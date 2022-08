Nachtwanderung und Baywatch-Party: Neichinger Dirndl starten wieder durch

Von: Daniela Oldach

Blumen für fesche Dirndl: Nadine Söhl (vorne, M.) ist die Vorsitzende der Dirndlschaft Neiching. Unterstützt wird sie von (vorne, v. l.) Teresa Mittermaier und Theresa Humplmaier sowie (hinten, v. l.) Carla Weissbacher, Franziska Obermaier, Tanja Körger, Julia Scharnagl, Claudia Thalhammer und Verena Riexinger. © Stefanie Oswald

Corona hatte auch die Dirndlschaft Neiching eingeschränkt. Jetzt starten die jungen Frauen aber wieder durch.

Neuching – Muttertagsbasteln, Einkaufen für Senioren oder die Teilnahme an Fahnenweihen: Die Dirndlschaft Neiching ist aktiv. Das Vereinsleben war zwar während Corona eingeschränkt, doch jetzt starten die jungen Frauen wieder voll durch. Kürzlich trafen sie sich zur Jahreshauptversammlung, bei der Nadine Söhl als Vorsitzende bestätigt wurde.

Während der Pandemie war vor allem der Einkaufsdienst der Dirndl gefragt. Wer Unterstützung benötigte, konnte sich bei der Gemeinde melden. Diese verständigte dann die Dirndlschaft – und prompt wurden die Wünsche erledigt. Vor allem ältere Menschen oder Personen ohne Auto freuten sich über die Hilfe.

Seitdem wieder Treffen möglich sind, sind die Dirndl aktiver. So haben sie zum Muttertag mit Kinder zwischen fünf und zehn Jahren gebastelt. Entstanden sind Schlüsselanhänger aus Holz, bemalte Töpfe, die dann bepflanzt wurden, kleine Geschenke mit Bügelperlen oder Muttertagskarten.

Selbst unterwegs waren die Dirndl auf diversen Fahnenweihen. So besuchten sie die Veranstaltungen in Finsing, Unterföhring und Rechtmehring. Zu sehen sind sie auch regelmäßig als fesche Promoterinnen der Privatbrauerei Schweiger. Dabei verschenken die Mädels in verschiedenen Getränkemärkten Spezialitäten der Markt Schwabener Brauerei.

Gegründet hat sich die Dirndlschaft im Jahr 2015. Sie besteht aus 45 jungen Frauen. Nächstes Highlight im Vereinskalender ist eine Aktion beim kommunalen Ferienprogramm. Dabei geht’s am Mittwoch, 17. August, auf eine Nachtwanderung. Zudem werden mit den Kindern Würstel gegrillt.

Außerdem laufen die Planungen für eine Baywatch-Party schon. Zudem soll noch ein Hüttenwochenende organisiert werden. Für die neue Vorstandsriege gibt es also viel zu tun. Es wurden alle Posten wieder besetzt. do

Der neue Vorstand:

Vorsitzende: Nadine Söhl

Stellvertreterin: Franziska Obermaier

Kassierin: Claudia Thalhammer

2. Kassierin: Julia Scharnagl

Schriftführerin: Carla Weissbacher

2. Schriftführerin: Tanja Körger

Beisitzerinnen: Verena Riexinger, Theresa Humplmaier und Teresa Mittermaier.