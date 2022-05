Von Junggesellen-Versteigerung bis Eicher-Treffen

Von: Daniela Oldach

Die neue Burschen-Vorstandsriege (vorne, v. l.): Felix Kirmair, Hannes Lanzl, Burschen-Chef Josef Widl und Timon Ebner sowie (hinten, v. l.) Manuel Fellermair, Kilian Hainz, Michael Mittermaier und Felix Fellermair. © BV Oberneuching

Zwar ist es noch ein gutes Jahr hin, bis die Oberneuchinger Burschen feiern. Die Vorfreude ist aber schon jetzt groß - es wird bereits fleißig fürs Jubiläum geplant.

Oberneuching – Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Im kommenden Jahr will der Burschenverein Oberneuching wieder feiern. Schon 2021 hätte die Festwoche zum 35-jährigen Bestehen stattfinden sollen. 2023 ist es jetzt soweit. Die Festwoche „35 + 2 Jahre Burschenverein Oberneuching“ steigt von Mittwoch, 7. Juni, bis Montag, 12. Juni 2023. Die Planungen laufen.

Das Ruder beim Burschenverein hat Bernhard Schindlbeck, der seit 2016 Vorsitzender war, jedoch an Josef Widl abgegeben. Die Vorstandsriege ergänzen Hannes Lanzl als stellvertretender Vorsitzender, Kassier Timon Eberl, sein Stellvertreter Michael Mittermaier, Schriftführer Kilian Hainz, Gerätewart Felix Kirmair und Zweiter Gerätewart Manuel Fellermair.

Im Mittelpunkt des Vereinslebens stehen die Planungen für das Fest. Dafür gibt es einen eigenen Ausschuss unter dem Vorsitz von Hannes Lanzl. Weitere Mitglieder sind Christoph Stimmer, David Weißbacher, Michael Mittermaier, Maximilian Gerlsbeck, Felix Kirmair, Stefan Hofmeister, Albert Obermaier, Stefan Knauer, Kilian Hainz, Timon Ebner, Andreas Obermaier, Josef Widl, Manuel und Felix Fellermair.

Los geht die Feier am 7. Juni mit einem „radikalen Konzert“ samt Party. Was sich genau dahinter verbirgt, ist noch offen. Highlight ist am 8. Juni das Eicher-Treffen mit dem legendären Eicher-Rad. Party im Festzelt ist dann wieder am 9. Juni angesagt. Beim Bier- und Weinfest am 10. Juni werden die Neuchinger Junggesellinnen und ihre männlichen Pendants versteigert. Dazu spielt die Band Cagey Strings. Die Lustigen Finsinger wiederum unterhalten am Festsonntag, 11. Juni, musikalisch. Den Abschluss bildet ein politischer Abend mit Kesselfleischessen am Montag, 12. Juni.

