„Zur Not stellen sie einfach Feldbetten rein“: Gemeinde will Belegung von neuer Turnhalle mit Flüchtlingen verhindern

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Die Gemeinde Neuching will die Belegung der neuen Turnhalle mit Flüchtlingen unbedingt verhindern (Symbolbild). © Julian Weber/dpa

Die Gemeinde Neuching will die Belegung der neuen Turnhalle mit Flüchtlingen unbedingt verhindern. Dafür sollen Container im Gewerbegebiet aufgestellt werden.

Neuching – Dass es im Neuchinger Gemeindegebiet eine Asylunterkunft in Containerbauweise mit 40 Plätzen geben soll, hatte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) bereits in der Bürgerversammlung vor zwei Wochen bekannt gegeben. Nach langer Suche sei ein Grundstück im Gewerbegebiet Lüßwiesen gefunden worden, das dafür geeignet erscheint.

Im Gemeinderat stand diese Thematik nun erneut auf der Tagesordnung – allerdings ohne Beschlussfassung, sondern als reine Information. Eine Nachfrage gab es dazu, wo die Parkplätze für die Unterkunft entstehen sollen. Es könnte einen Behelfsparkplatz an der Stichstraße geben, lautete die Antwort.

Containeranlage für Flüchtlinge anstelle der Turnhalle – Planung dauert lange

Warum denn die Planung gleich 15 Monate dauere, wollte Markus Hermansdorfer (WGN) wissen. Diese Dauer hatte Bartl ebenfalls in der Bürgerversammlung genannt. Hermansdorfer habe gewisse Ängste, dass bis dahin eventuell doch die nagelneue Sporthalle als Unterkunft für Flüchtlinge dienen müsse. VG-Geschäftsleiterin Andrea Knauer sagte, dass diese lange Zeitdauer „vom Landratsamt“ komme. In Neuching habe man aber durchaus die Hoffnung, dass es schneller gehen könnte.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ob es nicht besser wäre, die Fertigstellung der Sporthalle doch noch ein wenig in die Länge zu ziehen, fragte Hermansdorfer in Richtung des Bürgermeisters. Dieser meinte, dass die sanitären Anlagen bereits fertig seien und eine künstliche Verlängerung wenig bringe: „Zur Not stellen sie einfach Feldbetten rein, und wir können da nur wenig machen.“

„Hoffnungsloses Chaos“: Bürgermeister befürchtet dauerhaften Andrang von Flüchtlingen

Generell zeichnete Bartl sein düsteres Bild der Gesamtsituation: „Wenn es so weiter geht, dass jährlich 1000 Leute mehr in den Landkreis kommen, dann gibt es ein hoffnungsloses Chaos.“ Der CSU-Bürgermeister kritisierte dabei die derzeitige Ampel-Regierung, was Otto Hainz (SPD) zu der Aussage veranlasste: „Bist du dir sicher, dass es bei eurer Politik anders aussehen würde?“

Das weiß aktuell niemand. Einig waren sich alle Gemeinderäte allerdings, dass die Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen unbedingt verhindert werden muss. Die Halle soll nach aktuellem Bauzeitenplan am 1. Juli in Betrieb gehen, heißt es im Amts- und Mitteilungsblatt der Kommune.

„Großer Druck“ angesichts der vielen Geflüchteten

In der Nachbargemeinde Finsing, deren Gewerbegebiet direkt ans Neuchinger Gebiet angrenzt, war man zumindest zur Sitzung am Montagabend noch etwas ratlos, was die geplante Containeranlage angeht. Robert Schönhofen (CSU) erkundigte sich nach der Unterkunft am Feldlerchenweg: „Ist da schon was bekannt?“

Bürgermeister Max Kressirer (WGE) antwortete, sein letzter Stand sei, dass eine von Neuching angebotene Fläche aus Sicht des Landratsamts nicht passend sei. Mehr sei ihm dazu nicht bekannt, wohl aber, dass „ein großer Druck“ herrsche angesichts der vielen Geflüchteten, die in den Landkreis kommen. Vize-Bürgermeister Dieter Heilmair (CSU) pochte darauf, dass Kressirer baldmöglichst das Gespräch mit den Nachbarn sucht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie auf Merkur.de/Erding.