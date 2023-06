Junggesellenversteigerung in Oberneuching: Ein neues Herzblatt für 550 Euro

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Kaum mehr freie Plätze gab es bei der Versteigerung von Junggesellinnen und Junggesellen des Oberneuchinger Burschenvereins. Die Gaudi-Veranstaltung für den guten Zweck lockte viele Neugierige ins Festzelt. © Bernd Heinzinger

Volles Haus bei Versteigerung der Oberneuchinger Burschen – Erlös auch für guten Zweck

Oberneuching – Mit ihrer Junggesellenversteigerung im Rahmen der Festwoche haben die Oberneuchinger Burschen voll ins Schwarze getroffen. Im Festzelt herrschte zur Musik der Oktoberfestband Cagey Strings ohnehin schon beste Stimmung, an praktisch keinem der vielen Tische gab es noch einen freien Platz. Als dann in der Pause die erste Versteigerungsrunde auf dem Programm stand, herrschte aber noch einmal eine deutlich lautere Atmosphäre.

Der Burschenverein hatte das Ganze professionell organisiert, die potenziellen Ersteigerer durften sich die jungen Frauen und Männer schon einmal in einem Heft begutachten, fanden dort neben Alter unter anderem auch Beruf oder Hobbys. Der 24-jährige Florian Erl eröffnete das Spektakel: „Als Erster war ich natürlich besonders aufgeregt“, gab er anschließend zu. Doch schnell kamen die ersten Gebote, und die 24-jährige Theresa Gruber aus Dorfen durfte sich am Ende für 40 Euro freuen: „Ich bin sehr zufrieden“, sage sie lachend und fügte an: „Das ist einfach eine lustige Geschichte.“

Die freilich nicht ganz ernst gemeinten Regeln sahen vor, dass die Junggesellen anschließend dem Käufer gehören – zu behandeln seien sie aber „im Einklang mit sämtlichen Menschenrechten“. Gruber betonte, dass sie mit ihrem Florian sehr human umgehen werde: „Ich erwarte eigentlich gar keine Gegenleistung.“

Drei neue Pärchen fanden sich dank der Versteigerung (v. l.): Theresa Gruber und Florian Erl, Claudia Seifüßl und Adrian Corollo sowie Annalena Schottenhammel und Matthias Kümmel. © Bernd Heinzinger

Als nächstes trat die 21-jährige Junggesellin Claudia Seifüßl vors Publikum. Sie ist bei einem Bixntisch mit dabei und wurde im Februar auf einer Fahnenweihe davon überzeugt, bei der Versteigerung mitzumachen: „Es ist ja für einen guten Zweck“, meinte sie schmunzelnd. Das höchste Gebot über 60 Euro kam vom 22-jährigen Adrian Corollo aus Forstern. Anschließend stand erst einmal das erste Kennenlernen auf dem Programm. Generell sahen die beiden die Aktion zwar als große Gaudi an, aber wer weiß schon, was noch passiert?

Nicht ganz freiwillig sei er bei der Versteigerung dabei, meinte der 29-jährige Matthias „Hias“ Kümmel: „Ich wurde angemeldet, aber mache natürlich trotzdem gerne mit.“ Den Zuschlag für ebenfalls 60 Euro bekam Annalena Schottenhammel. „Irgendwie hat er mir schon gefallen“, meinte sie mit einem Lachen. Und was sie mit dem Hias vorhat? Freilich sollte er ihr erst einmal was zu trinken ausgeben.

Für stolze 550 Euro bekam Florian Machberger den Zuschlag für seine Anette Schwaiger. © Bernd Heinzinger

Als die ersten drei Paare sich bereits gut miteinander unterhielten, ging die Versteigerung weiter. So langsam hatten sich die Leute anscheinend warmgeboten, denn als die 21-jährige Anette Schwaiger auf der Bühne stand, überschlugen sich die Gebote. Schon bei 300 Euro jubelte das Zelt, bei 400 Euro noch deutlich mehr. Als die 500er-Grenze überstiegen war, hielt es fast niemanden mehr auf den Sitzen. Am Ende bekam der 24-jährige Florian Maschberger aus Velden an der Vils für 550 Euro den Zuschlag. Er habe von Anfang an den Plan gehabt, ein hübsches Mädel zu ersteigern, sagte Maschberger nach seinem Erfolg und meinte: „Die Anette hat mir besonders gut gefallen.“ Die Katze im Sacke kaufte er mit der 21-Jährigen aber nicht, die beiden kannten sich bereits. Auf eines dürfen sich alle neuen Paare freuen: Das eingenommene Geld wird zu einem großen Teil für einen gemeinsamen Herzblattausflug verwendet, der Rest kommt einem wohltätigen Zweck zu Gute.

Burschenchef Josef Widl freute sich über den Erfolg der Versteigerung: „Es ist einfach ein super Abend, und alle sind gut drauf. Was will man mehr?“ Damit war auch der vierte Tag des Festes ein Erfolg, und mit dem DJ-Abend zuvor zeigten sich die Burschen ebenfalls zufrieden. Am Sonntag stand der große Festtag an (Bericht folgt), und am morgigen Dienstag (18 Uhr) beschließt das Kesselfleischessen mit Staatsminister Hubert Aiwanger (FW) die Festwoche.