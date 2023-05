Ehrungen in Neuching: „Sie hilft einfach überall, wo sie nur kann“

Von: Bernd Heinzinger

Über die Bürgermedaille aus den Händen von (v. l.) 3. Bürgermeister Manfred Mittermaier, Bürgermeister Thomas Bartl, Altbürgermeister Hans Peis und Vize-Landrat Franz Hofstetter freute sich Annette Gschwendtner. © Bernd Heinzinger

Annette Gschwendnter hat die Neuchinger Bürgermedaille erhalten. In der Bürgerversammlung wurden zudem junge Absolventen und Feuerwehrler geehrt.

Neuching – Ehre, wem Ehre gebührt: Den wohl schönsten Teil der Bürgerversammlung in Neuching machten die Auszeichnungen für erfolgreiche Schüler oder verdiente Feuerwehrkräfte aus. Auch in diesem Jahr durfte Thomas Bartl diese Aufgabe übernehmen, zudem gab es noch eine besondere Ehrung.

Für ihren unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde erhielt Annette Gschwendnter die Bürgermedaille überreicht – sie ist damit neben Gregor Webersberger, Leni Humplmair, Benno Lanzl, Martin Lanzl und Otto Neumayr ab sofort die sechste lebende Person, die diese Medaille besitzt. In Neuching ist dies mit der Ehrenbürgerschaft gleichzusetzen, und Gschwendnter habe sich dies absolut verdient, sagte der Bürgermeister bei der Überreichung.

Bartls Vorgänger, Altbürgermeister Hans Peis, erzählte, dass die neue Trägerin der Bürgermedaille immer eine riesige soziale Ader bewiesen habe: „Sie ist immer offen für alle Anliegen und zeigt Verständnis für die Bedürfnisse anderer.“ Während Corona habe sie Essen an ältere Leute ausgeliefert, außerdem betreut sie Menschen, die Hilfe brauchen. In ihrem Alten Wirt sei sie zudem eine hervorragende Gastgeberin für alle Vereine, sorge sich dort aber unter anderem auch um die Kleidung der Schulweghelfer: „Sie hilft einfach überall, wo sie nur kann“, sagte Peis, und sie sei als Einzelperson fast so etwas wie eine Nachbarschaftshilfe.

Dazu durften sich zwei langjährige aktive Feuerwehrmitglieder über eine Auszeichnung freuen: Walter Schindlbeck für 40 Jahre bei der Feuerwehr Oberneuching, Christian Srbeny für 25 Jahre bei den Wehr in Niederneuching.

Gute Noten wurden in der Bürgerversammlung in Neuching belohnt (v. l.): Bürgermeister Thomas Bartl, Simon Weber, Laetitia-Maria Weber, Simon Stimmer, Veronika Schindlbeck, Anna Käser, Anika Stimmer, Veronika Bartl, Johannes Lanzl, Marina Michalik, Altbürgermeister Hans Peis und Lukas Schindlbeck. © Bernd Heinzinger

Tief beeindruckt zeigte sich der frühere „Dreierschüler“ Bartl über die glänzenden Noten, welche etliche Neuchinger an verschiedenen Bildungseinrichtungen erreicht haben. Er bat zur Ehrung nach vorne: Johannes Lanzl (Ausbildung Landwirt, Note 1,19), Marina Michalik (Abitur, Note 1,5), Anika Stimmer (Mittlere Reife, Note 1,5), Simon Stimmer (Mittlere Reife, Note 1,2), Lukas Schindlbeck (Mittlere Reife, Note 1,2), Veronika Schindlbeck (Abschluss der Fachakademie für Sozialpädagogik, Note 1,58), Laetitia-Maria Weber (Landes- und Kammersiegerin Ausbildung Trachtenschneiderin Damen), Simon Weber (Bachelorarbeit „Erweiterung eines IMU-Kalibrierstandes und die Möglichkeit einer Temperaturkompensation“, Note 1,0), Veronika Bartl (Abschluss Medizinische Fachangestellte, Note 1,4) und Anna Käser (Abschuss Berufsfachschule für Krankenpflege, Note 1,0).