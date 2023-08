Grundschule Niederneuching: Weniger Nachhall in den Klassenzimmern

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Klassenzimmer in der Grundschule Niederneuching werden akustisch aufgewertet. © Vroni Macht

Ein Kind mit Hörbehinderung besucht die Grundschule Niederneuching. Um ihr und allen Schülern das Lernen dort zu erleichtern, bekommen die Klassenzimmer jetzt Akustik-Segel.

Niederneuching – Die vier Klassenzimmer in der Grundschule Niederneuching werden schalltechnisch ertüchtigt. Sie bekommen Akustik-Deckensegel, um den Nachhall zu reduzieren. Auslöser für diese Maßnahme war der Antrag einer Familie, deren Kind die erste Klasse in Niederneuching besucht und eine Hörbehinderung hat.

Im Februar 2023 wurde die sensorische frequenzabhängige Schwerhörigkeit beidseits diagnostiziert. Sie „befindet sich in den mittleren Hörfrequenzen, die für Sprache und Kommunikation zuständig sind“, erklären die Eltern in ihrem Antrag. Im Unterricht habe sich das Kind besonders anstrengen müssen, um Lehrerin und Mitschüler zu verstehen. Es trage mittlerweile Hörgeräte.

In der Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Finsing erinnerte Vorsitzender und Bürgermeister Max Kressirer (WGE) daran, dass man im Schulhaus Finsing alle Klassenräume „für eine Menge Geld“ ertüchtigt habe. In Niederneuching werde indes akustisch noch so unterrichtet „wie schon zu meiner Schulzeit“.

Um dies zu ändern, gebe es zwei Möglichkeiten – Akustikdecken oder als günstigere Variante Deckensegel, um den Nachhall zu reduzieren. Der ist in Niederneuching das Problem. Ein Spezialist vom Mobilen Sonderpädagogischen Dienst Hören (MSD-Hören) in München hat die Schallwerte ermittelt. Eine Nachhallzeit von 0,47 Sekunden soll nicht überschritten werden. „Im Klassenzimmer der 1b war sie aber fast doppelt so lange mit im Schnitt 0,85 Sekunden“, so Geschäftsleiter Helmut Fryba. Das Gutachten kommt zu dem Schluss: „Akustische Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik sind für alle Frequenzen dringend notwendig.“

Interessehalber habe man auch in Finsing gemessen. Im Westtrakt mit den neuen Schallschutzdecken betrage der Mittelwert 0,36 – „da haben wir fast ein bisschen zu viel gemacht, das ist fast ein bisschen dumpf“. In einem anderen Raum mit Gipskarton-Lochdecke liege der Wert bei 0,41. Insgesamt seien die Zimmer optimal ausgestattet, wobei man die Akustik sehr aufwendig für rund 150 000 Euro samt Licht sowie Malerarbeiten ertüchtigt, aber auch eine Förderung bekommen habe.

In Niederneuching brauche man laut dem Fachmann rund 18 Quadratmeter Segel für die Decke und sechs an der hinteren Wand. Damit erreiche man zwar nicht die Finsinger Top-Werte, sei für rund 6500 Euro pro Zimmer aber im grünen Bereich. Ertüchtige man alle vier Räume, könne man dies mit oder ohne Förderung tun. Beides würde sich letztlich von den Kosten her kaum unterscheiden, dafür aber vom zeitlichen Umfang. Da man ohne Zuschuss weder Anträge, noch Architekt oder schulaufsichtliche Genehmigung brauche, könne man recht schnell reagieren: Ein Einbau wäre bis Ferienende möglich. Andernfalls gehe locker ein dreiviertel Jahr ins Land.

„Das ist ein entscheidender Faktor“, befand Christian Nagler (BB, Moosinning). Auch Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) meinte: „Die Mehrkosten sollte man zugunsten einer schnelleren Umsetzung in Kauf nehmen.“ Das Geld wäre laut Fryba zum Teil im Haushalt vorhanden: 15 000 Euro für neue Garderoben wurden noch nicht verwendet. Der Rest seien überplanmäßige Ausgaben.

Moosinnings Bürgermeister Georg Nagler (SPD) plädierte dafür, alle Räume zu ertüchtigen, um niemanden zu benachteiligen: „Wenn nur ein Raum gemacht wird, dann ist es ein grober Vergleich, wenn man als Lehrkraft oder Schüler vom einen in den anderen geht.“ Beatrix Ertl (CSU, Neuching) sah es ebenfalls so: „Es geht auch um die Arbeitsqualität der Lehrer.“ So stimmten alle Verbandsräte dafür, die vier Klassenzimmer im Schnellverfahren ohne Förderung aufzuwerten.

Anders sieht es mit der Anschaffung einer SoundField-Lautsprecheranlage zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit aus. Die hatte der Experte vom MSD-Hören darüber hinaus angeraten, und die Eltern hatten sie ebenfalls beantragt.

Laut Fryba bezahlt die Krankenkasse normalerweise eine Übertragungsanlage inklusive Lehrer-Mikrofon und weitere Klassenmikrofone für die Schüler, um die Stimmen direkt an die Hörgeräte des Kindes zu übertragen. Laut der Rektorinnen Susanne Techant und Christina Lehmer ist diese Technik nichts Neues, auch sei an der Finsinger Schule bereits einmal ein solches Lehrermikro zum Einsatz gekommen.

Die Kosten für die Sound-Anlage, rund 1200 Euro mit Mehrwertsteuer, übernimmt die Krankenkasse nicht. „Und so eine Anlage nur für eine Klasse anschaffen? Das sehen wir nicht“, so Fryba. „Wenn müssten wir das in allen 22 Klassenzimmern installieren“, ergänzte Kressirer. Georg Nagler nannte die Anlage eine „tolle Sache“, meinte aber auch: „Wo fangen wir an, wo hören wir auf?“ Für die Anschaffung votierte am Ende nur Ertl.