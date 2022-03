Gemeinde Neuching erreichen „immens viele Bauanfragen“

Von: Bernd Heinzinger

„Wenn wir alles annehmen würden, könnte sich Neuching schnell in Sachen Einwohnerzahl verdoppeln“, sagt Bürgermeister Thomas Bartl über die vielen Bauanfragen. Doch Neuching will moderat wachsen (Symbolbild). © Jens Büttner

Neuching – Normalerweise ist auch in Neuching die Bürgerversammlung ein wichtiger Termin. Sie fiel 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer. Und ob es heuer klappt, stehe noch nicht fest, erklärt Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) im Gespräch mit unserer Zeitung, in dem er Einblicke in die wichtigsten Themen der Gemeinde gibt.

Wie schwer hat die Pandemie Neuching überhaupt getroffen, lautet eine der wichtigsten Fragen. Überraschend sei man finanziell sehr gut durch diese Zeit gekommen, sagt Bartl: Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen sogar auf 1,4 Millionen Euro (2020: 1,0 Mio. €) und bewegten sich damit auf dem Stand von 2019. Da habe es andere Gemeinden schlimmer getroffen: „Uns haben eher die Einschränkungen im gesellschaftlichen Bereich stark belastet. In Neuching ist das Vereinsleben sehr wichtig, und es konnte kaum etwas stattfinden.“ Das 35-jährige Bestehen der Burschen etwa musste verschoben, die Beachparty abgesagt werden. „Das ist vor allem für die Jungen bitter,“ sagt Bartl.

Vor allem zwei Großprojekte stehen derzeit in Neuching im Blickpunkt. Die Fertigstellung der Sporthalle mit über acht Millionen Euro Gesamtkosten verzögert sich ein wenig, sie ist nun für Ende 2022 geplant: „Eigentlich sollte sie zur 1250-Jahr-Feier fertig sein. Aber die verschiebt sich wegen der Pandemie ja auch, daher stehen wir nicht unter Zeitdruck.“

Beim Kinderhaus (ebenfalls gute acht Millionen Euro) mit acht Gruppen steht der Zeitplan, zum Beginn des Betreuungsjahres 2023/24 soll der Einzug erfolgen. Das neue Haus sei sehr wichtig, betont Bartl: „In Neuching gibt es immer mehr Kinder. Für September 2022 sind es schon neun Anmeldungen mehr als ein Jahr zuvor.“

Sein Lob gilt den Kräften in den Einrichtungen: „Sie leisten sehr viel und kompensieren die Mehrbelastungen wegen der Pandemie bestens.“ Fachkräftemangel gibt es aber auch in Neuching, die Suche nach Mitarbeitern gehe weiter.

Beide Großprojekte waren in Neuching schon lange in der Diskussion. „Über die Sporthalle wurde bereits seit Ende der 90er Jahre gesprochen.“ Daher gab es Rücklagen, ohne Kredite sei eine Finanzierung aber unmöglich.

Der Glasfaserausbau war ein weiteres wichtiges Unterfangen: „Im Nachgang ist dabei alles gut gelaufen. Richtige Beschwerden sind nicht eingegangen, und ich denke, dass es gut funktioniert.“ Teils sei die Kommunikation mit der ausführenden Firma zwar „komplex“ gewesen: „Aber wir sind zufrieden.“

Das schnelle Internet ist für die Bürger wichtig, für das Gewerbe aber freilich auch. Seit wenigen Jahren gibt es das Gewerbegebiet Lüßwiesen, wo seit Anfang an alle Grundstücke vergeben sind. Bartl: „Es gibt sogar immer noch Anfragen, und wir werden uns mit der Thematik künftig befassen. Alles muss aber im Einklang mit unserem Ort passieren.“

Dies soll auch beim neuen Flächennutzungsplan – der alte ist 20 Jahre alt – Berücksichtigung finden: „Der Planungsverband München ist gerade dabei, die einzelnen Quartiere zu untersuchen.“ Es soll ein neuer Richtwert entstehen, bei dem sich die Gemeinde in der Frage darüber bedienen kann, wohin die Reise gehen soll: „Es gibt immens viele Bauanfragen, wir wollen es aber moderat gestalten. Wenn wir alles annehmen würden, könnte sich Neuching schnell in Sachen Einwohnerzahl verdoppeln.“ Diese Zahl lag Ende 2021 bei 2666, die derzeitige Prognose für 2031 sieht einen Stand von 2920 vor.

Zu schnelles Wachstum sei aber allein schon deshalb unmöglich, weil es einen Rattenschwanz hinter sich herzöge: Neue Schulen, Kindergärten und vieles mehr wären nötig. In den kommenden Jahren soll das Augenmerk vor allem auf Verdichtung im Innenbereich gelegt werden. Dazu will die Gemeinde besonders den Einheimischen die Möglichkeit zum Bauen geben. Noch nicht spruchreif, aber durchaus in der Überlegung sei im Zuge des Flächennutzungsplans ein Betreutes Wohnen für die älteren Mitbürger.

In Neuching legt man sich zudem ins Zeug, damit die Synode-Feier zum 1250-jährigen Bestehen nach der Verschiebung auf 2023 ein Höhepunkt im Ort wird: „Die soll richtig groß aufgezogen werden. Wir wollen die Vereine ins Boot nehmen, es wird wohl auf ein komplettes Festjahr hinauslaufen.“ Im März ist ein weiteres Treffen geplant.

Generell bereitet Bartl sein Amt als Bürgermeister große Freude. Ein Hauptgrund dafür sei die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten: „Wir können offen und ehrlich miteinander reden.“ Es gebe keinen Fraktionszwang: „Jeder darf nach seinem Willen reden und abstimmen. Man respektiert sich, und bei Diskussionen gibt es fast immer einen gemeinsamen Nenner.“ Das sei gut so, denn nur zusammen könne man Projekte wie Straßenausbau, Gehweg- und Brückensanierungen oder den Hochwasserschutz in Angriff nehmen.

Eines wünscht sich Bartl für die nahe Zukunft besonders: „Dass endlich das normale Leben zurückkommt.“ Und dass er zusammen mit Gemeinderat und Verwaltung die richtigen Hebel ansetzt, um für Neuching eine gute und sichere Zukunft zu erreichen: „Von unserem wunderschönen Ort sollen auch die künftigen Generationen noch etwas haben.“

Bernd Heinzinger