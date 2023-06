Fußtritt auf Beachparty: Vier Jahre Freiheitsstrafe für 25-Jährigen

Weil er bei der Neuchinger Beachparty einen Mann geschlagen und getreten hat, wurde ein 25-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt (Symbolbild) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Weil er bei der Neuchinger Beachparty einen Mann geschlagen und getreten hat, wurde ein 25-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er muss zudem in eine Entziehungsanstalt.

Südlicher Landkreis – Völlig ausgerastet ist ein 25-Jähriger vorigen November auf der Beachparty des Burschenvereins Oberneuching. Per Faustschlag hatte er einen 27-Jährigen zu Boden befördert und dem Bewusstlosen anschließend mit dem Fuß gegen den Kopf getreten (wir berichteten). Am Montag erging das Urteil: Der 25-Jährige ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, zudem muss der suchtkranke Mann in eine Entziehungsanstalt.

Denn zur Tatzeit hatte der Angeklagte eine wilde Mischung aus Rauschmitteln intus. Einige Joints, ein paar Lines, dazu jede Menge Alkohol: „Das kann schon problematisch sein“, meinte Landgerichtsarzt Dr. Hubert Näger im Prozess gegen den Montagearbeiter aus Erlangen. Drei Verhandlungstage lang haben sich die Verfahrensbeteiligten vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Landshut mit dessen Ausraster auseinandergesetzt.

Am Ende verhängte die Kammer eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Zudem wurde auf Antrag von Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Unterbringung des suchtkranken Mannes in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Ein Vorwegvollzug wurde nicht ausgesprochen. Der Angeklagte kann somit sofort in Therapie gehen.

Verteidiger Maximilian Kaiser hatte mit zwei Jahren und sechs Monaten eine „angemessene, moderate Freiheitsstrafe“ beantragt. Staatsanwältin Julia Knauer hatte eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert, wobei sie vom Vorwurf des versuchten Tötungsdelikts abgerückt war. Zwar würden „viele Dinge“ für einen Tötungsvorsatz sprechen, so Knauer in ihrem Plädoyer, aber „letzte Zweifel bleiben“, und so sei eine Entscheidung nach dem Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“ zu treffen.

Vorsitzender Richter Ralph Reiter wies in der Urteilsbegründung darauf hin, dass es „um Nuancen“ gegangen sei. Aber auch bei der nun abgeurteilten gefährlichen Körperverletzung handle es sich um „kein Kavaliersdelikt“. In das relativ harte Urteil von vier Jahren sei auch eine abschreckende Wirkung eingeflossen. Das Schwurgericht habe sich heuer bereits zum vierten Mal mit Fußtritten auseinandersetzen müssen: „Es reicht einfach.“

Die Beachparty hatten rund 1200 Feierwütige besucht. Zeugen zufolge war der Angeklagte mehrmals unangenehm aufgefallen. Als der Geschädigte ihn in den Morgenstunden aufforderte, das Gelände zu verlassen, ihn schubste und beleidigte, schlug der 25-Jährige zu. „Ohne nachzudenken“ habe er „wie aus einem Impuls heraus“ nachgetreten, hatte er zu Prozessbeginn eingeräumt. Der 27-Jährige kam mit Blessuren und dem Schrecken davon. „Dass es zu keinen gravierenderen Verletzungen gekommen ist, war „lediglich dem Zufall geschuldet“, heißt es im rechtsmedizinischen Gutachten.

Die Kammer ging laut Reiter nach der Beweisaufnahme von einer „spontanen Einheit aus Schlag und Tritt“ aus. Auch der Laie wisse, dass Schläge und Tritte gegen den Kopf lebensgefährdend sein können, aber: „Er muss es auch wollen.“ Die Kammer sei nicht zu der Überzeugung gelangt, dass dies bei dem 25-Jährigen der Fall war.

Zugute gekommen war dem sichtlich reuevollen Angeklagten ein Täter-Opfer-Ausgleich: Bereits vor der Verhandlung hatte er 2500 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten gezahlt. Der hatte eine Entschuldigung auch im Gerichtssaal nicht angenommen, aber erklärt, dass die Sache damit für ihn erledigt sei.

Dr. Näger hatte dem Angeklagten eine nicht ausschließbar eingeschränkte Steuerungsfähigkeit aufgrund der Mischintoxikation zur Tatzeit attestiert. Darin sah die Kammer keinen Grund für eine Strafmilderung. Der 25-Jährige habe um seine Disposition gewusst und sich dennoch volllaufen lassen, so Reiter. Das Urteil ist rechtskräftig. nig