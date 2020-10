Gartenfrisches Gemüse im Vorbeifahren

Ein Renner ist das Selbstbedienungsstandl der Luppergers in Lüß. Täglich gibt es frisches Gemüse und mehr.

Lüß – Vom Feld oder dem Gewächshaus bis zum Verkaufsstandl sind es für Gurken, Salate oder Tomaten vielleicht 100 Meter – regionaler geht’s kaum. Frisches Obst, Bio-Ingwer, derzeit auch Kürbisse und Kräuter ergänzen das Angebot von Schorsch Lupperger an der Moorkulturstraße in Lüß (Gemeinde Neuching). Es gibt Stückpreise, die auf einer Tafel sowie an den Gemüsekisten mit Kreide notiert sind. Für die Kunden ist dann Kopfrechnen angesagt. Oder es gibt die sogenannten Limozettel, auf denen die Preise notiert werden können. Den Endbetrag wirft man in die Holz-Bezahlbox. Wer es nicht passend hat, darf ein Trinkgeld geben oder am Wechselautomat Scheine gegen Münzen tauschen.

Das Selbstbedienungsstandl des Gemüsegärtnermeisters lief schon immer gut, aber seit der Corona-Zeit ist es der Renner bei Menschen, die regionale und frische Lebensmittel zu schätzen wissen. Die Regio-Box mit wechselnd gefüllten Köstlichkeiten wissen sowohl die Neuchinger als auch viele Stammgäste aus Nah und Fern zu schätzen. Geöffnet ist täglich, zur Sommerzeit von 7 bis 21 Uhr und zur Winterzeit von 8 bis 19 Uhr.

Jahrelang belieferte Lupperger die Großmarkthalle in München mit seinem Gemüse. Auch viele Gasthäuser in der Umgebung sowie im Landkreis Ebersberg waren dankbare Abnehmer von Luppergers Gemüse. Und dann gab es auch noch das besagte Verkaufsstandl in Lüß an der Abzweigung nach Eicherloh. Dort deckten sich überwiegend Privathaushalte ein.

Dann kam Corona. Die Gaststätten waren zu, eine wichtige Einnahmequelle der Luppergers versiegte von einem Tag auf den anderen. Doch Schorsch Lupperger wäre nicht Schorsch Lupperger, wenn er den Kopf in den Sand stecken würde. Brauchte er auch gar nicht, denn er hatte den immensen Rückhalt seiner privaten Stammkundschaft. „Das ist einfach der Wahnsinn“, ist der 42-Jährige immer noch sprachlos, wenn er an die Zeit im Frühjahr zurückdenkt. Ging der Obst- und Gemüseladen der Luppergers schon immer gut, wurde er auf einmal das wichtigste finanzielle Standbein der Familie. Doch neben gestiegenen Umsätzen gab es auch viele aufbauende Worte. So fischte Lupperger aus der Bezahlbox nicht nur Münzen und Scheine, sondern auch kleine handgeschriebene Botschaften. „Macht weiter so“ oder „Alles Gute, ihr seid toll“ war darauf zu lesen. Und auch ein bemalter Glücksstein landete dort, der den Gärtner besonders freute, „denn unsere Arbeit wird wertgeschätzt“.

Besonders will der dreifache Vater auch Kindern zeigen, wo sein Gemüse wächst, wie es geerntet wird, und was man alles daraus machen kann. Kindergarten- und Grundschulkinder waren schon oft zu Gast – vor Corona natürlich. Jetzt kommen sie mit ihren Eltern zum Verkaufsstandl, an dem immer, was los ist. Es gibt ja auch einen Parkplatz sozusagen direkt vorm Standl.

Einen Hofladen hatten schon Schorsch Luppergers Eltern Schorsch sen. und Gertraud vor 35 Jahren auf dem nahe liegenden landwirtschaftlichen Anwesen betrieben. Zudem verkauften sie ihre Spezialitäten auf Bauernmärkten oder an Ständen in Erding, Finsing oder Pliening. Vor gut vier Jahren haben dann Schorsch und seine Ehefrau Steffi Lupperger mit ihrem Gemüsestand begonnen. Zuerst wurden nur Kartoffeln, Gurken und Salat angeboten. Viele Radfahrer hielten dort an und deckten sich ganz unkonventionell mit dem Gemüse ein. Also Geld in die Kasse und die gesunden Sachen eingepackt. Doch in der Kasse wanderten auch Wunschzettel. „Könnt ihr denn auch Eier raustun?“, lautete eine Nachricht. Also kamen Eier, die von regionalen Bauern zugekauft wurden, in einen Kühlschrank. Geklaut wurde nur am Anfang. Doch da legte sich Schorsch Lupperger auf die Lauer, überführte die Diebe und erstattete Anzeige.

Im zweiten Jahr war dann die Geburtsstunde des ersten Automaten. Mittlerweile sind es in der sogenannten Regio-Box zwei Stück, die unterschiedliche Kühlstufen haben. Und diese werden nun mit wechselnden, regionalen Köstlichkeiten befüllt. Standardmäßig gibt es schon Eier in Sechser- und Zehnerpackungen. In der Sommerzeit waren Grillsachen heiß begehrt. Würstl, Steaks vom Simmentaler Rind aus Niederneuching, Wildsteaks aus der heimischen Jagd, Käsegriller aus Neufinsing oder Grillräucherkäse sind nur einige der Schmankerl. Für die Brotzeit gibt’s Wild- und Hirschsalami von Luppergers Damhirschen oder auch Hirschbeißer. Auch Milch vom Frischmilchhof Lanzl oder erfrischende Getränke dürfen nicht fehlen. Abwechselnd im Angebot sind Marmeladen aus Erdbeeren, Brombeeren oder Himbeeren. Beliebt ist auch die Hofsoße mit Tomaten und Zucchini, die Mutter Gertraud kreiert. Für Fleischliebhaber gibt es eine Hackfleischsoße mit Rindfleisch aus Niederneuching. Zucchini-Chutney oder süß-saure Zucchini, Honig aus Finsing und Eichenried. Und wer keine Lust oder Zeit zum Selberbacken hat, kann derzeit Eierlikörkuchen im Glas kaufen. Als Sahnehäubchen werden am Wochenende sogar selbst gebundene Blumensträuße von Gertraud Lupperger angeboten. Und auch an Gemüse gibt’s, was gerade Saison hat. So findet man am Standl derzeit auch Luppergersche Kartoffeln, Kürbisse oder Zucchini. Und jetzt kommen auch diverse Kohlsorten hinzu. Den Bio-Ingwer bezieht er von seinem früheren Lehrbetrieb aus Angelbrechting (Kreis Ebersberg). Im Winter werden Christbäume im Hof verkauft.

Da das Geschäft floriert, wollen die Luppergers noch professioneller werden. Aus dem Verkaufsstandl soll ein überdachter „Laden“ mit Selbstbedienungsverkauf und einer landwirtschaftlichen Halle werden. „Das würde uns das Arbeiten sehr erleichtern“, sagt Lupperger. Denn zeitaufwändig sind die Bestückung des Standls, das stete Auffüllen, das Saubermachen und das Ernten schon. Aber bei den Luppergers hilft die ganze Familie mit. (Daniela Oldach)