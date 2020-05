Hans Peis ist jetzt Altbürgermeister

Exakt 25 Tage war Hans Peis ohne Titel in der Gemeinde Neuching. Jetzt ist der langjährige Rathauschef zum Altbürgermeister ernannt worden.

Oberneuching – Schon in der konstituierenden Gemeinderatssitzung hatte das neue Gremium nichtöffentlich und einstimmig beschlossen, Peis diese Auszeichnung zu verleihen. In der Sitzung am Dienstag machte es Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) dann offiziell. „Du hast unsere Gemeinde entscheidend in die Zukunft geführt“, betonte Bartl. „30 Jahre Kommunalpolitik liegen hinter dir. 18 Jahre lang hast du als Bürgermeister das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genossen“, ergänzte Bartl und überreichte seinem Vorgänger einen Neuchinger Löwen aus Porzellan sowie einen Geschenkkorb.

„Ich bin berührt, weil das eine Anerkennung meiner Arbeit ist“

Peis nahm die Auszeichnung gerührt entgegen. „Ein großes Dankeschön an euch. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte der 68-Jährige. „Ich bin berührt, weil das eine Anerkennung meiner Arbeit ist. Aber das habe ich nur zusammen mit der Verwaltung, dem Gemeinderat und meinen beiden Bürgermeistern geschafft, von denen ich immer unterstützt wurde“, so Peis. „Wenn die Arbeit keinen Spaß macht, kann auch kein gutes Ergebnis rauskommen. Und mir hat es immer Spaß gemacht“, betonte er.

Sobald die Corona-Beschränkungen vorbei sind, soll bei einem Sommerfest, das ursprünglich schon für den 2. Mai geplant war, die offizielle Ehrung sowie Verabschiedung der ausgeschiedenen Gemeinderäte nachgeholt werden. Das kündigte Bartl an.

Daniela Oldach