Taktverdichtung nach Riem: Neuching zahlt doch mit

Von: Bernd Heinzinger

Der Neuchinger Gemeinderat zahlt jetzt doch bei einer Taktverdichtung der Buslinie 262 mit. © Vroni Macht

Der Neuchinger Gemeinderat hat seine Entscheidung, nicht bei der Taktverdichtung der Buslinie 262 mitzuzahlen, zurückgenommen. Die Kosten sind niedriger als gedacht.

Neuching – Kehrtwende im Neuchinger Gemeinderat bei der Buslinie 262 von der Messestadt Ost in Riem ins Gewerbegebiet Neufising und zurück: In der August-Sitzung hatte sich das Gremium noch gegen eine Beteiligung an Mehrkosten für eine Taktverdichtung ausgesprochen. Bei einer neuerlichen Behandlung am Dienstagabend gab es jedoch ein breites Votum dafür.

Von einem Firmeninhaber im Gewerbegebiet Lüßwiesen, wo Neuching mit der Endhaltestelle an die Linie angeschlossen ist, kam nach der Ablehnung eine Anfrage . Bürgermeister Thomas Bartl (CSU): „Es herrschte bei dem Unternehmer Verwunderung, warum wir nicht zugestimmt haben.“ Denn gerade die Mitarbeiter in Schichtarbeit hätten durchaus große Vorteile bei einem ganztägigen Stundentakt des Busses.

Bei den auf Neuching zukommenden zusätzlichen Kosten habe im August ebenfalls Unklarheit geherrscht, gab der Bürgermeister zu. Nachdem die komplizierten Aufteilungen zwischen beteiligten Landkreisen und Kommunen neu berechnet wurde, kam jetzt heraus: Neuching müsste jährlich 3000 Euro zu den bislang bereits gezahlten 5000 Euro zuschießen. Zuvor war man von einer deutlich höheren Summe ausgegangen.

„Schön, dass es eine Reaktion auf unseren Beschluss gab“, meinte Christian Steiner (WGN): „Es wäre ein richtiges Signal, jetzt zuzustimmen. Auch wenn bei mir weiter Skepsis darüber herrscht, ob viele Personen das Angebot annehmen.“ Sein Vorschlag lautete, die zusätzliche Summe erst einmal befristet zu zahlen und in einem Jahr beim MVV anzufragen, wie der Zuspruch aussieht. Manfred Mittermaier (FWG) hätte jetzt gerne schon gewusst, ob überhaupt Bedarf herrscht: „Wenn die Busse leer fahren, bedeutet das Benzinverschwendung.“

Gut mit den zusätzlichen 3000 Euro konnte Martin Bichlmaier (SPD) leben: „Dort arbeiten viele Leute. Und wenn man den ÖPNV nicht attraktiv aufstellt, gibt es da nie Fortschritte.“ Vielleicht gebe es zudem irgendwann einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket, was für zusätzliche Lukrativität sorge. Der SPD-Rat fügte einen Wunsch an: „Vielleicht kommt es ja irgendwann, dass die Linie bis nach Niederneuching verlängert wird.“

Auch Bartl meinte, dass die Summe noch verkraftbar wäre: „Ich bin allerdings auch für eine spätere Nachfrage, ob das zusätzliche Angebot angenommen wird.“ Der Gemeinderat beschloss danach bei drei Gegenstimmen, dass sich die Kommune doch an den Mehrkosten für eine Taktverdichtung der Buslinie 262 mit stündlichen Fahrten von Montag bis Freitag beteiligt. Die Zustimmung ist erst einmal auf zwei Jahre begrenzt. BERND HEINZINGER