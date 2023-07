Buslinie 262 nach Riem: Taktverdichtung lässt auf sich warten

Von: Veronika Vogel

Über die Endhaltestelle im Gewerbegebiet Neufinsing ist auch das Gemeindegebiet von Neuching an die Linie 262 angeschlossen. © vroni macht

Die Kosten für den Ausbau der Buslinie 262 nach Riem steigen. Die Gemeinde Neuching will trotzdem weiterhin mitzahlen.

Neuching – Selbst wenn sich die Taktverdichtung für die Regionalbuslinie 262 (Gewerbegebiet Neufinsing–Messestadt Ost) verteuern sollte, bleibt die Gemeinde Neuching weiterhin dabei, diese mitzufinanzieren. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) informierte, dass die Taktverdichtung, die für Mitte dieses Jahres geplant war, noch nicht stattgefunden habe. Der Landkreis München habe mitgeteilt, dass diese „leider auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2023 verschoben werden muss“. Als Begründung wurde angeführt, dass es in Kirchheim aufgrund der Projekte „Kirchheim 2030“ und der Landesgartenschau viele Baustellen im öffentlichen Straßenverkehr gegeben habe und teilweise noch gebe. Dies habe oftmals zu Umleitungen bei den Buslinien geführt. Der vom Landkreis München gefasste Beschluss sehe vor, dass die Umsetzung „nach dauerhafter Beendigung der Baumaßnahmen in der Gemeinde Kirchheim-Heimstetten“ erfolge. Auch die aktuellen Entwicklungen im Fahrbetrieb sollen berücksichtigt werden. Ein Abschluss der Baumaßnahmen sei für Ende des Jahres in Aussicht gestellt worden.

Wegen der Kostenentwicklung habe man nochmals beim Landkreis München nachgefragt. Der aktualisierte Kostenrahmen liege nun bei 25 000 bis 45 000 Euro pro Jahr. Vorher sei man von maximal 40 000 Euro Gesamtkosten ausgegangen. Basierend auf dieser unverbindlichen Schätzung betrage der gemeindliche Anteil jetzt 7500 bis 13 500 Euro (vormals maximal 12 000 Euro). Die Aufteilung der Kosten von 70 Prozent für den Landkreis Erding und 30 Prozent für die Kommunen bleibe unverändert.

Bartl betonte, dass die Taktverdichtung ein Wunsch der Gewerbetreibenden sei. Über die Endhaltestelle im Gewerbegebiet Neufinsing ist das Gebiet Lüßwiesen und somit die Gemeinde Neuching an die Linie 262 angebunden.