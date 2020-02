Fünf Autos kollidieren: Neun Verletzte bei auf der FTO

Bei einem schweren Serienunfall auf der Flughafentangente Ost sind am frühen Donnerstagnachmittag neun Menschen verletzt worden. In die Kollision waren fünf Fahrzeuge verwickelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 100 000 Euro.

Neuching – Zum Hergang teilt Mirjam Voigt von der Erdinger Polizei mit, dass gegen 13.45 Uhr ein Isener (61) mit seinem BMW X3 in Richtung Flughafen unterwegs war, als er auf der langen Gerade zwischen Ober- und Niederneuching aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort konnte der Fahrer (69) eines Hyundai aus Mauern nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Dabei wurde eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Hyundai kollidierte mit gleich drei weiteren Fahrzeugen, die hinter dem BMW gefahren waren. Betroffen waren eine Ebersbergerin (50) in einem Audi, ein Bockhorner (40) am Steuer eines Renault Clio sowie ein Attenkirchener (61) in einem Mercedes.

Wie durch ein Wunder erlitten alle neun Beteiligten nur leichte bis mittelschwere Verletzungen. Dennoch landete der Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg an der Unglücksstelle, um den Rettungsdienst am Boden zu unterstützen. Mehrere Rettungswagen aus den Kreisen Erding und Ebersberg rückten an, ebenso mehrere Notärzte sowie der Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Erding. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Verursacher konnte noch am selben Abend das Krankenhaus wieder verlassen.

Im Einsatz war ein halbes Dutzend Feuerwehren aus den Landkreisen Erding und Ebersberg, die die Versorgung der Opfer unterstützten und die Unfallstelle absicherten. Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die Flughafentangente bis 16.15 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. ham