendem Mittagstisch und Musik der Lustigen Finsinger. Montags bleibt das Zelt dann zu, ehe es am Dienstag, 13. Mai, ab 18 Uhr noch einmal für den politischen Abend mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) als Redner öffnet. Dazu gibt es Kesselfleischessen.

Die Feldkapelle hat der Burschenverein vor 20 Jahren fertiggestellt. Auch das wird gefeiert – im Bild der Vorstand mit (v. l.) 2. Gerätewart Manuel Fellermair, Schriftführer Kilian Hainz, 2. Kassier Michael Mittermaier, Fahnenjunker Felix Fellermair, Gerätewart Felix Kirmair, 2. Vorsitzendem Hannes Lanzl, Vorsitzendem Josef Widl und Kassier Timon Ebner. © Burschenverein

Die Anspannung innerhalb des knapp 100 Mitglieder starken Burschenvereins steigt langsam, aber sicher, sagt Widl: „Wir haben schließlich ein straffes Programm organisiert, und das bedeutet schon eine Herausforderung.“ Die Vorfreude steige aber mindestens genauso. Alle Mitglieder packten dafür an, auch die Festdamen seien eifrig bei den Vorbereitungen dabei.

Die Anfänge des Burschenvereins kommen von einem Jugendstammtisch: Regelmäßig trafen sich junge Männer aus Oberneuching im Gasthof Neuwirt – die Idee kam auf, daraus etwas Richtiges zu machen. Am 29. Mai 1986 war es schließlich soweit, der Burschenverein wurde gegründet. Mit dabei waren damals Georg Weber, Manfred Mittermaier, Johann Schindlbeck, Christian Seibold, Max Wittmann, Thomas Gruber, Stefan Buchmann, Alfred Mair, Sebastian Wurzer, Walter Schindlbeck, Gerhardt Maier, Albert Mair und Otto Hainz.

Beim reinen Stammtisch wollten es die 13 Jugendlichen nicht belassen, schon bald richteten sie für die Bevölkerung die ersten Feste aus, etwa die jährliche Beachparty. Mit der Unterstützung des AKNU Neuching zeigen die Burschen auch ihre Liebe zur Natur. Wallfahrt, Pfingstandacht oder der mehrtägige Vereinsausflug dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Fünf Jahre nach der Gründung folgte ein Meilenstein, die Oberneuchinger Burschen schafften sich ihre erste Fahne an. Die Finsinger Kollegen stellten sich als Paten zur Verfügung.

35 + 2 Jahre ist aber nicht die einzige Zahl, die gefeiert wird. Denn im Juni 1993 stellten die Burschen ihre Feldkapelle fertig – deren 30-Jähriges wird ebenfalls zelebriert. Die Kapelle steht auf einer Anhöhe südöstlich Oberneuchings und ist laut Widl nicht nur einer der höchsten Punkte im Landkreis, sondern auch „eines der schönsten Fleckchen Erde im Gemeindegebiet“. Beim Bau halfen viele ortsansässige Firmen und die Burschen mit Eigenleistung. Wichtig war ihnen, dass die Kapelle jederzeit zugänglich ist.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Burschenverein zu einem der größten seiner Art im Landkreis. Der Zusammenhalt wird großgeschrieben, und das zeigt sich auch bei der Festwoche ab dem 7. Juni. Dass das Gründungsfest ins Jahr des 1250-jährigen Bestehens der Neuchinger Synode fällt, ist dabei ein passender Zufall – der ganze Ort ist sowieso bereits in freudiger Feierlaune.

Weitere Informationen zur Festwoche und zum Kartenvorverkauf für die Spider Murphy Gang finden sich auf www.bv-oberneuching.de.