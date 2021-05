35 Jahre Burschenverein Oberneuching: Die Vorfreude wächst

Feier fällt Corona zum Opfer und wird 2023 nachgeholt

von Daniela Oldach schließen

Ganz im Zeichen des Feierns wäre jetzt der Mai in Oberneuching gewesen. Zuerst das Maibaumaufstellen und dann die Festwoche des Burschenvereins, der sein 35-jähriges Bestehen feiern wollte. Wegen Corona wurde das Fest auf 2023 verschoben.

Oberneuching – Was aber während der dreieinhalb Jahrzehnte schon so alles passiert ist, das können Interessierte in der Burschenzeitung nachlesen, die jetzt in einer Auflage von 2000 Stück kostenlos an alle Neuchinger Haushalte verteilt wurde.

Dazu kann man sich bald das Tassilobier schmecken lassen, das bereits für das Fest und das 1250-jährige Bestehen der Synode Neuching (ebenfalls auf 2023 verschoben) von der Bruckberger Brauerei Wimmer gebraut wurde. In wenigen Wochen wird es in Steffies Dorfladen in Niederneuching und bei Getränke Albano in Oberneuching erhältlich sein. Ein kleiner Vorgeschmack also auf die kommenden zwei Jahre.

Seit Mai 2019 plante eine 14-köpfige Truppe, bestehend aus Vorstand und Festausschuss, die Burschenfeier. So sollte unter anderem ein politischer Abend mit Ministerpräsident Markus Söder, ein Oldtimertreffen mit Eicher-Fahrzeugen, ein Auftritt der Kultband Spider Murphy Gang oder der Festsonntag mit Gottesdienst und Festzug stattfinden.

Burschenzeitung als Aufmunterung und Animation zum Durchhalten

Da die Planungen bis zur Absage weiterliefen, wurde unter anderem mit der Festschrift angefangen, die jetzt Teresa Mittermaier zu einer 40-seitigen Burschenzeitung abgeändert hat. „Sie soll eine Aufmunterung sein und zum Durchhalten in dieser schwierigen Zeit animieren“, sagt Vorsitzender Bernhard Schindlbeck. Zum digitalen Durchblättern gibt es die Zeitung auf www.bv-oberneuching.de, auf Facebook und auf Instagram.

+ Sie haben den Burschenverein gegründet: Georg Weber, Manfred Mittermaier, Johann Schindlbeck, Christian Seibold, Max Wittmann (hinten, v. l.), Thomas Gruber, Stefan Buchmann, Alfred Mair, Sebastian Wurzer ((mittlere Reihe, v. l.), Walter Schindlbeck, Gerhard Maier, Albert Mair und Otto Hainz (vorne, v. l.). © Burschenverein Oberneuching

Schon 1910 wurde der Burschenverein das erste Mal namentlich erwähnt. Das beweist ein Ansteckabzeichen, das 1986 beim Riexinger in Lausbach gefunden wurde. Es stammt wahrscheinlich vom damals bestehenden Radfahrverein. Weitere Informationen aus dieser Zeit gibt es nicht. Der Burschenverein, wie er jetzt besteht, wurde am 29. Mai 1986 vom damals traditionellen Jugendstammtisch gegründet. 13 junge Männer hatten sich regelmäßig beim Neuwirt in Oberneuching getroffen. Die Gründungsmitglieder sind Georg Weber, Johann Schindlbeck, Manfred Mittermaier, Christian Seibold, Max Wittmann, Thomas Gruber, Stefan Buchmann, Alfred Mair, Sebastian Wurzer, Walter Schindlbeck, Gerhard Maier, Albert Mair und Otto Hainz. Erster vorläufiger Vorsitzender war Thomas Gruber, der schnell von Otto Hainz abgelöst wurde.

Erste Fahnenweihe war 1991

Im Juni 1991 war die erste Fahnenweihe. Der Burschenverein Finsing war der Patenverein. Ein Jahr später wurde die Burschen-Feldkapelle auf einer Anhöhe östlich von Oberneuching gebaut. Das kleine Kircherl befindet sich auf einem der höchsten Punkte im Landkreis und ist für alle jederzeit zugänglich.

+ Die erste Fahnenweihe wurde im Juni 1991 gefeiert. Facebook und Co. gab’s damals noch nicht – mit Taferln wurde Werbung gemacht. © Burschenverein Oberneuching

Diverse Feste, Maibaumaufstellen oder die Beachpartys im Winter gehören zu den Aktivitäten des Vereins, an dessen Spitze Bernhard Schindlbeck seit 2016 steht. Jährlich werden außerdem bei den Weihnachtsveranstaltungen des Burschenvereins Spenden der Mitglieder gesammelt. Dieses Geld und die Einnahmen aus dem Glühweinverkauf nach der Christmette werden für wohltätige Zwecke in der Umgebung gespendet. So sind in den vergangenen zehn Jahren rund 20 000 Euro zusammengekommen.

Wenn es die Lage zulässt, soll der Maibaum heuer noch aufgestellt werden

Apropos Verkauf: Heuer ist noch ein Verkauf des Tassilobiers anlässlich der Neuchinger Synodenfeier geplant. Schon in wenigen Woche gibt’s die flüssige Stärkung. Bei der Synodenfeier scheiden sich übrigens die Geister, ob das 1250-jährige Jubiläum 2021 oder 2022 wäre, denn hier gibt es unterschiedliche Aufzeichnungen. Gefeiert wird aber auch in diesem Fall erst 2023.

Fakt ist auch: Der Maibaum soll, wenn es die aktuelle Lage zulässt, noch in diesem Jahr aufgestellt und mit einem kleinen Fest begossen werden.

Das ausgefallene Gründungsfest will man von 7. bis 12. Juni 2023 mit dem 30-jährigen Kapellenbestehen zusammen feiern. Das Eicher-Treffen steht dann unter anderem auf dem Festprogramm – und viele weitere Infos in der Festschrift.