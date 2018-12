Oma, Mutter und Tochter von Auto erfasst

Der DRF-Rettungshubschrauber Christoph München flog die lebensgefährlich verletzte Fußgängerin in eine Münchner Klinik.

Nach Kinderchristmette: Auto überfährt rote Ampel – Rentnerin schwebt in Lebensgefahr

Entsetzlicher konnte die Heilige Nacht in Niederneuching nicht beginnen. Ein Autofahrer erfasste Oma, Mutter und Tochter. Die Seniorin schwebt in Lebensgefahr, Mutter und Kind wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.