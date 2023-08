Dirnsl-Schneiderin aus Oberneuching: Ausgezeichnete Handarbeit

Von: Gerda Gebel

Stolz auf ihr Gesellenstück kann Laetitia Weber sein. Sie hat von der Planung bis zur Realisierung die Aufgabe perfekt umgesetzt. © Peter Gebel

Eine Maßschneidern mit Schwerpunkt Tracht: Laetitia Weber aus Oberneuching erhält einen Preis für ihr Gesellenstück.

Oberneuching – Unterschiedliche Dirndl für jede Gelegenheit haben so manche junge Damen im Kleiderschrank, doch bei Laetitia-Maria Weber sind sie nicht von der Stange gekauft, sondern alle von ihr selbst genäht. Mit ihrem Gesellenstück wurde die 20-jährige Oberneuchingerin im vorigen Jahr sogar bayerische Landessiegerin bei den Maßschneidern der Fachrichtung Damen mit Schwerpunkt Tracht.

Die Begabung für die Handarbeit liegt bei den Webers in der Familie, ist doch Mama Franziska gelernte Industrieschneiderin, und auch die Oma ist eine begeisterte Hobbyschneiderin. Dass auch Tochter Laetitia ein Händchen für die Handarbeit hat, zeigte sich schon auf der Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding, wo das junge Mädchen im Fach Textiles Gestalten und Nähen glänzen konnte.

Die Entscheidung für eine Ausbildung zur Maßschneiderin fiel nach diversen Praktika als Erzieherin und bei der Firma „Tracht & Handwerk Stacheter“ in Baiern im Landkreis Ebersberg. Die Spezialisierung auf den Schwerpunkt Tracht war dabei sicher nicht zufällig, denn die ganze Familie trägt gerne Trachtenkleidung, wie Mama Franziska Weber verrät.

Auch in Laetitias Kleiderschrank hängen mittlerweile mindestens 15 verschiedene Dirndlkleider in allen Varianten, doch „ein gekauftes Dirndl kommt für mich nicht in Frage“, betont die Trachtenschneiderin.

Besonders stolz ist sie auf ihr Gesellenstück, ein wunderschönes Dirndl in petrolgrün mit heller Schürze, „meine Lieblingsfarben“. Dieses hat ihr nicht nur viel Lob von den Prüfern eingebracht, sondern auch unglaubliche 96 von 100 Punkten. Dieses Traumergebnis machte Weber zur Siegerin bei der Innung des Maßschneiderhandwerks München, bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern sowie sogar in ganz Bayern in ihrer Fachrichtung. Die Urkunden schmücken ihr Zimmer daheim in Oberneuching. Da der Schwerpunkt „Tracht“ nicht deutschlandweit geprüft wird, steht hier auch kein Bundeswettbewerb an.

Gewertet wird in der Gesellenprüfung vor allem die Genauigkeit und Symmetrie der Näharbeit, also nicht die Passform, das steht erst in der Meisterprüfung an. Die Prüfung selbst dauert fünf Tage, an denen das Gesellenstück in der Schule genäht wird, dabei werden die benötigten Teile bereits vorab im Ausbildungsbetrieb mit dem Meister zugeschnitten. Beim Modell sind viele Vorgaben zu beachten: Das vorgeschriebene Gewand muss einen Rock mit zwei Taschen und Reißverschluss aufweisen, gefüttert sein und einen Handsaum haben. Am Oberteil sind mindestens drei von Hand genähte Knopflöcher vorgeschrieben, dazu Ärmel mit einem besonderen Armabschluss, gleichmäßige Abnäher und eine Schmucktechnik wie Rüschen oder Stickerei.

In den Monaten vor der Prüfung wird dazu eine aufwendige Mappe erstellt mit Zeichnung und Entwurf, einer Modellbeschreibung und vielem mehr, wie Weber erzählt. Auf die Prüfung fühlte sie sich zwar gut vorbereitet, war aber trotzdem aufgeregt. „Es kann ja viel schiefgehen beim Nähen, dazu auch der Zeitdruck“, erklärt die 20-Jährige. Angereist zur Prüfung sei sie mit einem kleinen Koffer, in dem alle benötigten Teile und Nähgarne sowie Futterstoffe untergebracht waren. „Mit dabei hatte ich zur Sicherheit auch einen ganzen Stoffballen von dem Dirndlstoff, falls was daneben geht“, sagt sie lachend. Gebraucht habe sie den Ersatzstoff nicht, sei gut fertig geworden und hatte noch genügend Zeit zum Bügeln.

Profitieren von der Nähkunst der Tochter kann nun die ganze Familie. So wurden voriges Jahr zur Hochzeit ihres Bruders Geschwister, Eltern und Oma mit Trachtengewändern ausgestattet, auch zur Kommunion einer Cousine konnten sich neun Familienmitglieder mit Webers Modellen schmücken. Im Keller des Elternhauses wird gerade ihr eigenes Atelier eingerichtet, in dem sie ihre Maschinen wie Overlock, Industrienähmaschine, Knopflochautomat und Bügelanlage unterbringen kann. „Die habe ich günstig bei einer Firmenauflösung ergattert“, freut sich die Nähkünstlerin.

Sie ist immer noch begeistert von ihrer Berufswahl. „Es ist toll, wenn man nach den Vorstellungen der Kundin Ideen entwickelt, dann die Stoffauswahl bespricht, Skizzen zeichnet und das Modell an die Figur anpasst, bis es perfekt passt“, beschreibt sie und sagt: „Wenn die Kundin am Ende zufrieden ist, ist das für mich ein richtiges Erfolgserlebnis.“ Auch für die 30 Festdamen des Oberneuchinger Burschenvereins kamen die Festdirndl für das Gründungsjubiläum aus Webers Lehrbetrieb, allerdings sei hier die ganze Werkstatt mit acht Mitarbeiterinnen beschäftigt gewesen.

Trotz aller Begeisterung für die Schneiderei hat Weber ihren Job vor kurzem gekündigt, um mit einer Arbeitskollegin eine fünfwöchige Reise nach Asien anzutreten. Im September beginnt dann wieder der Ernst des Lebens. Dann wird die ausgezeichnete Gesellin die Deutsche Meisterschule für Mode und Design in München für zwei Jahre in Vollzeit besuchen und dann ihren Meistertitel erwerben.

Nicht aufgeben wird sie dafür ihren Nebenjob als Bedienung beim Daimerwirt in Moosinning, den sie zusammen mit ihrer Mama seit einigen Jahren einmal pro Woche absolviert, „freilich im Dirndl“, wie beide lachend versichern. Auch etwas Zeit fürs Skifahren will sie sich nehmen, und abends weggehen mit Freunden muss auch noch drin sein.