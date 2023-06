Blitzen: Erzieherischer Effekt wichtiger als Einnahmen

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Die Verkehrsüberwachung wird für die Gemeinde Neuching teurer. Doch das Blitzen trägt Früchte: Die Verstöße sind zurückgegangen. Die Gemeinde will die Kontrollen also beibehalten (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Verkehrsüberwachung wird für die Gemeinde Neuching teurer. Doch das Blitzen trägt Früchte: Die Verstöße sind zurückgegangen. Die Gemeinde will die Kontrollen also beibehalten.

Neuching – Die Verkehrsüberwachung der Gemeinde Neuching durch die gemeinnützige Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit (gGKVS) wird teurer. Mitte Mai landete ein Schreiben in der Verwaltung, dass man pro Verstoß künftig 29,97 Euro statt zuvor 28,54 Euro verlangen müsse. Als Gründe nannte die gGKVS einerseits eine Tariferhöhung bei den Mitarbeitern, dazu mussten neue Messgeräte angeschafft werden. Bei den alten gab es Bedenken bezüglich der Verwertbarkeit der Daten. Trotzdem herrsche für die Gemeinde kein finanzielles Risiko. Denn die Verkehrssünder müssten im Schnitt 40,12 Euro je Verstoß zahlen, damit bleibe immer noch einiges übrig.

In der Gemeinderatssitzung meinte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU), dass die Messungen ihren erzieherischen Ansatz erreicht hätten: „Die Verstöße sanken um rund ein Drittel.“ Daher sollte die Gemeinde es tunlichst vermeiden, komplett auf die Blitzer zu verzichten. Das Ganze zusammen mit Verwaltungspartner Ottenhofen selbst zu organisieren, schlug Robert Riexinger (CSU) vor. Das wäre aber nicht so einfach, und man bräuchte mehr als einen zusätzlichen Mitarbeiter, erwiderte Geschäftsleiterin Andrea Knauer: „Für uns alleine ist das nicht wirtschaftlich.“ Viele Kommunen würden die Messungen über Zweckverbände regeln, fügte die Verwaltungschefin an und versprach, nachzuforschen.

Nicht einverstanden mit der Erhöhung zeigte sich Manfred Mittermaier (FWG): „Ein Handwerker kann auch nicht die Preise anheben, wenn er neues Werkzeug braucht“, so seine Aussage gegen die Begründung mit den neuen Messgeräten.

Dass die Erhöhung nur ein paar Prozent ausmachen würde, warf Martin Bichlmaier (SPD) ein: „Die Tarife wurden um sieben Prozent erhöht, und wir sind mit der Firma immer anständig gefahren.“ Trotzdem könne man das Ganze einmal neu ausschreiben und schauen, was dabei für Angebote kommen.

Auch Markus Hermansdorfer (WGN) lobte die bislang gute Zusammenarbeit und betonte: „So lange es für uns mit keinem Aufwand mindestens eine Schwarze Null gibt, ist alles in Ordnung. Nach der Erhöhung haben wir halt ein bisschen weniger vom Kuchen.“ Wichtiger als das Geld sei ohnehin der erzieherische Aspekt, fügte Christian Steiner (WGN) an.

Am Ende gab es eine breite Mehrheit, auch nach der Erhöhung erst einmal mit der gGKVS zusammenzuarbeiten. Lediglich Riexinger und Mittermaier stimmten dagegen. Für die weitere Zukunft werde sich die Gemeinde aber auch einmal am Markt umsehen, so Bartl abschließend.